Ξέχασε ότι οδηγούσε το αμαξίδιο του γκολφ, πήδηξε για να σώσει επιβάτη και προκάλεσε χάος - Βίντεο

Snapshot Κατά τη διάρκεια διαδρομής με αμαξίδιο γκολφ, η οδηγός πηδήξε για να σώσει επιβάτιδα που έπεσε, αφήνοντας το όχημα να κινηθεί χωρίς οδηγό.

Το αμαξίδιο συνέχισε την πορεία του ανεξέλεγκτο, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες προσπάθησαν να αποφύγουν σύγκρουση.

Το όχημα σταμάτησε μετά από μικρή πρόσκρουση χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί.

Το βίντεο έγινε viral συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Ένα απρόσμενο περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαδρομής με αμαξίδιο γκολφ, όταν η οδηγός αντέδρασε ενστικτωδώς για να βοηθήσει επιβάτιδα που είχε πέσει από το όχημα, ξεχνώντας όμως ότι η ίδια βρισκόταν πίσω από το τιμόνι.

Στο βίντεο φαίνεται μία γυναίκα να πέφτει από το κινούμενο αμαξίδιο. Η οδηγός, στην προσπάθειά της να τη βοηθήσει, πηδά αμέσως από το όχημα, χωρίς να το ακινητοποιήσει. Έτσι, το αμαξίδιο συνεχίζει την πορεία του χωρίς οδηγό, ενώ οι δύο επιβάτες που παραμένουν πάνω σε αυτό προσπαθούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Το περιστατικό ολοκληρώνεται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν το ανεξέλεγκτο όχημα σταματά έπειτα από μικρή πρόσκρουση, χωρίς - σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν το viral βίντεο - να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν την αντίδραση της οδηγού ως καθαρά αντανακλαστική, ενώ άλλοι σχολιάζουν με χιούμορ ότι «ξέχασε πως εκείνη οδηγούσε».

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