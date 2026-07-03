Πήγαιναν για ψάρεμα και έσωσαν μικρή άλκη από αρκούδα - Η στιγμή που έγινε viral

Snapshot Ένα ζευγάρι από το Μέιν των ΗΠΑ έσωσε μια μικρή άλκη από καταδίωξη μαύρης αρκούδας, παρεμβαίνοντας με το φορτηγάκι τους.

Ο Τοντ Μάλκολμ τοποθέτησε το όχημα ανάμεσα στην αρκούδα και το μικρό ζώο, αναγκάζοντας την αρκούδα να απομακρυνθεί.

Η μικρή άλκη επανενώθηκε ασφαλώς με τη μητέρα της μετά την παρέμβαση του ζευγαριού.

Η Έλβια Μάλκολμ τράβηξε φωτογραφίες της καταδίωξης, τις οποίες ανακάλυψε αργότερα, χωρίς να βγει έξω από το όχημα για λόγους ασφαλείας.

Μετά την επιτυχή διάσωση, το ζευγάρι συνέχισε κανονικά την προγραμματισμένη τους εκδρομή για ψάρεμα. Snapshot powered by AI

Ένα ζευγάρι από το Μέιν των ΗΠΑ έζησε μια απρόσμενη περιπέτεια στη φύση, όταν, πηγαίνοντας για ψάρεμα, βρέθηκε μπροστά σε μια σκηνή που έμοιαζε βγαλμένη από ντοκιμαντέρ άγριας ζωής. Μία μικρή άλκη έτρεχε πανικόβλητο για να σωθεί, ενώ πίσω του το καταδίωκε μια μεγάλη μαύρη αρκούδα.

Ο Τοντ και η Έλβια Μάλκολμ κινούνταν στην περιοχή Τέλος Τάουνσιπ, περίπου μία ώρα μακριά από το σπίτι τους στο Λίνκολν, όταν εντόπισαν μια θηλυκή άλκη στην άκρη ενός δασώδους σημείου.

«Θα βγάλεις φωτογραφία μια άλκη»

Ο Τοντ Μάλκολμ αφηγήθηκε στο Associated Press πως, μόλις είδε το ζώο, είπε στη σύζυγό του: «Πάρε το κινητό σου, γιατί θα έχεις την ευκαιρία να βγάλεις φωτογραφία μια άλκη».

Το ζευγάρι σταμάτησε το φορτηγάκι του για να παρακολουθήσει το ζώο, όμως γρήγορα παρατήρησε ότι η άλκη έδειχνε ανήσυχη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έβγαζε χαρακτηριστικούς ήχους, σαν να καλούσε το μικρό της.

A Maine couple witnessed nature in action when they saw a black bear chasing a moose calf through the woods.



STORY: https://t.co/pJ4JyhW5hk pic.twitter.com/hdx0rEDMGi — CBS 13 News (@WGME) July 2, 2026

Η καταδίωξη που τους έκοψε την ανάσα

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η μικρή άλκη και η αρκούδα ξεπρόβαλαν ξαφνικά μέσα από τα δέντρα, κατευθυνόμενα με μεγάλη ταχύτητα προς το σημείο όπου βρισκόταν το ζευγάρι.

Ο Τοντ Μάλκολμ ήταν πεπεισμένος ότι η αρκούδα θα έφτανε το μικρό και αποφάσισε πως, εκείνη την ημέρα, δεν θα άφηνε τη φύση να ακολουθήσει την πορεία της.

«Πάτησα γκάζι και μπήκα ανάμεσά τους»

Όπως περιέγραψε: «Έβαλα μπροστά το φορτηγάκι και πάτησα το γκάζι». Διευκρίνισε, ωστόσο, πως στόχος του δεν ήταν να τραυματίσει την αρκούδα, αλλά να τοποθετήσει το όχημα ανάμεσα στο αρπακτικό και τη μικρή άλκη.

«Ήξερα τι έπρεπε να κάνω και απλώς το έκανα», ανέφερε. Η κίνησή του είχε αποτέλεσμα. Η αρκούδα πετάχτηκε στο πλάι και εξαφανίστηκε μέσα στο δάσος.

«Εξαφανίστηκε κατευθείαν μέσα στα δέντρα», είπε χαρακτηριστικά.

Maine couple help moose calf escape charging bear, reunite with its mom: 'Knew what I had to do' https://t.co/JRdWhD4rh5 pic.twitter.com/Hv2ACBakhp — New York Post (@nypost) July 3, 2026

«Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά»

Η Έλβια Μάλκολμ δήλωσε πως ένιωσε τεράστια ανακούφιση που κατάφεραν να αποτρέψουν την επίθεση. «Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, γιατί δεν ήθελα να δω την αρκούδα να πιάνει το μικρό», είπε.

Μόλις η μικρή άλκη πέρασε μπροστά από το φορτηγάκι και η αρκούδα εγκατέλειψε την καταδίωξη, η ίδια κοίταξε προς τον δρόμο και είδε ότι το μικρό είχε ήδη επανενωθεί με τη μητέρα του.

«Είδα ότι ήταν ξανά μαζί, η μητέρα και το μικρό», ανέφερε.

Οι φωτογραφίες που κατέγραψαν τη στιγμή

Όταν η ένταση υποχώρησε, η Έλβια άρχισε να κοιτάζει τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει με το κινητό της και διαπίστωσε ότι είχε απαθανατίσει μερικά εντυπωσιακά στιγμιότυπα της καταδίωξης.

Όπως είπε: «Στην αρχή νόμιζα ότι είχα φωτογραφίσει κάποιο έντομο πάνω στο παρμπρίζ». Και πρόσθεσε: «Τις τράβηξα μέσα από το μπροστινό παρμπρίζ του φορτηγού. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγω έξω από το όχημα».

Αφού βεβαιώθηκαν ότι η μητέρα άλκη και το μικρό της ήταν ασφαλείς και ξανά μαζί, το ζευγάρι συνέχισε κανονικά τη διαδρομή του προς το σημείο όπου είχε προγραμματίσει να ψαρέψει.

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