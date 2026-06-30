Ιαπωνία: Βρέθηκε νεκρός άνδρας σε βουνό έπειτα από πιθανή επίθεση αρκούδας

Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας στην βόρεια Ιαπωνία, έπειτα από πιθανή επίθεση αρκούδας, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, καθώς κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν απότομη αύξηση στις θανατηφόρες επιθέσεις αρκούδων σε σύγκριση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στα βουνά της περιοχής Αομόρι της βόρειας Ιαπωνίας, από «πιθανή επίθεση αρκούδας», προτρέποντας τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «η αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά τα αίτια του θανάτου», προσθέτοντας ότι βρέθηκαν σημάδια δαγκώματος αρκούδας στη σορό του άνδρα.

Τα τελευταία στοιχεία που συγκέντρωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας δείχνουν ότι πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Απρίλιο ως αποτέλεσμα επιθέσεων αρκούδων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουν καταγραφεί περισσότεροι από δύο θάνατοι σε τρεις μήνες.

Αύξηση στις επιθέσεις από αρκούδες

Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν αυξηθεί οι εμφανίσεις και οι επιθέσεις αρκούδων στην Ιαπωνία, κυρίως στις αστικές περιοχές.

Σύμφωνα με ειδικούς, ο πληθυσμός των αρκούδων έχει αυξηθεί σημαντικά, παρότι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε αγροτικές περιοχές έχει μειωθεί.

Το 2025, 13 άνθρωποι -ένας αριθμός ρεκόρ- σκοτώθηκαν από αρκούδες στην Ιαπωνία, καθώς οι εμφανίσεις των ζώων αυξάνονται επειδή τα ζώα βγαίνουν πεινασμένα από τη χειμερία νάρκη.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους της Ιαπωνίας που έληξε τον Μάρτιο, ο αριθμός των εμφανίσεων αρκούδων στη χώρα ξεπέρασε τις 50.000, περισσότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου ρεκόρ που είχε σημειωθεί δύο χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεκάδες αστυνομικοί, κυνηγοί και δημοτικοί αξιωματούχοι αναπτύχθηκαν στην πόλη Ουτσουνομίγια, βόρεια του Τόκιο, για να συλλάβουν μια αρκούδα που περιπλανιόταν στους δρόμους για τέσσερις ημέρες.