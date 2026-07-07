Ινδία: Η τρομακτική στιγμή που βυτιοφόρο παρασύρεται και πέφτει πάνω σε κατοίκους - Βίντεο

Ένα δραματικό βίντεο από την περιοχή Γουαγιανάντ της Κεράλα στην Ινδία έχει γίνει viral στα social media, καταγράφοντας τη στιγμή που μια τεράστια κατολίσθηση «κατάπιε» τμήμα δρόμου, παρασύροντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένα βυτιοφόρο και αρκετά οχήματα.

Στα πλάνα φαίνονται άνθρωποι να στέκονται κάτω από ομπρέλες και να παρακολουθούν από απόσταση, όταν ξαφνικά το έδαφος υποχωρεί, με τόνους λάσπης και φερτών υλικών να κατρακυλούν στην πλαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βυτιοφόρο έπεσε σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων, με τους τρεις επιβαίνοντες να γλιτώνουν την τελευταία στιγμή.

Major Landslide Strikes Wayanad After Heavy Rain; Fears Of People Trapped pic.twitter.com/jZVByv3jdf — NDTV (@ndtv) July 7, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο εργοτάξιο του οδικού έργου της σήραγγας Anakkampoyil-Kalladi, όπου τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τέσσερις παραμένουν αγνοούμενοι και δέκα τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών, καθώς τα συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν όσους εκφράζονται φόβοι ότι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Η κατολίσθηση έπληξε την περιοχή μετά από έντονες βροχοπτώσεις, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Εκτός από τμήματα του εργοταξίου της σήραγγας, η λάσπη παρέσυρε μια εκκλησία και ένα κοντινό σπίτι. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν θύματα σε κανένα από τα δύο κτίσματα.

https://www.instagram.com/reel/Dae7XJbTNYV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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