ΗΠΑ: Άνδρες έπεσαν από ύψος 13 μέτρων ενώ κλάδευαν ένα δέντρο στην Οκλαχόμα

Δύο άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά αφού έπεσαν από ύψος 13 μέτρων, ενώ κλάδευαν ένα δέντρο στην Οκλαχόμα.

Όλα έγιναν, όταν ο Ίσαακ και ο Άντριου Ρέγιες, δύο αδέρφια από την πόλη Πόνκα Σίτι, κλαδεύαν το δέντρο ενός γείτονα, όταν ξαφνικά έσπασε ένα καλώδιο από την ανυψωτική πλατφόρμα του φορτηγού στο οποίο βρισκόντουσαν, με αποτέλεσμα να πέσουν από ύψος 13 μέτρων, σύμφωνα με μια εκστρατεία GoFundMe που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει οικονομικά τους άνδρες.

«Ακούσαμε κάτι να σπάει», είπε ο Ίσαακ μιλώντας στο τοπικό μέσο KOCO 5 News από το νοσοκομείο. «Απλά κοιταχτήκαμε, και ξέραμε και οι δύο τι θα συμβεί». Ο Ίσαακ διηγήθηκε ότι ο αδερφός του έπεσε πρώτος, και μετά εκείνος. «Εγώ έπεσα με το πόδι μου και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι».

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Από την σφοδρότητα της πτώσης, ο Ίσαακ έσπασε το μηριαίο οστό του δεξιού ποδιού του και τους δύο αστραγάλους του, ενώ ο αδελφός του, ο Άντριου, έσπασε το σαγόνι και τη μύτη του, σύμφωνα με το τοπικό μέσο. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία στη Γουιτσίτα και στην Οκλαχόμα Σίτι, αντίστοιχα.

«Θυμάμαι να τον κοιτάω και έβλεπα πολύ αίμα να τρέχει από το κεφάλι του» είπε ο Ίσαακ.

Από την πλευρά του, ο Άντριου δήλωσε ότι είναι ευγνώμων που δεν συνέβη κάτι πιο σοβαρό.

«Θα μπορούσε η κατάσταση να ήταν πολύ χειρότερη. Είμαστε σίγουρα τυχεροί. Ο Θεός μας πρόσεχε εκείνη την ημέρα, χωρίς αμφιβολία», δήλωσε ο Άντριου.

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Σύμφωνα με την καμπάνια GoFundMe, ο Ίσαακ «προσγειώθηκε πάνω στο καλάθι που τους μετέφερε». Η ανάρρωσή του «θα είναι μακρά και δύσκολη». Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί 9.800 δολάρια για τα αδέρφια, τα οποία δεν θα μπορούν να εργαστούν για τουλάχιστον έξι εβδομάδες ενώ αναρρώνουν από τα τραύματά τους.