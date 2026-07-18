H «βόμβα» του Ορμούζ ακούγεται ήδη να σφυρίζει, σημαδεύοντας τα κεφάλια μας!

Αυτό που αυτή την εποχή γίνεται στα Στενά του Ορμούζ δεν είναι μόνο θέμα γεωπολιτικής, αλλά πρόκειται πρωτίστως για παγκοσμίου κλίμακας οικονομική καταστροφή

Θεόδωρος Γιάνναρος

H «βόμβα» του Ορμούζ ακούγεται ήδη να σφυρίζει, σημαδεύοντας τα κεφάλια μας!
ΑΠΟΨΕΙΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά το Βιετνάμ, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, δύο ακόμα πρόεδροι, ο Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία και ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, έχουν παγιδευτεί σε δύο ατέρμονους πολέμους, χωρίς ιδιαίτερη στρατηγική λήξης τους και με τρομακτικά κόστη για τις χώρες τους και τελικά για ολόκληρο τον πλανήτη!

Το μόνο σίγουρο είναι, πως κανένας ηγέτης δεν ξεκινά έναν πόλεμο πιστεύοντας ότι θα κρατήσει για πάντα -αυτό είναι το μόνο σίγουρο… Κι όμως, η Αμερική εγκλωβίζεται ξανά και ξανά σε πολεμικές επιχειρήσεις που διαρκούν πολλά χρόνια, μέχρι τη στιγμή που θα εμφανιστεί στο προσκήνιο κάποιος επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, που θα αποσύρει με fast track διαδικασίες, τις στρατιωτικές της δυνάμεις από το μέτωπο του πολέμου, υπό το αβάστακτο φορτίο του οικονομικού και του πολιτικού κόστους, που βλέπει μπροστά του... και μάλλον αυτό ακριβώς συμβαίνει και τώρα, με τον πόλεμο που λάνσαρε ο σημερινός Αμερικανός πρόεδρος εναντίον των μουλάδων του Ιράν.

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, το μόνο που κατάφερε είναι, να δημιουργήσει μια πολύ επικίνδυνη και καυτή νέα πραγματικότητα, με τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων μεταφέρονται περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. -δηλαδή σχεδόν το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και πάνω από το 25% του θαλάσσιου εμπορίου πετρελαιοειδών, όπως επίσης, και ένα σημαντικό μέρος του υγροποιημένου αερίου από το Κατάρ, να είναι ουσιαστικά αποκλεισμένα και υπό τη συνεχή απειλή των φανατικών φρουρών της ιρανικής επανάστασης...

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας μας συνηθίσει -άσχετα με τις όποιες δικές του δεσμεύσεις προεκλογικά για ήρεμα νερά και αποφυγή νέων «ατέρμονων πολέμων» στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις τον έχουν παγιδέψει και εγκλωβίσει σε μεγάλους μπελάδες, τους οποίους αδυνατεί όπως φαίνεται να διαχειριστεί και συνεχώς εκτίθεται στα μάτια εκείνων που τον ψήφισαν και τον έφεραν στην εξουσία. Η στρατιωτική εμπλοκή εναντίον του Ιράν, δίπλα στο Ισραήλ, με διπλωματικές κινήσεις και αεροπορικά χτυπήματα, δεν έχει πετύχει τους κυρίως στόχους που έθεσε! Δεν κατάφερε ούτε να εκδιώξει τους μουλάδες και να λυγίσει τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, σηματοδοτώντας την αλλαγή του θεοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, ούτε κάποιον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ή εκείνου των βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, με τους οποίους απειλεί το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου. Αντιθέτως, έχει σφυρηλατηθεί μια νέα και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα, στα Στενά του Ορμούζ, που ουσιαστικά παραμένουν αποκλεισμένα ή υπό διαρκή απειλή, με το Ιράν να αντέχει και να θέτει τους όρους του παιχνιδιού, αδιαφορώντας για τα «θέλω» του Αμερικανού προέδρου και προκαλώντας συνθήκες ασφυξίας στην παγκόσμια αγορά.

Έτσι, έχοντας οδηγήσει τη διπλωματία σε πλήρες αδιέξοδο, αφήνοντας ακόμα και το Ισραήλ και τους υπόλοιπους στενούς του συμμάχους εκτεθειμένους με την χωρίς λογική πολιτική του, βρίσκεται εκ νέου βρίσκεται μπριστά στο δίλημμα: πόλεμος ή ισπανική υποχώρηση και αποχώρηση από τα πεδία των μαχών, έχοντας πετύχει… την απόλυτη «τρύπα στο νερό». Η εκεχειρία κατέρρευσε γρήγορα, η ναυσιπλοΐα στα Στενά παραμένει ως είχε -ουσιαστικά μηδενική και το περίφημο «μνημόνιο κατανόησης» για το οποίο κόμπαζε και εμφάνιζε με δηλώσεις και αναρτήσεις στα social media ως ΤΗΝ Μεγάλη Νίκη του μεγάλου στρατού των ΗΠΑ, έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο μέσα σε μόνο λίγες εβδομάδες, κονταίνοντας σημαντικά το «Εγώ» του. Χωρίς λοιπόν μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική για βιώσιμη συμφωνία ειρήνης, ο κίνδυνος ενός σκληρού πολέμου χωρίς τέλος είναι ορατός ή μάλλον προ των πυλών.

Βλέποντας τον Τραμπ στο Ιράν και τον Πούτιν στην Ουκρανία να πέφτουν στην ίδια παγίδα, πρόκειται μάλλον για το σύνδρομο της «πλάνης του πολέμου», όπου οι ισχυροί υποτιμούν την ισχύ και κυρίως την αντοχή των αντιπάλων τους και μετά από χρόνια αντιπαράθεσης, τεράστιο κόστος και άδοξη αποχώρηση χωρίς κάποια ουσιαστική και ξεκάθαρη νίκη, όπως συνέβη στο Βιετνάμ, στο Αφγανιστάν και στο Ιρακ.

Αν όπως και τώρα με το Ιράν, δεν υπάρχει ορθολογική πολιτική στρατηγική που να μετατρέψει τις όποιες επιτυχίες στα πεδία των μαχών, σε διαρκή αποτελέσματα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, πως η στρατιωτική υπεροχή -ακόμα και η - εν τοις πράγμασι - συντριπτική, από μόνη της δεν φτάνει και όπως τελικά συνέβη στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, στο τέλος της ημέρας ενισχύθηκαν οι ακραίοι ισλαμιστές και έμμεσα το Ιράν…

Αυτό που αυτή την εποχή γίνεται στα Στενά του Ορμούζ δεν είναι μόνο θέμα γεωπολιτικής, αλλά πρόκειται πρωτίστως για παγκοσμίου κλίμακας οικονομική καταστροφή. Από αυτό το στενό πέρασμα διέρχονται όπως ήδη αναφέρθηκε, το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και σημαντικό μέρος του καταριανού LNG, καθώς και περίπου το 25% του θαλάσσιου εμπορίου πετρελαιοειδών, με τις άμεσες συνέπειες να είναι: η έκρηξη των τιμών στο πετρέλαιο και στο LNG, γεγονός που προκαλεί βίαιη ενεργειακή κρίση, προβλήματα και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, αύξηση του πληθωρισμού και συνεπαγόμενη ύφεση και άλλες σημαντικές επίπτωση στις τιμές των αγαθών, μιας και το πετρέλαιο, ουσιαστικά κατέχει τον ρόλο του οικονομικού ρολογιού αυτής της πολεμικής αναμέτρησης... με το Ιράν να διατηρεί την πίεση, αφού τα δικά του διακυβεύματα φαίνονται και είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα της Αμερικής.

Αν δεν βρεθεί τρόπος να υπάρξουν έστω και το minimum των συμφωνιών, που θα τηρηθούν όμως, το τελευταίο ανάχωμα πριν από έναν πραγματικά πόλεμο χωρίς τέλος, θα πάψει να υφίσταται. Ο λογαριασμός δυστυχώς δεν θα είναι μόνο αμερικανικός ή ιρανικός, αλλά παγκόσμιος, με ακριβότερα καύσιμα, αυξανόμενο πληθωρισμό χωρίς ταβάνι και ακραία οικονομική ανασφάλεια. Δυστυχώς τα Στενά του Ορμούζ έχουν πλέον ναρκοθετηθεί και οι πύραυλοι θα σχίζουν πάλι τον αέρα στη γειτονιά μας, με άγνωστο το μέχρι που μπορούν να φθάσουν…

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σύλληψη 35χρονου με 11 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ στο λιμάνι

09:59ΑΠΟΨΕΙΣ

H «βόμβα» του Ορμούζ ακούγεται ήδη να σφυρίζει, σημαδεύοντας τα κεφάλια μας!

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Το χαμένο βίντεο της έκρηξης στο σπίτι του Ουκρανού ολιγάρχη και η θαμμένη με σφαίρες στο κεφάλι βασική ύποπτη - Κατηγορεί τις μυστικές υπηρεσίες ο Γερμολάεφ

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική επιδρομή με 370 drones προς τη Μόσχα - Έπληξαν μεγάλη αποθήκη της Wildberries

09:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με πολυτελή Rolls-Royce έφτασε ο κουρέας του Λαμίν Γιαμάλ για το νέο του look - Βίντεο

09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ξερόκαμπο Σητείας: Οριοθετήθηκε το μέτωπο

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη: Το πρόβλημα με τον αθηναϊκό σχιστόλιθο - Καθησυχαστικός ο Λέκκας

09:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Συμφώνησα να κάνω την "Οδύσσεια" επειδή νόμιζα ότι θα μιλούσε για ένα… μίνι βαν»: Η πλάκα του Ματ Ντέιμον στον Τζίμι Φάλον

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΕ: Έρχονται νέοι δασμοί και στα κινεζικά ελαστικά

09:06NEWSBOMB

Πρωταθλήτρια στις καισαρικές η Ελλάδα - Επτά στα δέκα παιδιά γεννιούνται με χειρουργική επέμβαση

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Χωρίς νεκρούς μετά τα 7,4 Ρίχτερ - Δύο τραυματίες, περιορισμένες ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volkswagen παρουσιάζει τώρα φουλ υβριδικό σύστημα κίνησης

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιά σε μονοκατοικία στην Άνω Τούμπα - Σώθηκε ένας ηλικιωμένος από την πυροσβεστική 

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου - Τι ισχύει με τις θερινές εκπτώσεις

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Alfa Romeo Tonale έρχεται σε δύο χρόνια

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην επαρχία Μαλάτια

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανακοίνωσε πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ψάχνουν παρηγοριά στο χάλκινο Γαλλία και Αγγλία, την κορυφή των σκόρερ θέλει ο Εμπαπέ

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Το αδιαχώρητο στα λιμάνια Πειραιά και Ραφήνας - Πάνω από 60.000 ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα ισχύσει απόψε το βράδυ στον Κηφισό μετά το χθεσινό χάος με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού

07:25TRAVEL

Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον φρικτό θάνατο 31χρονης από αλιγάτορα - Τι έδειξε το DNA

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Από τα SUP, τις ρακέτες και τα κατοικίδια, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται και τι μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

07:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πτώση στις Νομικές και άνοδος σε Πολυτεχνικές και Ιατρικές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμίνι» το σαββατοκύριακο η χώρα - Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Ιουλίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο σκύλος επιτίθεται: Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Σίλα Γεντζόγλου: Από το ντουέτο με τον Αργυρό στη σύλληψη για ναρκωτικά

09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

09:06NEWSBOMB

Πρωταθλήτρια στις καισαρικές η Ελλάδα - Επτά στα δέκα παιδιά γεννιούνται με χειρουργική επέμβαση

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η «εύστοχη» παρατήρηση του Κιμ Γιονγκ Ουν για τα πιάτα στη Βόρεια Κορέα

07:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Νωρίτερα φέτος η ανακοίνωσή τους - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη: Το πρόβλημα με τον αθηναϊκό σχιστόλιθο - Καθησυχαστικός ο Λέκκας

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Νέο βίντεο από την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού Ολιγάρχη - Ανακτήθηκαν τα πλάνα

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος: Πότε θα φωτίσει το φεγγάρι τον ουρανό τον Ιούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ