Τα καυτερά φαγητά σε βοηθούν να ζήσεις περισσότερα χρόνια - Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Snapshot Η τακτική κατανάλωση πικάντικων τροφών συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο, καρδιαγγειακές και πνευμονικές παθήσεις.

Μελέτες σε Κίνα και ΗΠΑ έδειξαν ότι όσοι καταναλώνουν πικάντικα φαγητά συχνά έχουν περίπου 14% μικρότερο σχετικό κίνδυνο θανάτου.

Η καψαϊκίνη, η δραστική ουσία στις καυτερές πιπεριές, ενεργοποιεί υποδοχείς TRPV1 που επηρεάζουν τη γεύση, τον πόνο και πιθανώς βελτιώνουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Τα πικάντικα φαγητά σχετίζονται με μειωμένη κατανάλωση αλατιού και χαμηλότερη αρτηριακή πίεση μέσω της ενίσχυσης της αλμυρής γεύσης.

Οι ειδικοί συστήνουν μέτρια κατανάλωση πικάντικων τροφών ως μέρος ισορροπημένης διατροφής, χωρίς να θεωρούν ότι αποτελούν από μόνα τους ελιξίριο ζωής. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με ολοένα και περισσότερες επιστημονικές έρευνες, η τακτική κατανάλωση πικάντικων τροφών φαίνεται να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την υγεία, από την προστασία της καρδιάς και του πεπτικού συστήματος έως τη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου.

Μεγάλο μέρος αυτών των επιδράσεων αποδίδεται από τους επιστήμονες στην καψαϊκίνη, τη βασική δραστική ουσία που περιέχουν οι καυτερές πιπεριές.

Η μεγάλη μελέτη που συνέδεσε τα πικάντικα φαγητά με τη μακροζωία

Το 2015 δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό British Medical Journal (BMJ) μία από τις μεγαλύτερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν περισσότερους από 500.000 ενήλικες στην Κίνα, οι οποίοι συμμετείχαν στη μελέτη την περίοδο 2004-2008. Η κατάσταση της υγείας τους καταγράφηκε για αρκετά χρόνια, διάστημα κατά το οποίο αρκετές χιλιάδες συμμετέχοντες απεβίωσαν.

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Το εντυπωσιακό εύρημα ήταν ότι, ακόμη και αφού οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως το κάπνισμα, η σωματική άσκηση, η κατανάλωση κόκκινου κρέατος, καθώς και η πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, όσοι κατανάλωναν πικάντικα φαγητά έξι ή επτά φορές την εβδομάδα είχαν 14% μικρότερο σχετικό κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με όσους τα κατανάλωναν λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα.

Παράλληλα, η συχνή κατανάλωση πικάντικων τροφών συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο, καρδιακές παθήσεις και ασθένειες των πνευμόνων.

Αντίστοιχα ευρήματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες

Δύο χρόνια αργότερα, αντίστοιχη μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσε τα ευρήματα των Κινέζων ερευνητών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι άνθρωποι που κατανάλωναν καυτερές κόκκινες πιπεριές είχαν περίπου 13% μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της μελέτης σε σύγκριση με όσους δεν τις κατανάλωναν.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι σημαντικό ρόλο παίζει η καψαϊκίνη, η οποία ενεργοποιεί ειδικούς υποδοχείς των νευρικών κυττάρων, γνωστούς ως TRPV1.

Οι υποδοχείς αυτοί είναι υπεύθυνοι για την αίσθηση της θερμότητας και της καυτερής γεύσης και βρίσκονται σε πολλά σημεία του σώματος, όπως στο δέρμα, στο γαστρεντερικό σύστημα και σε κύτταρα του ανοσοποιητικού.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι υπάρχουσες μελέτες δείχνουν συσχέτιση και όχι ότι τα πικάντικα φαγητά προκαλούν από μόνα τους αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Η υγεία της καρδιάς

Πολλές παρατηρητικές μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση πικάντικων τροφών με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Αν και οι ακριβείς μηχανισμοί δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως, μικρές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους δείχνουν ότι η καψαϊκίνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της HDL («καλής») χοληστερόλης, τα χαμηλά επίπεδα της οποίας αποτελούν γνωστό παράγοντα κινδύνου για καρδιακή προσβολή. Ακόμη, φαίνεται ότι μπορεί να αυξάνει ελαφρώς και τον ρυθμό καύσης θερμίδων.

Λιγότερο αλάτι και χαμηλότερη αρτηριακή πίεση

Μία κινεζική μελέτη του 2017, στην οποία συμμετείχαν περίπου 600 ενήλικες, έδειξε ότι όσοι προτιμούσαν τα πιο πικάντικα φαγητά κατανάλωναν καθημερινά περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού λιγότερο αλάτι, γεγονός που συνοδευόταν από χαμηλότερες τιμές αρτηριακής πίεσης.

Σε δεύτερη τυχαιοποιημένη μελέτη, οι ίδιοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η καψαϊκίνη ενισχύει την αντίληψη της αλμυρής γεύσης στον εγκέφαλο.

Με απλά λόγια, όταν ένα φαγητό περιέχει καυτερή πιπεριά, η ίδια ποσότητα αλατιού φαίνεται πιο έντονη στη γεύση, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να χρειάζονται λιγότερο αλάτι.

Τα πικάντικα φαγητά και το έντερο

Οι υποδοχείς των νευρικών κυττάρων (TRPV1) παίζουν σημαντικό ρόλο και στην αντίληψη του πόνου. Για παράδειγμα, βρίσκονται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στο παχύ έντερο ανθρώπων που πάσχουν από σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS).

Αυτό εξηγεί γιατί οι κρέμες καψαϊκίνης χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του πόνου. Η ουσία «υπερφορτώνει» προσωρινά τα νεύρα που αντιλαμβάνονται τον πόνο, μειώνοντας στη συνέχεια τα σήματα που φτάνουν στον εγκέφαλο.

Μικρές κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι η καψαϊκίνη μπορεί να βοηθήσει ακόμη και σε περιπτώσεις χρόνιου κοιλιακού πόνου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε ορισμένους ανθρώπους τα πικάντικα φαγητά μπορεί αρχικά να επιδεινώσουν την ενόχληση. Ωστόσο, μετά από μερικές εβδομάδες συστηματικής κατανάλωσης, οι συγκεκριμένοι υποδοχείς απευαισθητοποιούνται και τα συμπτώματα ενδέχεται να υποχωρήσουν.

Σε αντίθεση με μια διαδεδομένη αντίληψη, η καψαϊκίνη δεν προκαλεί βλάβη στο υγιές τοίχωμα του στομάχου. Αντίθετα, μειώνει την παραγωγή γαστρικού οξέος και αυξάνει την αιμάτωση του στομάχου, γεγονός που φαίνεται να προστατεύει από την εμφάνιση γαστρεντερικών ελκών.

Γιατί πολλοί αισθάνονται καούρα μετά από ένα πικάντικο γεύμα;

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η καψαϊκίνη ενεργοποιεί τους υποδοχείς TRPV1 στον οισοφάγο, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό αίσθημα καψίματος στο στήθος, το οποίο συχνά αποδίδεται λανθασμένα αποκλειστικά στο γαστρικό οξύ.

Παρότι υπάρχει η διαδεδομένη πεποίθηση ότι τα καυτερά επιδεινώνουν τις αιμορροΐδες, μία τυχαιοποιημένη μελέτη με ομάδα ελέγχου (placebo), που δημοσιεύθηκε το 2006, δεν διαπίστωσε επιδείνωση των συμπτωμάτων λόγω της καψαϊκίνης.

Πικάντικα φαγητά και καρκίνος

Όσον αφορά τους καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος, τα επιστημονικά δεδομένα παραμένουν αντικρουόμενα. Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι η καψαϊκίνη μπορεί να έχει προστατευτική δράση απέναντι στον καρκίνο, ενώ ορισμένες άλλες υποστηρίζουν ότι ίσως ευνοεί την ανάπτυξη όγκων.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες, ωστόσο μέχρι στιγμής η συνολική εικόνα θεωρείται περισσότερο καθησυχαστική παρά ανησυχητική.

Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί

Η γαστρεντερολόγος Trisha Pasricha, η οποία παρουσιάζει τα επιστημονικά δεδομένα, επισημαίνει ότι όσοι απολαμβάνουν τα πικάντικα φαγητά μπορούν να συνεχίσουν να τα καταναλώνουν, πάντοτε με μέτρο.

Ωστόσο, όσοι εμφανίζουν έντονη δυσφορία μετά την κατανάλωση καυτερών πιπεριών δεν θα πρέπει να πιέζουν τον οργανισμό τους, καθώς κάθε άνθρωπος ανταποκρίνεται διαφορετικά στην καψαϊκίνη.

Η ίδια τονίζει ότι, παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, τα πικάντικα φαγητά δεν αποτελούν το «ελιξίριο της ζωής».

Όπως σημειώνει, το διατροφικό πρότυπο που εξακολουθεί να συνδέεται με τα πιο σταθερά και ισχυρά οφέλη για την υγεία και τη μακροζωία είναι η μεσογειακή διατροφή, η οποία βασίζεται σε φυσικές τροφές, σύνθετους υδατάνθρακες, φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα πλούσια σε πολυφαινόλες.

Οι καυτερές πιπεριές μπορούν ασφαλώς να αποτελέσουν μέρος αυτού του προτύπου, όμως αποτελούν μόνο ένα κομμάτι μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής.

Με πληροφορίες από την «The Washington Post»

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