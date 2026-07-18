Χωρίς delivery την ώρα του τελικού του Μουντιάλ -Στους δρόμους οι εργαζόμενοι της efood και της Wolt

Οι διανομείς προχωρούν σε στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιουλίου, διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο του 20χρονου συναδέλφου τους 

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Χωρίς delivery την ώρα του τελικού του Μουντιάλ -Στους δρόμους οι εργαζόμενοι της efood και της Wolt
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι εργαζόμενοι της Wolt και της efood προχωρούν σε στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιουλίου, διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο 20χρονου διανομέα σε τροχαίο δυστύχημα.
  • Τα σωματεία καταγγέλλουν επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, όπως πίεση για περισσότερες παραγγελίες, αμοιβή με το κομμάτι και πολύωρα εξαντλητικά ωράρια.
  • Οι διανομείς θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα και ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει επισφαλείς μορφές εργασίας.
  • Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 19:00 έως τις 00:00 με συγκέντρωση στα KFC Αμπελοκήπων, με κεντρικό σύνθημα «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος».
  • Τα σωματεία ζητούν σταθερή εργασία, ανθρώπινους ρυθμούς, αξιοπρεπείς αμοιβές και πλήρη ευθύνη των εργοδοτών για την υγεία και ασφάλεια των διανομέων.
Snapshot powered by AI

Σε στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι της Wolt και της efood την Κυριακή 19 Ιουλίου, έπειτα από τον θάνατο του 20χρονου διανομέα που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της 15ης Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή.

Το Σωματείο Εργαζομένων Wolt Αττικής, με ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για ακόμη ένα «εργοδοτικό έγκλημα» και υποστηρίζει ότι η ασφάλεια των διανομέων θυσιάζεται «στο βωμό του κέρδους». Παράλληλα, καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στη στάση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί από τις 19:00 έως τις 00:00, με συγκέντρωση στις 19:30 στα KFC Αμπελοκήπων (Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Κηφισίας).

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο εκφράζει τη θλίψη και την οργή του για τον θάνατο του νεαρού διανομέα, σημειώνοντας πως πρόκειται για ακόμη έναν εργαζόμενο που δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του μετά τη δουλειά.

Όπως επισημαίνει, το δυστύχημα δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη τροχαίο, αλλά ως εργατικό δυστύχημα, ενώ θέτει το ερώτημα πόσοι ακόμη εργαζόμενοι θα πρέπει να χάσουν τη ζωή τους μέχρι να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

Οι καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας

Στις ανακοινώσεις τους, τα σωματεία εργαζομένων σε efood και Wolt κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής, υποστηρίζοντας ότι τα εργατικά ατυχήματα αποτελούν πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ενώ πολλά περιστατικά δεν γίνονται ποτέ γνωστά ούτε καταγράφονται επίσημα ως εργατικά ατυχήματα.

Όπως επισημαίνουν, η πίεση για περισσότερες παραγγελίες, η αμοιβή με το κομμάτι, τα εξαντλητικά ωράρια που συχνά ξεπερνούν το οκτάωρο, καθώς και οι συνεχείς μετακινήσεις σε άγνωστες περιοχές, δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες εργασίας για τους διανομείς.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, όταν η κόπωση από πολύωρη εργασία συνδυάζεται με την πίεση για μεγαλύτερη ταχύτητα και παραγωγικότητα, ο κίνδυνος ατυχήματος αυξάνεται σημαντικά.

Αιχμές για το νομοθετικό πλαίσιο

Οι εργαζόμενοι στρέφουν τα βέλη τους και κατά του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, υποστηρίζοντας ότι επιτρέπει και ενισχύει μορφές εργασίας, όπως οι εργολαβίες και το freelancing, αντί να διασφαλίζει ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Τονίζουν ότι οι διανομείς συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα με τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας, κάνοντας λόγο για την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας.

Το κάλεσμα στη στάση εργασίας

Οι εργαζόμενοι σε efood και Wolt καλούν σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας της Κυριακής, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με επικοινωνιακές καμπάνιες, αλλά με σταθερή εργασία, ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ανθρώπινους ρυθμούς εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές και πλήρη ευθύνη των εργοδοτών για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους φίλους του 20χρονου διανομέα, καλώντας τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις με κεντρικό σύνθημα: «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:08ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 19χρονος μετά από τροχαίο στη Χαλκιδική - Υπέκυψε στα τραύματά του

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επίθεση στον Τούχελ για τον Κέιν: Έβαλαν τον καλύτερό τους παίκτη στην άμυνα - Νόθευσαν τις εκλογές το 2020, αλλά εγώ πήρα το Μουντιάλ

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαζική έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους και καθυστερήσεις έως τα διόδια της Ελευσίνας

12:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Σφοδρή έξοδος του Γκασλί στο Σπα και κόκκινη σημαία (video)

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Το πλωτό παλάτι των 220 εκατ. ευρώ του εμίρη του Άμπου Ντάμπι εντυπωσιάζει τη Μύκονο

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 58χρονος για κλοπή 364 ευρώ από παγκάρι παρεκκλησίου στην Ευκαρπία

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς delivery την ώρα του τελικού του Μουντιάλ -Στους δρόμους οι εργαζόμενοι της efood και της Wolt

12:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στην Κρήτη: 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Ρεθύμνου

12:06ΕΛΛΑΔΑ

«Είχα αδυναμία να διατηρήσω ασφαλές επίπεδο νοσηλείας για τους ασθενείς»: Αποζημίωση €20.000 σε γιατρό του ΕΣΥ που έπαθε burn out και υποχρεώθηκε σε παραίτηση

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε - Παρόντες άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν και η Μπριζίτ έκλεψαν τις εντυπώσεις στη συναυλία των BTS στο Παρίσι

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου με σκορ 7-1: «Αγαπάω την ευθύνη»

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Ξέχασε ότι οδηγούσε το αμαξίδιο του γκολφ, πήδηξε για να σώσει τη διπλανή της και προκάλεσε χάος - Βίντεο

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο και στο σημείο που δολοφονήθηκε για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή και τις δηλώσεις Μαλτέζου - Γέμισε η πόλη με φωτογραφίες του

11:28ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Η εθιστική χρήση των social media μπορεί να επιδεινώνει συμπτώματα ΔΕΠΥ στους εφήβους

11:22ΥΓΕΙΑ

Τα καυτερά φαγητά σε βοηθούν να ζήσεις περισσότερα χρόνια - Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Ξεκινάμε για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ, του μοναδικού κόμματος της ανανεωτικής αριστεράς

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε φάρο 150.000€ και μετέτρεψε τα ερείπιά του σε υπερκατασκευή: «Άρχισα να γίνομαι εμμονικός»

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Το «τάβλι» των Ρωμαίων: Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι «ζωντάνεψε» χάρη στην 3D εκτύπωση

10:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σάκκαρη και Τσιτσιπάς για την πρόκριση στους τελικούς σε Αθήνα και Γκστάαντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε - Παρόντες άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο

12:06ΕΛΛΑΔΑ

«Είχα αδυναμία να διατηρήσω ασφαλές επίπεδο νοσηλείας για τους ασθενείς»: Αποζημίωση €20.000 σε γιατρό του ΕΣΥ που έπαθε burn out και υποχρεώθηκε σε παραίτηση

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα ισχύσει απόψε το βράδυ στον Κηφισό μετά το χθεσινό χάος με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον φρικτό θάνατο 31χρονης από αλιγάτορα - Τι έδειξε το DNA

12:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στην Κρήτη: 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Ρεθύμνου

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο και στο σημείο που δολοφονήθηκε για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή και τις δηλώσεις Μαλτέζου - Γέμισε η πόλη με φωτογραφίες του

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική επιδρομή με 370 drones προς τη Μόσχα - Έπληξαν μεγάλη αποθήκη της Wildberries

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Ξεκινάμε για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ, του μοναδικού κόμματος της ανανεωτικής αριστεράς

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Από τα SUP, τις ρακέτες και τα κατοικίδια, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται και τι μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε φάρο 150.000€ και μετέτρεψε τα ερείπιά του σε υπερκατασκευή: «Άρχισα να γίνομαι εμμονικός»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς delivery την ώρα του τελικού του Μουντιάλ -Στους δρόμους οι εργαζόμενοι της efood και της Wolt

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμίνι» το σαββατοκύριακο η χώρα - Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

07:25TRAVEL

Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Το πλωτό παλάτι των 220 εκατ. ευρώ του εμίρη του Άμπου Ντάμπι εντυπωσιάζει τη Μύκονο

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες από τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ δημιούργησαν ρομποτικό ρούχο που... σε ντύνει μόνο του μέσα σε 10 δευτερόλεπτα

10:40NEWSBOMB

Κηφισός: Γιατί θα έχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας κάθε νύχτα - Για πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες

07:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πτώση στις Νομικές και άνοδος σε Πολυτεχνικές και Ιατρικές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ