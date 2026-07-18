Χωρίς delivery την ώρα του τελικού του Μουντιάλ -Στους δρόμους οι εργαζόμενοι της efood και της Wolt

Snapshot Οι εργαζόμενοι της Wolt και της efood προχωρούν σε στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιουλίου, διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο 20χρονου διανομέα σε τροχαίο δυστύχημα.

Τα σωματεία καταγγέλλουν επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, όπως πίεση για περισσότερες παραγγελίες, αμοιβή με το κομμάτι και πολύωρα εξαντλητικά ωράρια.

Οι διανομείς θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα και ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει επισφαλείς μορφές εργασίας.

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 19:00 έως τις 00:00 με συγκέντρωση στα KFC Αμπελοκήπων, με κεντρικό σύνθημα «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος».

Τα σωματεία ζητούν σταθερή εργασία, ανθρώπινους ρυθμούς, αξιοπρεπείς αμοιβές και πλήρη ευθύνη των εργοδοτών για την υγεία και ασφάλεια των διανομέων. Snapshot powered by AI

Σε στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι της Wolt και της efood την Κυριακή 19 Ιουλίου, έπειτα από τον θάνατο του 20χρονου διανομέα που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της 15ης Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή.

Το Σωματείο Εργαζομένων Wolt Αττικής, με ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για ακόμη ένα «εργοδοτικό έγκλημα» και υποστηρίζει ότι η ασφάλεια των διανομέων θυσιάζεται «στο βωμό του κέρδους». Παράλληλα, καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στη στάση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί από τις 19:00 έως τις 00:00, με συγκέντρωση στις 19:30 στα KFC Αμπελοκήπων (Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Κηφισίας).

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο εκφράζει τη θλίψη και την οργή του για τον θάνατο του νεαρού διανομέα, σημειώνοντας πως πρόκειται για ακόμη έναν εργαζόμενο που δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του μετά τη δουλειά.

Όπως επισημαίνει, το δυστύχημα δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη τροχαίο, αλλά ως εργατικό δυστύχημα, ενώ θέτει το ερώτημα πόσοι ακόμη εργαζόμενοι θα πρέπει να χάσουν τη ζωή τους μέχρι να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

Οι καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας

Στις ανακοινώσεις τους, τα σωματεία εργαζομένων σε efood και Wolt κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής, υποστηρίζοντας ότι τα εργατικά ατυχήματα αποτελούν πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ενώ πολλά περιστατικά δεν γίνονται ποτέ γνωστά ούτε καταγράφονται επίσημα ως εργατικά ατυχήματα.

Όπως επισημαίνουν, η πίεση για περισσότερες παραγγελίες, η αμοιβή με το κομμάτι, τα εξαντλητικά ωράρια που συχνά ξεπερνούν το οκτάωρο, καθώς και οι συνεχείς μετακινήσεις σε άγνωστες περιοχές, δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες εργασίας για τους διανομείς.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, όταν η κόπωση από πολύωρη εργασία συνδυάζεται με την πίεση για μεγαλύτερη ταχύτητα και παραγωγικότητα, ο κίνδυνος ατυχήματος αυξάνεται σημαντικά.

Αιχμές για το νομοθετικό πλαίσιο

Οι εργαζόμενοι στρέφουν τα βέλη τους και κατά του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, υποστηρίζοντας ότι επιτρέπει και ενισχύει μορφές εργασίας, όπως οι εργολαβίες και το freelancing, αντί να διασφαλίζει ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Τονίζουν ότι οι διανομείς συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα με τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας, κάνοντας λόγο για την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας.

Το κάλεσμα στη στάση εργασίας

Οι εργαζόμενοι σε efood και Wolt καλούν σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας της Κυριακής, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με επικοινωνιακές καμπάνιες, αλλά με σταθερή εργασία, ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ανθρώπινους ρυθμούς εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές και πλήρη ευθύνη των εργοδοτών για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους φίλους του 20χρονου διανομέα, καλώντας τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις με κεντρικό σύνθημα: «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος».

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