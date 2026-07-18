Σεισμός τώρα στην Κρήτη: 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Ρεθύμνου

Snapshot Σεισμός 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά του Ρεθύμνου με εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα.

Η πρώτη εκτίμηση ήταν 4,3 Ρίχτερ κοντά στο Ηράκλειο με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο μετατοπίστηκε 32 χιλιόμετρα βόρεια των Σισών Ρεθύμνου μετά την αναθεώρηση.

Ο σεισμός έγινε στις 12:04 το μεσημέρι του Σαββάτου και έγινε αισθητός στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο το μεσημέρι στα ανοιχτά του Ηρακλείου κι έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

Σύμφωνα με την αυτοματοποιημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός έγινε στις 12:04 και είχε εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο 31 χιλιόμετρα βόρεια του Ηρακλείου.

Λίγη ώρα αργότερα, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, αναβάθμισε το μέγεθος του σεισμού, αλλά και του επίκεντρου. Ο σεισμός ήταν εν τέλει 4,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε 32 χιλιόμετρα βόρεια των Σισών Ρεθύμνου και είχε εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα.