Πόνος πάνω δεξιά στην κοιλιά μετά το φαγητό: Πότε είναι η χοληδόχος κύστη – Τι να κάνετε

Πόνος στη χοληδόχο κύστη: Συνήθεις αιτίες και πώς να τον αντιμετωπίσετε.

Newsbomb

Πόνος πάνω δεξιά στην κοιλιά μετά το φαγητό: Πότε είναι η χοληδόχος κύστη – Τι να κάνετε
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πόνος από τη χοληδόχο κύστη συνήθως γίνεται αισθητός στην άνω δεξιά κοιλιά, ακριβώς κάτω από τα πλευρά ή στην άνω μέση κοιλιά. Μπορεί να εξαπλωθεί στον δεξιό ώμο ή στην πλάτη και συχνά εμφανίζεται μετά το φαγητό, ειδικά μετά από ένα λιπαρό γεύμα.

Η χοληδόχος κύστη αποθηκεύει χολή, ένα πεπτικό υγρό που βοηθά στη διάσπαση του λίπους. Ο πόνος συνήθως εμφανίζεται όταν η ροή της χολής είναι μπλοκαρισμένη, η χοληδόχος κύστη φλεγμαίνει και οι χοληφόροι πόροι επηρεάζονται.

Πώς είναι ο πόνος από τη χοληδόχο κύστη;

Ο πόνος από τη χοληδόχο κύστη μπορεί να είναι οξύς, με κράμπες, πιεστικός ή βαθύς και σταθερός. Μπορεί να ξεκινήσει ξαφνικά και να διαρκέσει από αρκετά λεπτά έως μερικές ώρες.

Κοινά χαρακτηριστικά:

  • Πόνος στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα
  • Πόνος που εξαπλώνεται στον δεξιό ώμο ή την πλάτη
  • Ναυτία ή έμετος
  • Φούσκωμα ή δυσπεψία
  • Πόνος μετά από λιπαρά γεύματα
  • Ευαισθησία κάτω από τα δεξιά πλευρά

Εάν ο πόνος διαρκεί περισσότερο από μερικές ώρες, γίνεται έντονος ή συνοδεύεται από πυρετό ή κιτρίνισμα του δέρματος ή των ματιών, μπορεί να υποδηλώνει κάποια επιπλοκή.

Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες πόνου στη χοληδόχο κύστη;

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι οι πέτρες στη χολή. Πρόκειται για σκληρυμένες εναποθέσεις, που συχνά σχηματίζονται από χοληστερόλη ή χολερυθρίνη μέσα στη χοληδόχο κύστη. Πολλές πέτρες στη χολή δεν προκαλούν συμπτώματα και ο πόνος ξεκινά όταν μια πέτρα εμποδίζει τη ροή της χολής.

Άλλες αιτίες:

  • Κολικός χολής: προσωρινή απόφραξη από πέτρα, προκαλεί ξαφνικό πόνο που αργότερα υποχωρεί
  • Χολοκυστίτιδα: φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, συχνά από πέτρα που παραμένει κολλημένη
  • Χοληδοχολιθίαση: πέτρα που παγιδεύεται στον κοινό χοληδόχο πόρο
  • Χολαγγειίτιδα: λοίμωξη στους χοληφόρους πόρους, συνήθως με πυρετό και ίκτερο
  • Παγκρεατίτιδα από χολόλιθο: φλεγμονή του παγκρέατος που προκαλείται από απόφραξη του πόρου
  • Χοληφόρος δυσκινησία: κακή κένωση της χοληδόχου κύστης χωρίς εμφανείς πέτρες
  • Καρκίνος της χοληδόχου κύστης: σπάνιος, αλλά πιθανός, ειδικά με επίμονα ή ανεξήγητα συμπτώματα
πετρες στη χολη

Τι εξετάζουν οι γιατροί αν υπάρχει πόνος από τη χοληδόχο κύστη

Οι γιατροί συνήθως ξεκινούν με συμπτώματα, κλινική εξέταση και εξετάσεις αίματος. Οι εξετάσεις αίματος μπορεί να ελέγξουν για λοίμωξη, φλεγμονή, ερεθισμό του ήπατος, απόφραξη του χοληδόχου πόρου ή εμπλοκή του παγκρέατος.

Ο υπέρηχος είναι συχνά η πρώτη απεικονιστική εξέταση, επειδή μπορεί να ανιχνεύσει χολόλιθους και σημάδια φλεγμονής της χοληδόχου κύστης. Εάν οι χοληφόροι πόροι ή η λειτουργία της χοληδόχου κύστης χρειάζονται πιο προσεκτική αξιολόγηση, οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αξονική ή μαγνητική τομογραφία ή ενδοσκοπικές διαδικασίες.

Πώς αντιμετωπίζεται ο πόνος της χοληδόχου κύστης;

Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία και τη σοβαρότητα. Ο ήπιος χοληφόρος κολικός μπορεί να αντιμετωπιστεί προσωρινά με αναλγητικά και φάρμακα για τη ναυτία και αλλαγές στη διατροφή, εν αναμονή περαιτέρω αξιολόγησης.

Εάν οι πέτρες στη χολή προκαλούν επανειλημμένα συμπτώματα, η συνήθης μακροχρόνια θεραπεία είναι η χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης (χολοκυστεκτομή). Αυτή γίνεται συνήθως λαπαροσκοπικά μέσω μικρών τομών.

Εάν υπάρχει λοίμωξη, οι γιατροί μπορεί να χρησιμοποιήσουν αντιβιοτικά και νοσοκομειακή περίθαλψη. Εάν μια πέτρα έχει κολλήσει στον χοληδόχο πόρο, μπορεί να χρειαστεί ενδοσκοπική επέμβαση για την αφαίρεσή της. Η φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, η παγκρεατίτιδα και η λοίμωξη του χοληδόχου πόρου μπορεί να γίνει σοβαρή και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται στο σπίτι.

Τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι κατά τη διάρκεια ήπιων συμπτωμάτων

Εάν τα συμπτώματα είναι ήπια και ήδη περιμένετε ιατρική συμβουλή, αποφύγετε τα λιπαρά, τηγανητά ή βαριά γεύματα. Επιλέξτε μικρότερα, χαμηλών λιπαρών γεύματα και πίνετε πολλά υγρά (κατά προτίμηση, νερό).

Μια ζεστή κομπρέσα μπορεί να ανακουφίσει την ενόχληση, αλλά η φροντίδα στο σπίτι δεν πρέπει να καθυστερήσει την επαγγελματική θεραπεία. Μην συνεχίζετε να παίρνετε παυσίπονα για να «περάσουν με το ζόρι» οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις χωρίς διάγνωση.

γιατρος εξεταζει ασθενη με προβλημα στη χολη

Πότε πρέπει να αναζητήσετε επείγουσα φροντίδα

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν ο κοιλιακός πόνος:

  • είναι έντονος
  • διαρκεί περισσότερο από μερικές ώρες

ή/και συνοδεύεται από:

  • πυρετό
  • ρίγη
  • επαναλαμβανόμενους εμετούς
  • κίτρινο δέρμα ή μάτια (ίκτερος)
  • σκούρα ούρα
  • ωχρά κόπρανα
  • σύγχυση
  • λιποθυμία
  • άκαμπτη κοιλιά

Αυτά τα σημάδια μπορεί να υποδηλώνουν λοίμωξη, απόφραξη χοληδόχου πόρου, παγκρεατίτιδα ή άλλη κοιλιακή επείγουσα κατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο πόνος στη χοληδόχο κύστη να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται;

Ναι. Ο πόνος στη χολόλιθο μπορεί να εμφανιστεί σε κρίσεις όταν μια πέτρα εμποδίζει προσωρινά τη ροή της χολής. Οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις θα πρέπει να αξιολογούνται επειδή μπορεί να αναπτυχθούν επιπλοκές.

Μπορεί κανείς να ζήσει κανονικά χωρίς χοληδόχο κύστη;

Ναι. Μετά την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, η χολή ρέει απευθείας από το ήπαρ στο έντερο. Μερικοί έχουν προσωρινή διάρροια ή φούσκωμα, αλλά πολλοί αναρρώνουν καλά.

Μπορεί η διατροφή να θεραπεύσει τον πόνο στη χοληδόχο κύστη;

Η διατροφή μπορεί να μειώσει τις κρίσεις σε ορισμένα άτομα, αλλά δεν αφαιρεί τους χολόλιθους. Οι συμπτωματικοί χολόλιθοι συχνά χρειάζονται ιατρική ή χειρουργική θεραπεία.

Συμπέρασμα

Ο πόνος πάνω δεξιά στην κοιλιά, εκεί που βρίσκεται η χοληδόχος κύστη, προκαλείται συχνότερα από πέτρες στη χολή, αλλά η φλεγμονή, η απόφραξη του χοληδόχου πόρου, η λοίμωξη και η παγκρεατίτιδα είναι σημαντικές πιθανότητες. Ο πόνος μετά τα γεύματα στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα, ειδικά με ναυτία ή πόνο που εξαπλώνεται στον ώμο ή την πλάτη, δεν πρέπει να αγνοείται.

Τα ήπια συμπτώματα χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης, εάν επανεμφανιστούν. Ο έντονος πόνος, ο πυρετός, ο ίκτερος και ο έμετος χρήζουν επείγουσας φροντίδας.

Πηγές:
health.com
mayoclinic.org
nih.gov
clevelandclinic.org (1)
clevelandclinic.org (2)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:43ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα - Πιθανώς περιέχει ανθρώπινα μέλη

14:32NEWSBOMB

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κίσσαμο Χανίων - Επιχείρησαν 45 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το φαινόμενο Galerne που «σάρωσε» παραλία της Γαλλίας

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από οικισμό

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα voucher - Τι αλλάζει για τις πολύτεκνες οικογένειες

14:00ΥΓΕΙΑ

Πόνος πάνω δεξιά στην κοιλιά μετά το φαγητό: Πότε είναι η χοληδόχος κύστη – Τι να κάνετε

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του, συνελήφθησαν για εμπρησμούς - Κρατούσαν σε ομηρία ένα χωριό για 2 χρόνια

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα 70χρονη μετά από φωτιά στο σπίτι της

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά Καναδά για τον καπνό από τις πυρκαγιές: «Εισβολή βρώμικου αέρα» -Απειλεί με νέους δασμούς

13:30NEWSBOMB

Πετάμε 200 τόνους ρύζι τον χρόνο στους ελληνικούς γάμους - Η λύση που αλλάζει ένα έθιμο αιώνων

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος» - Δούρου: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια της ήττας»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή του φονικού τροχαίου στη Σταυρούπολη -Νεκρός ο 23χρονος μοτοσικλετιστής

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Μεγάλη πυρκαγιά στην Κίσσσαμο στο ορεινό χωριό Αερινό – Σηκώθηκε ελικόπτερο, μήνυμα του 112

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 19χρονος μετά από τροχαίο στη Χαλκιδική - Υπέκυψε στα τραύματά του

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επίθεση στον Τούχελ για τον Κέιν: Έβαλαν τον καλύτερό τους παίκτη στην άμυνα - Νόθευσαν τις εκλογές το 2020, αλλά εγώ πήρα το Μουντιάλ

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαζική έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους και καθυστερήσεις έως τα διόδια της Ελευσίνας

12:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Σφοδρή έξοδος του Γκασλί στο Σπα και κόκκινη σημαία (video)

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Το πλωτό παλάτι των 220 εκατ. ευρώ του εμίρη του Άμπου Ντάμπι εντυπωσιάζει τη Μύκονο

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 58χρονος για κλοπή 364 ευρώ από παγκάρι παρεκκλησίου στην Ευκαρπία

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς delivery την ώρα του τελικού του Μουντιάλ -Στους δρόμους οι εργαζόμενοι της efood και της Wolt

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του, συνελήφθησαν για εμπρησμούς - Κρατούσαν σε ομηρία ένα χωριό για 2 χρόνια

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από οικισμό

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή του φονικού τροχαίου στη Σταυρούπολη -Νεκρός ο 23χρονος μοτοσικλετιστής

13:30NEWSBOMB

Πετάμε 200 τόνους ρύζι τον χρόνο στους ελληνικούς γάμους - Η λύση που αλλάζει ένα έθιμο αιώνων

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε - Παρόντες άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα ισχύσει απόψε το βράδυ στον Κηφισό μετά το χθεσινό χάος με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού

07:25TRAVEL

Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

12:06ΕΛΛΑΔΑ

«Είχα αδυναμία να διατηρήσω ασφαλές επίπεδο νοσηλείας για τους ασθενείς»: Αποζημίωση €20.000 σε γιατρό του ΕΣΥ που έπαθε burn out και υποχρεώθηκε σε παραίτηση

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς delivery την ώρα του τελικού του Μουντιάλ -Στους δρόμους οι εργαζόμενοι της efood και της Wolt

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε φάρο 150.000€ και μετέτρεψε τα ερείπιά του σε υπερκατασκευή: «Άρχισα να γίνομαι εμμονικός»

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική επιδρομή με 370 drones προς τη Μόσχα - Έπληξαν μεγάλη αποθήκη της Wildberries

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Από τα SUP, τις ρακέτες και τα κατοικίδια, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται και τι μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Μεγάλη πυρκαγιά στην Κίσσσαμο στο ορεινό χωριό Αερινό – Σηκώθηκε ελικόπτερο, μήνυμα του 112

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Ξεκινάμε για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ, του μοναδικού κόμματος της ανανεωτικής αριστεράς

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο και στο σημείο που δολοφονήθηκε για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή και τις δηλώσεις Μαλτέζου - Γέμισε η πόλη με φωτογραφίες του

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον φρικτό θάνατο 31χρονης από αλιγάτορα - Τι έδειξε το DNA

12:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στην Κρήτη: 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Ρεθύμνου

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες από τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ δημιούργησαν ρομποτικό ρούχο που... σε ντύνει μόνο του μέσα σε 10 δευτερόλεπτα

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή Δαμουλάκη: Το συγκλονιστικό θαύμα της Αγίας Μαρίνας που έζησα ως παιδί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ