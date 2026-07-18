Πόνος πάνω δεξιά στην κοιλιά μετά το φαγητό: Πότε είναι η χοληδόχος κύστη – Τι να κάνετε

Ο πόνος από τη χοληδόχο κύστη συνήθως γίνεται αισθητός στην άνω δεξιά κοιλιά, ακριβώς κάτω από τα πλευρά ή στην άνω μέση κοιλιά. Μπορεί να εξαπλωθεί στον δεξιό ώμο ή στην πλάτη και συχνά εμφανίζεται μετά το φαγητό, ειδικά μετά από ένα λιπαρό γεύμα.

Η χοληδόχος κύστη αποθηκεύει χολή, ένα πεπτικό υγρό που βοηθά στη διάσπαση του λίπους. Ο πόνος συνήθως εμφανίζεται όταν η ροή της χολής είναι μπλοκαρισμένη, η χοληδόχος κύστη φλεγμαίνει και οι χοληφόροι πόροι επηρεάζονται.

Πώς είναι ο πόνος από τη χοληδόχο κύστη;

Ο πόνος από τη χοληδόχο κύστη μπορεί να είναι οξύς, με κράμπες, πιεστικός ή βαθύς και σταθερός. Μπορεί να ξεκινήσει ξαφνικά και να διαρκέσει από αρκετά λεπτά έως μερικές ώρες.

Κοινά χαρακτηριστικά:

Πόνος στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα

Πόνος που εξαπλώνεται στον δεξιό ώμο ή την πλάτη

Ναυτία ή έμετος

Φούσκωμα ή δυσπεψία

Πόνος μετά από λιπαρά γεύματα

Ευαισθησία κάτω από τα δεξιά πλευρά

Εάν ο πόνος διαρκεί περισσότερο από μερικές ώρες, γίνεται έντονος ή συνοδεύεται από πυρετό ή κιτρίνισμα του δέρματος ή των ματιών, μπορεί να υποδηλώνει κάποια επιπλοκή.

Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες πόνου στη χοληδόχο κύστη;

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι οι πέτρες στη χολή. Πρόκειται για σκληρυμένες εναποθέσεις, που συχνά σχηματίζονται από χοληστερόλη ή χολερυθρίνη μέσα στη χοληδόχο κύστη. Πολλές πέτρες στη χολή δεν προκαλούν συμπτώματα και ο πόνος ξεκινά όταν μια πέτρα εμποδίζει τη ροή της χολής.

Άλλες αιτίες:

Κολικός χολής : προσωρινή απόφραξη από πέτρα, προκαλεί ξαφνικό πόνο που αργότερα υποχωρεί

: προσωρινή απόφραξη από πέτρα, προκαλεί ξαφνικό πόνο που αργότερα υποχωρεί Χολοκυστίτιδα: φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, συχνά από πέτρα που παραμένει κολλημένη

φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, συχνά από πέτρα που παραμένει κολλημένη Χοληδοχολιθίαση: πέτρα που παγιδεύεται στον κοινό χοληδόχο πόρο

πέτρα που παγιδεύεται στον κοινό χοληδόχο πόρο Χολαγγειίτιδα: λοίμωξη στους χοληφόρους πόρους, συνήθως με πυρετό και ίκτερο

λοίμωξη στους χοληφόρους πόρους, συνήθως με πυρετό και ίκτερο Παγκρεατίτιδα από χολόλιθο : φλεγμονή του παγκρέατος που προκαλείται από απόφραξη του πόρου

: φλεγμονή του παγκρέατος που προκαλείται από απόφραξη του πόρου Χοληφόρος δυσκινησία : κακή κένωση της χοληδόχου κύστης χωρίς εμφανείς πέτρες

: κακή κένωση της χοληδόχου κύστης χωρίς εμφανείς πέτρες Καρκίνος της χοληδόχου κύστης: σπάνιος, αλλά πιθανός, ειδικά με επίμονα ή ανεξήγητα συμπτώματα

Τι εξετάζουν οι γιατροί αν υπάρχει πόνος από τη χοληδόχο κύστη

Οι γιατροί συνήθως ξεκινούν με συμπτώματα, κλινική εξέταση και εξετάσεις αίματος. Οι εξετάσεις αίματος μπορεί να ελέγξουν για λοίμωξη, φλεγμονή, ερεθισμό του ήπατος, απόφραξη του χοληδόχου πόρου ή εμπλοκή του παγκρέατος.

Ο υπέρηχος είναι συχνά η πρώτη απεικονιστική εξέταση, επειδή μπορεί να ανιχνεύσει χολόλιθους και σημάδια φλεγμονής της χοληδόχου κύστης. Εάν οι χοληφόροι πόροι ή η λειτουργία της χοληδόχου κύστης χρειάζονται πιο προσεκτική αξιολόγηση, οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αξονική ή μαγνητική τομογραφία ή ενδοσκοπικές διαδικασίες.

Πώς αντιμετωπίζεται ο πόνος της χοληδόχου κύστης;

Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία και τη σοβαρότητα. Ο ήπιος χοληφόρος κολικός μπορεί να αντιμετωπιστεί προσωρινά με αναλγητικά και φάρμακα για τη ναυτία και αλλαγές στη διατροφή, εν αναμονή περαιτέρω αξιολόγησης.

Εάν οι πέτρες στη χολή προκαλούν επανειλημμένα συμπτώματα, η συνήθης μακροχρόνια θεραπεία είναι η χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης (χολοκυστεκτομή). Αυτή γίνεται συνήθως λαπαροσκοπικά μέσω μικρών τομών.

Εάν υπάρχει λοίμωξη, οι γιατροί μπορεί να χρησιμοποιήσουν αντιβιοτικά και νοσοκομειακή περίθαλψη. Εάν μια πέτρα έχει κολλήσει στον χοληδόχο πόρο, μπορεί να χρειαστεί ενδοσκοπική επέμβαση για την αφαίρεσή της. Η φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, η παγκρεατίτιδα και η λοίμωξη του χοληδόχου πόρου μπορεί να γίνει σοβαρή και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται στο σπίτι.

Τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι κατά τη διάρκεια ήπιων συμπτωμάτων

Εάν τα συμπτώματα είναι ήπια και ήδη περιμένετε ιατρική συμβουλή, αποφύγετε τα λιπαρά, τηγανητά ή βαριά γεύματα. Επιλέξτε μικρότερα, χαμηλών λιπαρών γεύματα και πίνετε πολλά υγρά (κατά προτίμηση, νερό).

Μια ζεστή κομπρέσα μπορεί να ανακουφίσει την ενόχληση, αλλά η φροντίδα στο σπίτι δεν πρέπει να καθυστερήσει την επαγγελματική θεραπεία. Μην συνεχίζετε να παίρνετε παυσίπονα για να «περάσουν με το ζόρι» οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις χωρίς διάγνωση.

Πότε πρέπει να αναζητήσετε επείγουσα φροντίδα

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν ο κοιλιακός πόνος:

είναι έντονος

διαρκεί περισσότερο από μερικές ώρες

ή/και συνοδεύεται από:

πυρετό

ρίγη

επαναλαμβανόμενους εμετούς

κίτρινο δέρμα ή μάτια (ίκτερος)

σκούρα ούρα

ωχρά κόπρανα

σύγχυση

λιποθυμία

άκαμπτη κοιλιά

Αυτά τα σημάδια μπορεί να υποδηλώνουν λοίμωξη, απόφραξη χοληδόχου πόρου, παγκρεατίτιδα ή άλλη κοιλιακή επείγουσα κατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο πόνος στη χοληδόχο κύστη να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται;

Ναι. Ο πόνος στη χολόλιθο μπορεί να εμφανιστεί σε κρίσεις όταν μια πέτρα εμποδίζει προσωρινά τη ροή της χολής. Οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις θα πρέπει να αξιολογούνται επειδή μπορεί να αναπτυχθούν επιπλοκές.

Μπορεί κανείς να ζήσει κανονικά χωρίς χοληδόχο κύστη;

Ναι. Μετά την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, η χολή ρέει απευθείας από το ήπαρ στο έντερο. Μερικοί έχουν προσωρινή διάρροια ή φούσκωμα, αλλά πολλοί αναρρώνουν καλά.

Μπορεί η διατροφή να θεραπεύσει τον πόνο στη χοληδόχο κύστη;

Η διατροφή μπορεί να μειώσει τις κρίσεις σε ορισμένα άτομα, αλλά δεν αφαιρεί τους χολόλιθους. Οι συμπτωματικοί χολόλιθοι συχνά χρειάζονται ιατρική ή χειρουργική θεραπεία.

Συμπέρασμα

Ο πόνος πάνω δεξιά στην κοιλιά, εκεί που βρίσκεται η χοληδόχος κύστη, προκαλείται συχνότερα από πέτρες στη χολή, αλλά η φλεγμονή, η απόφραξη του χοληδόχου πόρου, η λοίμωξη και η παγκρεατίτιδα είναι σημαντικές πιθανότητες. Ο πόνος μετά τα γεύματα στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα, ειδικά με ναυτία ή πόνο που εξαπλώνεται στον ώμο ή την πλάτη, δεν πρέπει να αγνοείται.

Τα ήπια συμπτώματα χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης, εάν επανεμφανιστούν. Ο έντονος πόνος, ο πυρετός, ο ίκτερος και ο έμετος χρήζουν επείγουσας φροντίδας.

Πηγές:

health.com

mayoclinic.org

nih.gov

clevelandclinic.org (1)

clevelandclinic.org (2)