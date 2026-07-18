Τι είναι το φαινόμενο Galerne που «σάρωσε» παραλία της Γαλλίας

Snapshot Το φαινόμενο Galerne είναι ένας απότομος, ισχυρός και ψυχρός άνεμος που προκαλεί απότομη αλλαγή καιρού στις ακτές.

Το Galerne οφείλεται στη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμής ξηράς και του ψυχρότερου θαλάσσιου αέρα.

Η εισβολή ψυχρού θαλάσσιου αέρα σπρώχνει τον θερμό αέρα ανοδικά, δημιουργώντας εντυπωσιακά νέφη και απότομη μείωση θερμοκρασίας.

Οι άνεμοι που συνοδεύουν το φαινόμενο μπορούν να φτάσουν σε επίπεδα θύελλας και να γίνουν επικίνδυνοι για τις παράκτιες περιοχές.

Η ένταση του φαινομένου στη Γαλλία ενισχύθηκε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που προκάλεσε το κύμα καύσωνα. Snapshot powered by AI

Ένα σκηνικό που θύμιζε κινηματογραφική σκηνή καταγράφηκε σε παραλία της Γαλλίας, όταν ένα τεράστιο σκοτεινό σύννεφο κάλυψε ξαφνικά τον ορίζοντα, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους. Οι εικόνες από το εντυπωσιακό «τείχος» νεφών που πλησίαζε γρήγορα και η απότομη αλλαγή του καιρού έγιναν viral, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα «μίνι τσουνάμι από σύννεφα».

Πίσω όμως από το εντυπωσιακό φαινόμενο κρύβεται ένα γνώριμο στους μετεωρολόγους φαινόμενο, το Galerne. Πρόκειται για έναν απότομο, ισχυρό και ψυχρό άνεμο, ο οποίος μπορεί να μεταβάλει δραματικά τις καιρικές συνθήκες στις ακτές μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι το Galerne δεν αποτελεί φαινόμενο της «νέας κανονικότητας», αλλά ένα γνωστό μετεωρολογικό φαινόμενο που προκαλείται από τη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην ξηρά και τη θάλασσα.

«Δεν αποτελεί φαινόμενο της νέας κανονικότητας, είναι γνωστό, προκαλείται από τη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας της ξηράς και της θάλασσας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Βρισκόμαστε σε μια παραλία της συγκεκριμένης περιοχής, λόγω και των διαδοχικών κυμάτων καύσωνα ο αέρας είναι πάρα πολύ θερμός πάνω από την ξηρά. Αντίθετα, πάνω από τον ωκεανό, πάνω από τον Βισκαϊκό Κόλπο, ο αέρας είναι πιο ψυχρός», σημείωσε ο κ. Γιάνναρος.

Όπως εξήγησε, αυτό συμβαίνει επειδή οι θάλασσες και οι ωκεανοί θερμαίνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την ξηρά. Όταν αλλάξει η κατεύθυνση του ανέμου, ο ψυχρότερος θαλάσσιος αέρας εισβάλλει απότομα προς την ακτή.

«Είναι σαν να λειτουργεί σαν μια μπουλντόζα που σπρώχνει όλο αυτό τον ωκεάνιο αέρα κάτω από τον θερμό. Ο θερμός αέρας αναγκάζεται να κινηθεί ανοδικά και συμπυκνώνει και δημιουργεί αυτά τα εντυπωσιακά νέφη που βλέπουμε», ανέφερε.

Το φαινόμενο μπορεί να γίνει επικίνδυνο, καθώς οι άνεμοι που το συνοδεύουν μπορούν να φτάσουν σε επίπεδα θύελλας, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή στις παράκτιες περιοχές.

«Μπορεί να είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο, γιατί οι ταχύτητες των ανέμων είναι στα επίπεδα της θύελλας και θέλει προσοχή», τόνισε ο πυρομετεωρολόγος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση η ένταση του φαινομένου πιθανότατα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν στην περιοχή εξαιτίας του κύματος καύσωνα.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ένταση ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που είχαμε, λόγω του καύσωνα που έπληξε την περιοχή», κατέληξε.