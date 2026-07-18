Παναθηναϊκός: Βόσνιος ο διαιτητής στο πρώτο ματς με την Πάκσι

Ο Λούκα Μπίλμπιγια θα διευθύνει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάκσι.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Βόσνιος ο διαιτητής στο πρώτο ματς με την Πάκσι
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Με Βόσνιο διαιτητή θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Πάκσι (23/7, 21:00) στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι του β΄ προκριματικού γύρου του Conference League.

Συγκεκριμένα η UEFA όρισε τον Βόσνιο Λούκα Μπίλμπιγια, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Αλεξάνταρ Σμίλιανιτς και Μάρκο Πέριτς. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Άρμιν Κούκιτς.

Ο 37χρονος σφύριξε στον α' προκριματικό γύρο του Champions League το παιχνίδι της Βίτεμπσκ με την Κραϊόβα.

Παράλληλα έχει διευθύνει το 2024 τον αγώνα της Ελλάδας Κ21 απέναντι στην αντίστοιχη της Ρουμανίας για τα προκριματικά του Euro U21, το οποίο είχε λήξει υπέρ της «γαλανόλευκης» με 1-0.

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