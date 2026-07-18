Πάτρα: 74χρονη έπεσε από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Βρέθηκε σημείωμα

Snapshot Μια 74χρονη γυναίκα στην Πάτρα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Η 74χρονη είχε αφήσει δισέλιδο σημείωμα προς τους οικείους της που εξηγούσε την απόφασή της.

Στο σημείωμα περιλαμβανόταν και χρηματικό ποσό για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας της.

Τη σορό της γυναίκας εντόπισε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές. Snapshot powered by AI

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/7) στην Πάτρα, όταν μια 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, όπου η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 74χρονη φέρεται να είχε αφήσει δισέλιδο σημείωμα προς τους οικείους της, στο οποίο τους ενημέρωνε για την απόφασή της, ενώ είχε αφήσει και χρηματικό ποσό για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας της.

Τη σορό της γυναίκας εντόπισε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.