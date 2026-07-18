Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα voucher - Τι αλλάζει για τις πολύτεκνες οικογένειες

Snapshot Για πρώτη φορά οι πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν voucher ανεξάρτητα από το οικογενειακό εισόδημα.

Το εισοδηματικό όριο για οικογένειες με έως δύο παιδιά είναι 35.000 ευρώ και για τρία παιδιά 38.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει τη φιλοξενία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και συμμετοχή σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ για παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία.

Η χρηματοδότηση της αλλαγής για τις πολύτεκνες οικογένειες προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Snapshot powered by AI

Από σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοίγει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση voucher που αφορούν τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ.

Η σημαντικότερη αλλαγή του φετινού προγράμματος αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται η χορήγηση voucher ανεξάρτητα από το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Η συγκεκριμένη παρέμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και εντάσσεται στα μέτρα στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών.

Για τις οικογένειες με έως δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ, ενώ για τις οικογένειες με τρία παιδιά ανέρχεται στις 38.000 ευρώ. Αντίθετα, για τις πολύτεκνες οικογένειες καταργείται πλήρως το εισοδηματικό κριτήριο.

Το πρόγραμμα καλύπτει τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

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