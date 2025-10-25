Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί - Νέα vouchers για ΕΣΠΑ: Ποιοι τα δικαιούνται και πότε ξεκινά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη δημοσιοποίηση της νέας πρόσκλησης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σχετικά με τα vouchers για παιδικούς, βρεφονηπιακούς και βρεφικούς σταθμούς ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ για το σχολικό έτος 2025-2026, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με ρις ίδιες πληροφορίες, η προκήρυξη αναμένεται να αναρτηθεί εντός των επόμενων 10-15 ημερών, καθώς η Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη υπογραφεί.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.eetaa.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet, με σειρά που θα καθορίζεται από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Η διαδικασία αναμένεται να ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο με την πρώτη φάση του προγράμματος, όταν η πλατφόρμα παρέμεινε ανοιχτή για 16 ημέρες. Δ

εν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν η δεύτερη φάση θα έχει την ίδια ή διαφορετική χρονική διάρκεια.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δημιουργική απασχόληση σε ΚΔΑΠ.

Παιδιά και άτομα με αναπηρία για συμμετοχή σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Γονείς, κηδεμόνες ή νόμιμοι εκπρόσωποι παιδιών.

Ανάδοχοι γονείς, επίτροποι και συμπαραστάτες.

Εισοδηματικά κριτήρια

Η μεγάλη αλλαγή στη νέα πρόσκληση αφορά στα διευρυμένα εισοδηματικά όρια, τα οποία αυξάνονται σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο. Ενδεικτικά:

Έως 35.000 ευρώ για οικογένεια με έως 2 τέκνα.

Έως 38.000 ευρώ για τρίτεκνη οικογένεια.

Έως 41.000 ευρώ για οικογένεια με 4 τέκνα.

Έως 44.000 ευρώ για οικογένεια με 5 τέκνα.

Έως 47.000 ευρώ για οικογένεια με 6 τέκνα.

Έως 50.000 ευρώ για οικογένεια με 7 τέκνα.

Έως 53.000 ευρώ για οικογένεια με 8 τέκνα.

Έως 56.000 ευρώ για οικογένεια με 9 τέκνα.

Έως 59.000 ευρώ για οικογένεια με 10 τέκνα.

Για οικογένειες με πάνω από 10 παιδιά, δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο εισοδήματος· το όριο θα αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

