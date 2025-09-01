ΕΕΤΑΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2025-2026.

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε βρέφη και προ-νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ, και σε παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Η Δράση έχει εγκριθεί για δύο σχολικές περιόδους, 2025 – 2026 & 2026 – 2027, με συνολικό προϋπολογισμό 755.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εθνικούς πόρους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ). Δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΥΚΟΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα των ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών.

Υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).

Τα οριστικά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr – paidikoi. eetaa.gr).

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων των παιδιών ανήλθε σε 213.491 και λαμβάνουν voucher 162.934 παιδιά και ΑμεΑ.

Ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους όλες οι αιτήσεις με πλήρη φάκελο που αφορούσαν παιδιά προσχολικής ηλικίας (Βρέφη και προ-νήπια), για την εγγραφή τους σε Σταθμούς όλων των κατηγοριών, καθώς και για παιδιά και ΑμεΑ για την εγγραφή τους σε ΚΔΑΠΑμεΑ.

