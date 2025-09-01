EETAA αποτελέσματα 2025: Πότε θα ανακοινωθούν - Οι δικαιούχοι

Σχεδόν 83.000 ενστάσεις υποβλήθηκαν για τη συμμετοχή παιδιών στη δράση των παιδικών σταθμών «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία» για τον Α’ κύκλο 2025-2026.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των αιτούντων, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, θα δημοσιευτούν σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, μετά την εξέταση των ενστάσεων. Στους πίνακες θα αναγράφονται κωδικοποιημένα στοιχεία του αιτούντα, του παιδιού και ο αριθμός του voucher.

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του παιδιού σε δομή, ο νόμιμος εκπρόσωπος που υπέβαλε την αίτηση θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα:

1. Εκτύπωση voucher και επιλογή δομής

Ο εκπρόσωπος πρέπει να εκτυπώσει το voucher και να το προσκομίσει σε δομή κοντά στον τόπο κατοικίας του παιδιού.

2. Υπογραφή σύμβασης

Η σύμβαση εκτυπώνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΕΤΑΑ και υπογράφεται σε δύο αντίτυπα, με συνυπογραφή και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. Στη σύμβαση περιγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τη 2η εργάσιμη κάθε μήνα, ενώ για τον Σεπτέμβριο η προθεσμία λήγει στις 15/09/2025. Εγγραφές μετά τις 16/09 ενεργοποιούνται την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα.

3. Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

Ο νόμιμος εκπρόσωπος πρέπει να εξουσιοδοτήσει την ΕΕΤΑΑ να διενεργεί τις πληρωμές προς τη δομή εκ μέρους του μέσω ειδικής εφαρμογής.

4. Κάρτα παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.)

Η Κάρτα Παρουσίας είναι υποχρεωτική για την καθημερινή καταγραφή της παρουσίας του παιδιού και πρέπει να χρησιμοποιείται από την πρώτη ημέρα παρουσίας.