Δόμνα Μιχαηλίδου: Αυξάνουμε τα εισοδηματικά όρια-Καταργούμε το πλαφόν στα vouchers των Βρεφονηπιακών

«Από σήμερα, στις νέες διευρυμένες κατηγορίες, το εισόδημα αυξάνεται για οικογένειες με έως 2 παιδιά από 33.000 ευρώ στα 35.000 ευρώ, τρίτεκνες οικογένειες από 36.000 ευρώ στα 38.000 ευρώ, με 4 παιδιά από 39.000 ευρώ στα 41.000 ευρώ, με 5 παιδιά από 42.000 ευρώ στα 44.000 ευρώ. Δεν μιλάμε για αριθμούς σε μία σελίδα, μιλάμε για οικογένειες, για παιδιά, για το μέλλον της χώρας». Αυτό επεσήμανε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σχετικά με την αύξηση του ορίου των εισοδηματικών κριτηρίων για την ένταξη περισσότερων παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι εισοδηματικές κατηγορίες για οικογένειες με έξι παιδιά και πάνω διαμορφώνονται ως εξής: Για οικογένειες με 6 παιδιά από 42.000 ευρώ στα 47.000 ευρώ, με 7 παιδιά από 42.000 ευρώ στα 50.000 ευρώ, με 8 παιδιά από 42.000 ευρώ στα 53.000 ευρώ, με 9 παιδιά από 42.000 ευρώ στα 56.000 ευρώ και με 10 παιδιά από 42.000 ευρώ στα 59.000 ευρώ.

Αυτά τα ποσά προκύπτουν καθώς εμπεριέχουν διπλή αύξηση, δηλαδή την αύξηση των 2.000 ευρώ μέχρι τα πέντε παιδιά και το τελικό ποσό των 44.000 ευρώ, το οποίο και προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά παιδί από τα έξι παιδιά και πάνω για τις ωφελούμενες πολυτεκνικές οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η υπουργός απέδωσε πολύ παραστατικά την αύξηση: «Σηκώνουμε ψηλά το "ταβάνι" που κρατούσε χαμηλά τη δυνατότητα ένταξης παιδιών πολύτεκνων οικογενειών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Από το πέμπτο παιδί και για κάθε επόμενο το εισόδημα παρέμενε αμετάβλητο στις 42.000 ευρώ. Αυτή η αντιμετώπιση έπρεπε να εξορθολογιστεί στο πεδίο της καθημερινότητας, των προκλήσεων και των απαιτήσεων της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας».

«Ως υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και παρεμβαίνουμε με μεταρρυθμίσεις αποτελεσματικά, βελτιωτικά και με πρώτο και σταθερό γνώμονα το όφελος παιδιών και οικογενειών. Ζούμε μέσα στην κοινωνία, όχι αποκομμένοι από αυτήν. Το δίκαιο και απολύτως λογικό αίτημα της αύξησης του ορίου των εισοδηματικών κριτηρίων για την ένταξη περισσότερων παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ήταν μία δική μας προτεραιότητα που ταυτίστηκε με την κοινωνική απαίτηση», τόνισε η κ. Μιχαηλίδου.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) θα προβεί στην έκδοση 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δυνητικών ωφελουμένων, σύμφωνα με τις διευρυμένες εισοδηματικές κατηγορίες.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

