Ηράκλειο: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε κρουαζιερόπλοιο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές Ηρακλείου μετά την ενημέρωση που δέχθηκαν ότι μία 71χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου.

Η 71χρονη από τη Γερμανία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με κρουαζιερόπλοιο από το Ναύπλιο προς το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο γιατρός στο πλοίο διαπίστωσε τον θάνατό της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αμέσως σήμανε συναγερμός και στις λιμενικές Αρχές.

Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, η σορός της 71χρονης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της.

Η λιμενική αρχή Ηρακλείου έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.