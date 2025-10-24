Ηράκλειο: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε κρουαζιερόπλοιο
Η 71χρονη από τη Γερμανία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με κρουαζιερόπλοιο από το Ναύπλιο προς το Ηράκλειο
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές Ηρακλείου μετά την ενημέρωση που δέχθηκαν ότι μία 71χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου.
Η 71χρονη από τη Γερμανία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με κρουαζιερόπλοιο από το Ναύπλιο προς το Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο γιατρός στο πλοίο διαπίστωσε τον θάνατό της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αμέσως σήμανε συναγερμός και στις λιμενικές Αρχές.
Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, η σορός της 71χρονης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της.
Η λιμενική αρχή Ηρακλείου έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.