Επιβάτης πήδηξε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο για να αποφύγει χρέος από τζόγο

Ένας επιβάτης κρουαζιερόπλοιου της Royal Caribbean πήδηξε στη θάλασσα κοντά στο λιμάνι του Σαν Χουάν, στο Πουέρτο Ρίκο, σε μια προσπάθεια να αποφύγει την πληρωμή χρέους από τυχερά παιχνίδια που ξεπερνούσε τις 16.000 δολάρια.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής, κατά την επιστροφή του πλοίου από τα Μπαρμπάντος, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο έλεγχος των τελωνειακών αρχών.

Ο άνδρας, ονόματι Jey Gonzalez-Diaz, επιβιβάστηκε στο πλοίο στις 31 Αυγούστου με διαφορετικό όνομα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η πλειονότητα του χρέους του προήλθε από δαπάνες στο καζίνο του πλοίου.

Συνελήφθη κοντά στο Καπιτώλιο

Αμέσως μετά την πτώση του στο νερό, ο Jey Gonzalez-Diaz ανασύρθηκε από διερχόμενο jet ski, ενώ η στιγμή καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι τον εντόπισαν λίγο αργότερα κοντά στο κτήριο του Καπιτωλίου του Πουέρτο Ρίκο.

Κατά τη σύλληψή του, ο άνδρας είχε στην κατοχή του 14.600 δολάρια σε μετρητά, δύο κινητά τηλέφωνα και πέντε διαφορετικές ταυτότητες. Αρχικά, δήλωσε πως πήδηξε από το πλοίο για να μην δηλώσει το χρηματικό ποσό και φορολογηθεί. Ωστόσο, στην πορεία της έρευνας αποκαλύφθηκε το μεγάλο χρέος του προς την εταιρεία.

Σε ερώτηση για το πλήρες όνομά του, ο συλληφθείς απάντησε με ειρωνικό τρόπο: «Αν κάνατε καλά τη δουλειά σας, θα το ξέρατε». Τελικά, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε χρόνια ή πρόστιμο έως 250.000 δολάρια, ή και τα δύο.

