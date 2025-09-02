Το πιο απρόσμενο ταξιδιωτικό deal: Κρουαζιερόπλοιο προσφέρει «χρυσά διαβατήρια»

Η βιομηχανία της κρουαζιέρας πάντα ψάχνει τρόπους να εντυπωσιάσει. Από θεματικά καράβια μέχρι ατελείωτα all-inclusive πακέτα, τίποτα δεν μας κάνει πραγματικά να σηκώσουμε το φρύδι πια. Μέχρι που έρχεται η Villa Vie Residences και λέει: «Ξέρετε τι; Θα κάνουμε τους 90ρηδες τους πιο cool ταξιδιώτες του κόσμου». Και κάπως έτσι, γεννήθηκε το Golden Passport, ένα «χρυσό διαβατήριο» που, με 99.999 δολάρια (περίπου 86.000 ευρώ), χαρίζει σε άτομα άνω των 90 τρία ολόκληρα χρόνια ταξιδιού σε 400 προορισμούς και 140 χώρες.

