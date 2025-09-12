Επικίνδυνη διαφυγή: Άνδρας πήδηξε από κρουαζιερόπλοιο για να μην πληρώσει χρέος 16.000 δολαρίων

Με έναν εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο αποφάσισε να διαφύγει από τα χρέη του από τον τζόγο ύψους 16.000 δολαρίων επιβάτης σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική, με τον άνδρα να επιλέγει να... πηδήξει από το πλοίο παρά να αποπληρώσει το υπέρογκο ποσό.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κοντά στις ακτές της πρωτεύουσας του Πουέρτο Ρίκο, Σαν Χουάν, με τον επιβάτη του πλοίου Rhapsody of the Seas της Royal Caribbean να συλλαμβάνεται την Κυριακή (07/09) αφού πήδηξε από το πλοίο όταν αυτό ελλιμενίστηκε στο νησί της Καραϊβικής.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Jey Xander Omar Gonzalez-Diaz επιβιβάστηκε στο πλοίο στις 31 Αυγούστου και πήδηξε στη θάλασσα όταν το πλοίο έφτασε στον τελικό του προορισμό στο Σαν Χουάν.

Μετά το άλμα του στη θάλασσα, ο Gonzalez-Diaz φέρεται να περισυνελέγη από δύο άτομα σε τζετ σκι και να μεταφέρθηκε στην ακτή, με το περιστατικό να καταγράφεται σε κάμερες ασφαλείας.

Μόλις έφτασε στην ακτή, οι αξιωματούχοι του Τελωνείου και της Προστασίας των Συνόρων βρήκαν πάνω του 14.600 δολάρια σε μετρητά, καθώς και δύο τηλέφωνα και πέντε ταυτότητες.

Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Gonzalez-Diaz πήδηξε από το κρουαζιερόπλοιο για να αποφύγει την αποπληρωμή του χρέους των 16.000 δολαρίων που είχε αποκτήσει στο καζίνο και τα τυχερά παιχνίδια του κρουαζιερόπλοιου. Σύμφωνα με ποινική καταγγελία από τον ειδικό πράκτορα της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας, Gabriel Santiago, το χρέος του Gonzalez-Diaz φέρεται να ήταν «σχεδόν αποκλειστικά συνδεδεμένο με τα έξοδα καζίνο και τυχερών παιχνιδιών».

Η εταιρεία είχε ενημερώσει επίσης τους ερευνητές ότι ο Gonzalez-Diaz είχε κάνει κράτηση στο όνομα «Jeremy Diaz» και ότι χρωστούσε 16.710,24 δολάρια στην κρουαζιέρα, σύμφωνα με το CBS.

Φοβόταν ότι θα του «φορολογούσαν τα χρήματα»

Όταν ρωτήθηκε γιατί πήδηξε από το πλοίο, η καταγγελία αναφέρει ότι ο Gonzalez-Diaz είπε στους ερευνητές ότι «δεν ήθελε να αποκαλύψει τα χρήματα που είχε στην κατοχή του, επειδή πίστευε ότι θα φορολογούνταν για την εισαγωγή τους».

Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, φέρεται επίσης να είπε στους πράκτορες της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) όταν του ζητήθηκε να δώσει το πλήρες όνομά του: «Αν κάνατε καλά τη δουλειά σας, θα το ξέρατε».

Αντίστοιχα, του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για μη αναφορά μεταφοράς χρημάτων άνω των 10.000 δολαρίων από το εξωτερικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν καταδικαστεί, ο Gonzalez-Diaz ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως 25.000 δολάρια καθώς και ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια.

Η Royal Caribbean αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό όταν επικοινώνησε μαζί της το NBC News, δηλώνοντας ότι «καθώς πρόκειται για σε εξέλιξη έρευνα, συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές και δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες να μοιραστούμε».

Εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα στις ΗΠΑ στο Σαν Χουάν αρνήθηκε να αποκαλύψει αν η εγκατάλειψη του πλοίου με τόσο επικίνδυνο τρόπο από τον Gonzalez-Diaz συνδέεται με τζόγο, ενώ αρνήθηκε επίσης να εξηγήσει γιατί οι αρχές το ανέφεραν στην καταγγελία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Gonzalez-Diaz αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

