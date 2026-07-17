Χρυσή Δαμουλάκη: Το συγκλονιστικό θαύμα της Αγίας Μαρίνας που έζησα ως παιδί

Με μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία, αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά η δύναμη της πίστης. Η Χρυσή Δαμουλάκη, με αφορμή τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας, περιγράφει το θαύμα που βίωσε ως παιδί.

Παραμονή της εορτής της Αγίας Μαρίνας, που τιμάται στις 17 Ιουλίου, ανατρέχουμε στη μαρτυρία της κας Χρυσής Δαμουλάκη, η οποία είχε μιλήσει στο “Διαsosτε” για «το θαύμα» που, όπως λέει, βίωσε η ίδια:

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