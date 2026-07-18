Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα 70χρονη μετά από φωτιά στο σπίτι της
Η γυναίκα υπέστη ελαφρά εγκαύματα ενώ αντιμετωπίζει και αναπνευστικά προβλήματα
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- Η φωτιά προκάλεσε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.
- Η γυναίκα απομακρύνθηκε με τη βοήθεια κατοίκων πριν τη μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
- Η 70χρονη υπέστη ελαφρά εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.
Στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων μεταφέρθηκε μία γυναίκα 70 ετών μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε σπίτι που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κρανούλας, σημάνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, η γυναίκα απομακρύνθηκε από το σπίτι της με τη συνδρομή κατοίκων της περιοχής και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.
Η γυναίκα υπέστη ελαφρά εγκαύματα ενώ αντιμετωπίζει και αναπνευστικά προβλήματα.
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