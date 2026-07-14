Γαλλία: Η στιγμή που το βίαιο φαινόμενο «galerne» χτυπά παραλία: 11 βαθμοί Κελσίου σε 6 λεπτά

Snapshot Το φαινόμενο «galerne» προκάλεσε απότομη πτώση θερμοκρασίας κατά 11 βαθμούς σε 6 λεπτά και σφοδρούς ανέμους στην παραλία Αντάι.

Οι λουόμενοι πανικοβλήθηκαν και έτρεξαν να βρουν καταφύγιο, αρπάζοντας διάφορα αντικείμενα που βρήκαν μπροστά τους.

Το «galerne» είναι μετεωρολογικό φαινόμενο με βορειοδυτικούς ανέμους και ξαφνική πτώση θερμοκρασίας, χαρακτηριστικό των ακτών των Βάσκων.

Μετεωρολόγοι ανέφεραν ότι ορατός τοίχος υγρασίας εμφανίστηκε μόνο δέκα λεπτά πριν την καταιγίδα και όχι νωρίτερα.

Οι μάρτυρες περιέγραψαν το φαινόμενο ως ανεμοστρόβιλο με απότομη αλλαγή και ομιχλώδεις συνθήκες που μεταμόρφωσαν τη μέρα σε νύχτα. Snapshot powered by AI

Μέσα σε δευτερόλεπτα η καλοκαιρινή απόλαυση στην παραλία μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν μία ξαφνική θύελλα, με σφοδρούς ανέμους και απότομη πτώση της θερμοκρασίας, κατά 11 βαθμούς σε 6 λεπτά, σηκώθηκε παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά της.

Πλάνα από την παραλία Αντάι καταγράφουν σε όλη του τη διάσταση το φαινόμενο «galerne», όπως ονομάζεται. Πρόκειται για ένα βίαιο μετεωρολογικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από απότομη πτώση της θερμοκρασίας και σφοδρούς βορειοδυτικούς ανέμους.

Εκατοντάδες τουρίστες στην ακτή φαίνονται να αρπάζουν με αγωνία ότι βρίσκουν μπροστά τους από σανίδες του σερφ, μέχρι φουσκωτά, και πετσέτες, καθώς τρέχουν να βρουν καταφύγιο.

A spectacular #galerna, a sudden cold Atlantic wind typical of the Bay of Biscay, in mere moments swept across the vast beach of #Hendaye, France, causing a temperature drop of more than 15 °C. ???️?️ pic.twitter.com/YaC5n0JVmV — Omne Europa (@neolatyno) July 13, 2026

Οι επισκέπτες της παραλίας περιέγραψαν τη σκηνή «σαν ανεμοστρόβιλο» καθώς η μέρα μετατράπηκε σε νύχτα, με ακραίες ταχύτητες ανέμου. «Συννέφιασε και έγινε ομιχλώδης», είπε μια γυναίκα στο Franceinfo. Η «καταιγίδα galerne» «δεν έμοιαζε με τίποτα που είχαμε δει ποτέ», είπε ένας άνδρας.

Το φαινόμενο «galernes» εμφανίζεται στις δυτικές ακτές όταν κρύος θαλάσσιος αέρας από τον Βισκαϊκό Κόλπο φτάνει πάνω από θερμότερη γη, παράγοντας βίαιες ριπές έως και 59 μίλια/ώρα.

Ο Sébastien Léas, μετεωρολόγος στο Météo-France, είπε ότι ένας τοίχος υγρασίας ήταν ορατός από την ανοιχτή θάλασσα, αλλά μόνο δέκα λεπτά πριν από την καταιγίδα και όχι νωρίτερα.