Ασπρόπυργος: Η κινηματογραφική σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του «Έντικ» - Βίντεο

Στιγμιότυπο από τη σύλληψη του 36χρονου κακοποιού -στελέχους της συμμορίας του Έντικ- στον Ασπρόπυργο

Ένα από τα πιο σκληρά στελέχη της συμμορίας του Έντικ που εξόντωσε ηχηρά ονόματα της Greek mafia στην Ελλάδα και κρύβεται στο Ντουμπάι συνέλαβαν οι αστυνομικοί στον Ασπρόπυργο.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο του Newsbomb φαίνεται η επιχείρηση της αστυνομίας επί της λεωφόρου ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο και η σύλληψη του «πρωτοπαλίκαρου» του Έντικ.

Πρόκειται για άτομο ηλικίας 36 ετών, που έχει στις πλάτες του πάνω από τον μισό ποινικό κώδικα. Κατηγορείται για ληστείες, κλοπές, ναρκωτικά, πλαστογραφία και δεκάδες άλλα αδικήματα. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι είχε μια συμμορία και εκβίαζε πλούσιους Ελληνοπόντιους. Τους ξυλοκοπούσε κατόπιν εντολής του Έντικ και στη συνέχεια ζητούσε χρήματα.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Εκβιαστών κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να κυκλώσουν το όχημα στο οποίο επέβαινε προκειμένου να προβούν στη σύλληψή του χθες στις 16:00 στον Ασπρόπυργο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και να λογοδοτήσει για «τα έργα και τις ημέρες του».

Δείτε το βίντεο:

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη σύλληψη του 36χρονου

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, 36χρονος, διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025, με το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων, τα οποία επεδίωκαν τη διάπραξη εκβιάσεων- εκρήξεων αλλά και σωματικών βλαβών (σχετ. η από 10-03-2025 παρουσίαση υπόθεσης).

Υπενθυμίζεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

