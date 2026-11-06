Δείτε βίντεο: Όσα έκανε ο Μητσοτάκης στην περιοδεία του στη Μεσσηνία μέσα σε 30 δευτερόλεπτα

Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια περιοδείας του

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την περιοδεία του στη Μεσσηνία.

Στο βίντεο αναδεικνύει τη δυναμική της Μεσσηνίας ως Περιφερειακής Ενότητας.

Ο Μητσοτάκης τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης υποδομών για την επιτάχυνση της ανάπτυξης στην περιοχή.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από λεζάντα που υπογραμμίζει τη σημασία των υποδομών για το μέλλον της Μεσσηνίας. Snapshot powered by AI

Με ένα βίντεο… 30 δευτερολέπτων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην πρόσφατη περιοδεία του στη Μεσσηνία.

Ο κ. Μητσοτάκης, συνοδεύει το βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την εξής λεζάντα: «Η Μεσσηνία είναι μία από τις πιο δυναμικές Περιφερειακές Ενότητες. Και οφείλουμε να την προικίσουμε με τις υποδομές που θα της επιτρέψουν να τρέξει στο μέλλον με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα».

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