Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: «Εκεί που βγάζαμε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα»

Snapshot Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή νέου υβριδικού σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, με χωρητικότητα έως 600 κρατουμένων και συνδυασμό φυλακών και παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Το έργο εντάσσεται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 και στοχεύει στη μείωση του υπερπληθυσμού φυλακών και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή.

Σχεδιάζεται η δημιουργία βιομηχανικού πάρκου και η προώθηση της υψηλής τεχνολογίας γεωργίας με χρηματοδότηση 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 24 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη Μεγαλόπολη.

Η κυβέρνηση στοχεύει στη μετατροπή της περιοχής από λιγνιτοπαραγωγό σε παραγωγό τροφίμων και στη βελτίωση της οικονομικής φυσιογνωμίας μέσω επενδύσεων και υποδομών.

Στον προϋπολογισμό του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης έχουν ενταχθεί 122 επενδυτικά σχέδια με επιχορηγήσεις 213 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσουν 1.284 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του νέου σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη επισφράγισε με την παρουσία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σηματοδοτώντας την έναρξη ενός από τα μεγαλύτερα έργα της μεταλιγνιτικής περιόδου στην περιοχή. Το έργο φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον χάρτη των υποδομών κράτησης στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την αυξημένη ασφάλεια με την αγροτική και βιοτεχνική δραστηριότητα.

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, διότι η Μεγαλόπολη δεν ακούει άλλη μια υπόσχεση. Βλέπει συγκεκριμένες υπογραφές», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το στίγμα της παρέμβασης. Ο ίδιος εξήγησε τη διττή σημασία της κατασκευής, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η επένδυση αυτή ουσιαστικά, ως προς τη χώρα, απαντά σε ένα χρόνιο πρόβλημα, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών, το οποίο το αντιμετωπίζουμε με το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής σωφρονιστικών καταστημάτων των τελευταίων δεκαετιών, αλλά για τη Μεγαλόπολη, για τον τόπο σας, φέρνει πολλές θέσεις εργασίας, και κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και, προφανώς, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας».

Όπως ανακοινώθηκε, το νέο σωφρονιστικό κατάστημα θα έχει χωρητικότητα έως 600 κρατουμένων και θα διαθέτει διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας. Η καινοτομία του έγκειται στο γεγονός ότι εντός μιας ενιαίας έκτασης 124 στρεμμάτων, που βρίσκεται μέσα στη ζώνη απολιγνιτοποίησης, θα λειτουργεί ένα εντελώς νέο υβριδικό μοντέλο. Φυλακές γενικού τύπου θα συνυπάρχουν αρμονικά με εγκαταστάσεις ειδικού, βιοτεχνικού και αγροτικού χαρακτήρα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η εργασία και η εκπαίδευση να αποτελέσουν τα βασικά οχήματα για την ομαλή επανένταξη των τροφίμων στην κοινωνία.

Το συνολικό κόστος του έργου αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κεφάλαια που προέρχονται από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027. Οι νέες κτιριακές υποδομές θα είναι πλήρως εξοπλισμένες και θα περιλαμβάνουν παραγωγικά τμήματα, ιατρείο, αναβαθμισμένους χώρους ψυχολογικής υποστήριξης, αίθουσες κατάρτισης και πληροφορικής, βιβλιοθήκη, ναό, καθώς και εκτεταμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, προσεγγίζοντας τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα κράτησης.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του εθνικού αναπτυξιακού ταμείου Πάνος Σταμπουλίδης και ο διευθύνων σύμβουλος της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Θανάσης Γιάνναρης. Το «παρών» έδωσαν επίσης ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο βουλευτής Αρκαδίας Κώστας Βλάσης, ενώ τον δικό τους χαιρετισμό απηύθυναν στο κοινό ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος και ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Νικηφόρος.

Την ίδια ώρα, ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα βρέθηκε η δημιουργία βιομηχανικού πάρκου στη Μεγαλόπολη, μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει την οικονομική φυσιογνωμία του τόπου. Η βιομηχανία διψά και αναζητεί καινούργιους χώρους, σημείωσε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός κατευθύνει τις επενδύσεις αποκλειστικά εντός οργανωμένων υποδοχέων.

Πάντως, αυτή η προοπτική φαίνεται ικανή να ανατρέψει την εσωστρέφεια της περιοχής. «Ποιος θα φανταζόταν ότι η Τρίπολη θα μπορούσε σήμερα να γίνει ένα κέντρο υποδοχής επενδύσεων εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, που καλύπτει πια ανάγκες όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης συνολικά. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να μην πιστεύουμε ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και εδώ στη Μεγαλόπολη», συμπλήρωσε με έμφαση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έλευση μεγάλων ονομάτων της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τεράστια βαρύτητα δίνεται πλέον και στον πρωτογενή τομέα, με αιχμή του δόρατος τα υδροπονικά και αεροπονικά θερμοκήπια. Μέσω ενός εξειδικευμένου χρηματοδοτικού προγράμματος ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 24 εκατομμύρια προορίζονται αποκλειστικά για τη Μεγαλόπολη, επιχειρείται η οριστική μετάβαση στην υψηλής τεχνολογίας γεωργία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν απόλυτα σαφής ως προς το ζήτημα της διατροφικής επάρκειας. «Η χώρα μας εξακολουθεί να είναι ελλειμματική σε μία σειρά από προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι εκεί που βγάζαμε κάποτε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα, ντομάτα, μπορεί και άλλα λαχανικά», παρατήρησε με νόημα.

Τα νούμερα που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση μαρτυρούν την έντονη επενδυτική κινητικότητα. Οι εντάξεις στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 έχουν φτάσει στο πρωτοφανές 92%, αγγίζοντας συνολικό προϋπολογισμό 385,9 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη 122 επενδυτικά σχέδια έχουν πάρει το πράσινο φως, εξασφαλίζοντας επιχορηγήσεις 213 εκατομμυρίων ευρώ και ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία 1.284 νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

Πέρα από τις αμιγώς παραγωγικές επενδύσεις, βρίσκονται ήδη στις ράγες επτά κρίσιμα έργα, προϋπολογισμού 55 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν άμεσα τους Δήμους Μεγαλόπολης και Τρίπολης. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η κατασκευή ενός υπερσύγχρονου κολυμβητηρίου στη Μεγαλόπολη με κόστος 3,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις στα οδικά δίκτυα, την υγεία και την κοινωνική φροντίδα.

Σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα δεδομένα είναι εξίσου ενθαρρυντικά, καθώς ο Πυλώνας ΙΙΙ του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης έχει εγκρίνει κονδύλια της τάξης των 64 εκατομμυρίων ευρώ. Η μερίδα του λέοντος, που μεταφράζεται σε 47,84 εκατομμύρια, κατευθύνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Στη μακρά λίστα των εμβληματικών έργων δεσπόζουν ο περιφερειακός δρόμος της Τρίπολης με προϋπολογισμό 19,84 εκατομμύρια, η πολυαναμενόμενη παράκαμψη της Δημητσάνας με 7 εκατομμύρια, ένα εξειδικευμένο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού με 15 εκατομμύρια ευρώ και η ίδρυση μιας νέας γεωργικής σχολής κόστους 6 εκατομμυρίων.

Κλείνοντας τη φορτισμένη τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε άμεσα στους πολίτες που βίωσαν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα της ενεργειακής μετάβασης τα τελευταία χρόνια. «Κάποιοι είχαν προβλέψει ότι η Μεγαλόπολη θα σβήσει όταν σταματήσει να παράγει ρεύμα από λιγνίτη. Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας, όλων μας, να αποδείξουμε το ανάποδο: ότι όχι απλώς δεν κλείνει η Μεγαλόπολη, κάνει μία καινούργια αρχή», δήλωσε.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην καχυποψία του παρελθόντος, υπενθυμίζοντας πως σε παλαιότερες επισκέψεις του έβλεπε τον θυμό στα μάτια των κατοίκων. «Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε μία κυβέρνηση των έργων. Μας αρέσει να μιλάμε με το έργο μας. Κρινόμαστε τελικά με το έργο μας από όλους τους πολίτες», κατέληξε.

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