Ευαίσθητα δόντια: Τι είδους οδοντόκρεμα βοηθάει και πότε πρέπει να πάτε στον οδοντίατρο

Ένα ξαφνικό «τσίμπημα» όταν πίνετε κάτι κρύο ή ζεστό μπορεί να οφείλεται είναι πράγματι ζήτημα ευαισθησίας των δοντιών.

Ωστόσο, αυτή η αίσθηση μπορεί επίσης να υποδηλώνει τερηδόνα, ράγισμα στο δόντι ή κάποιο προβληματικό σφράγισμα: ζητήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν με μια ειδική οδοντόκρεμα.

Γιατί τα δόντια πονούν ξαφνικά με τις ζεστές ή κρύες τροφές και ποτά;

Η ευαισθησία των δοντιών εμφανίζεται συχνά όταν φθείρεται το προστατευτικό σμάλτο (αδαμαντίνη) ή υποχωρούν τα ούλα, με αποτέλεσμα να εκτίθεται η οδοντίνη, το στρώμα που βρίσκεται από κάτω. Η οδοντίνη περιέχει μικροσκοπικά κανάλια, μέσω των οποίων οι μεταβολές της θερμοκρασίας και άλλα ερεθίσματα μπορούν να επηρεάσουν τα νεύρα στο εσωτερικό του δοντιού, προκαλώντας έναν σύντομο, αλλά οξύ πόνο.

Το έντονο βούρτσισμα, τα όξινα ροφήματα, το τρίξιμο των δοντιών και η υποχώρηση των ούλων μπορούν να συμβάλουν σε αυτό. Ευαισθησία μπορεί επίσης να εμφανιστεί προσωρινά μετά από λεύκανση, καθαρισμό δοντιών ή άλλη οδοντιατρική πράξη.

Ωστόσο, παρόμοιος πόνος μπορεί να προκληθεί από τερηδόνα, ράγισμα, νόσο των ούλων ή φθαρμένο σφράγισμα. Η αίσθηση και μόνο δεν αρκεί για να προσδιορίσετε την ακριβή αιτία.

Πότε μπορεί να βοηθήσει μια οδοντόκρεμα για ευαίσθητα δόντια;

Οι οδοντόκρεμες «για ευαίσθητα δόντια» μπορούν να βοηθήσουν όταν το πρόβλημα οφείλεται σε εκτεθειμένη οδοντίνη. Ανάλογα με τη σύνθεσή τους, συστατικά όπως το νιτρικό κάλιο ή το φθοριούχο κασσίτερο, που περιέχουν, μειώνουν την ευαισθησία των νεύρων ή φράζουν τα μικροσκοπικά κανάλια που μεταφέρουν το ερέθισμα.

Χρησιμοποιήστε μια φθοριούχο οδοντόκρεμα ειδικά σχεδιασμένη για ευαίσθητα δόντια δύο φορές την ημέρα, ακολουθώντας τις οδηγίες στη συσκευασία. Η ανακούφιση συνήθως έρχεται σταδιακά με τη συστηματική χρήση και όχι αμέσως μετά το πρώτο βούρτσισμα. Κάποιοι παρατηρούν βελτίωση μέσα σε λίγες εβδομάδες, αλλά αν τα συμπτώματα επιμένουν, θα πρέπει να εξεταστείτε από οδοντίατρο.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η μείωση του πόνου δεν ταυτίζεται με την αντιμετώπιση της αιτίας του. Η οδοντόκρεμα δεν μπορεί να θεραπεύσει την τερηδόνα, να σφραγίσει ένα ραγισμένο δόντι ή να αντικαταστήσει ένα κατεστραμμένο σφράγισμα. Ακόμη κι αν η ενόχληση υποχωρήσει, το υποκείμενο πρόβλημα ενδέχεται να παραμείνει.

Τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι για να ανακουφίσετε τον πόνο

Μερικές απλές αλλαγές μπορούν να περιορίσουν περαιτέρω ερεθισμούς:

Επιλέξτε μια οδοντόβουρτσα με μαλακές τρίχες και βουρτσίστε απαλά, αποφεύγοντας το έντονο τρίψιμο κοντά στα ούλα.

Περιορίστε τη συχνή κατανάλωση όξινων ροφημάτων, όπως τα ανθρακούχα ποτά και οι χυμοί εσπεριδοειδών, και περιμένετε περίπου 1 ώρα μετά την κατανάλωση όξινων τροφών ή ροφημάτων πριν βουρτσίσετε τα δόντια σας.

Μετά το βούρτσισμα, φτύστε απλά την περίσσεια οδοντόκρεμας και μην ξεβγάλετε αμέσως το στόμα σας με νερό.

Εάν οι πολύ ζεστές ή κρύες τροφές προκαλούν πόνο, επιλέξτε τροφές με πιο ήπιες θερμοκρασίες, ενώσω διερευνάτε την αιτία.

Το τακτικό βούρτσισμα και ο καθαρισμός ανάμεσα στα δόντια παραμένουν σημαντικά. Η αποφυγή της περιοχής που πονάει, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση πλάκας και να επιδεινώσει τη στοματική υγεία.

Ποια σημάδια υποδηλώνουν κάτι περισσότερο από μια απλή ευαισθησία;

Ο τρόπος εκδήλωσης του πόνου παρέχει ενδείξεις, αλλά όχι διάγνωση.

Ένα σύντομο, οξύ «τσίμπημα» που επηρεάζει αρκετά δόντια μπορεί να σχετίζεται με ευαισθησία της οδοντίνης. Προγραμματίστε μια επίσκεψη στον οδοντίατρο εάν ο πόνος:

είναι καινούργιος

εντοπίζεται σε ένα μόνο δόντι

εμφανίζεται ξαφνικά

επιμένει αφού απομακρυνθεί το θερμό ή ψυχρό ερέθισμα

εκδηλώνεται κατά την μάσηση

Επίσης, μια ορατή τρύπα στα δόντια, ένα σπασμένο δόντι, ένα σφράγισμα που έχει χαλαρώσει, ή πρησμένα ούλα που ματώνουν, αποτελούν λόγους για περαιτέρω έλεγχο.

Μην περιμένετε να δείτε αν θα βοηθήσει κάποια οδοντόκρεμα, εάν ο πόνος είναι έντονος, επίμονος ή διαταράσσει τον ύπνο σας. Το πρήξιμο στο πρόσωπο, ο πυρετός ή η δυσάρεστη γεύση στο στόμα, σε συνδυασμό με τον πόνο στα δόντια, μπορεί να υποδηλώνουν λοίμωξη και απαιτούν άμεση οδοντιατρική φροντίδα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι θεραπείες λεύκανσης να προκαλέσουν προσωρινή ευαισθησία στα δόντια;

Ναι. Οι ουσίες λεύκανσης μπορούν να ερεθίσουν προσωρινά τους εσωτερικούς ιστούς του δοντιού. Συζητήστε τυχόν ενοχλητική ευαισθησία με τον οδοντίατρό σας πριν συνεχίσετε τη θεραπεία.

Μήπως η ευαισθησία μετά από έναν οδοντιατρικό καθαρισμό σημαίνει ότι κάτι πήγε στραβά;

Όχι απαραίτητα. Μπορεί να εμφανιστεί προσωρινή ευαισθησία μετά από οδοντιατρική θεραπεία, ωστόσο, εάν ο πόνος επιδεινώνεται, είναι έντονος ή επιμένει, θα πρέπει να ελεγχθεί.

Συμπέρασμα

Ένας σύντομος πόνος που προκαλείται από κρύα ή ζεστά τρόφιμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση οδοντόκρεμας για ευαίσθητα δόντια και πιο ήπιο βούρτσισμα.

Ωστόσο, ο πόνος που εντοπίζεται σε ένα μόνο δόντι, ο πόνος που επιμένει ή άλλα προειδοποιητικά σημάδια χρήζουν οδοντιατρικής εξέτασης, καθώς η ανακούφιση από την ευαισθησία δεν αποτελεί πάντα θεραπεία για την αιτία που την προκαλεί.

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