Πύργος: Τμήματα περβαζιών δημοτικού σχολείου αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο προαύλιο

Snapshot Τμήματα από τα περβάζια του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πύργου αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο προαύλιο.

Το περιστατικό συνέβη ενώ οι μαθητές βρίσκονταν σε διάλειμμα, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τραυματισμοί από τύχη.

Δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία της αποκόλλησης των τμημάτων του εξωτερικού κτηρίου.

Υπάρχουν αιτήματα για αποκατάσταση των φθορών στο σχολείο που εκκρεμούν εδώ και τέσσερα χρόνια χωρίς οριστική λύση.

Το συμβάν υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστικό τεχνικό έλεγχο στους σχολικούς χώρους. Snapshot powered by AI

Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 4/11 στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πύργου, καθώς τμήματα από τα περβάζια αποκολλήθηκαν.

Όπως αναφέρει το patrisnews.gr το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι μαθητές βρίσκονταν σε διάλειμμα και από τύχη δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός παιδιών ή εκπαιδευτικών.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό τι προκάλεσε την αποκόλληση τμημάτων του εξωτερικού κτηρίου, ωστόσο το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία ουσιαστικού τεχνικού ελέγχου στους σχολικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τις σχετικές επισημάνσεις, εδώ και τέσσερα χρόνια έχουν κατατεθεί έγγραφα και αιτήματα για την αποκατάσταση των φθορών στο σχολείο, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα οριστική λύση

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