Συνελήφθη 43χρονος για τη δολοφονία της πρώην του και ενός φαρμακοποιού το 2020

Εκτός από τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι είχε και εκκρεμούσε σε βάρος του και ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία που διέπραξε στην Αλβανία

Κατερίνα Ρίστα

Συνελήφθη 43χρονος για τη δολοφονία της πρώην του και ενός φαρμακοποιού το 2020
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 43χρονος Αλβανός στα Πατήσια για τη δολοφονία της 43χρονης πρώην συντρόφου του και του φαρμακοποιού συντρόφου της στο Λουτράκι το 2020.
  • Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για ανθρωποκτονία κατά συρροή, ληστεία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, καθώς και ένταλμα για ανθρωποκτονία στην Αλβανία.
  • Στην έρευνα βρέθηκαν όπλα, δύο χειροβομβίδες, πυροδοτικοί μηχανισμοί και χειροπέδες, ενώ συνελήφθη και 41χρονη για υπόθαλψη εγκληματία.
  • Ο 43χρονος κατηγορείται επίσης για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών, πλαστογραφία και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.
  • Η δολοφονία στο Λουτράκι συνέβη στις 10-11 Οκτωβρίου 2020, με θύματα την πρώην σύντροφο και τον φαρμακοποιό, οι οποίοι έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
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Συνελήφθη στα Πατήσια από αστυνομικούς ο 43χρονος Αλβανός δράστης της άγριας δολοφονίας της 43χρονης πρώην του από την Ουκρανία και του συντρόφου της, φαρμακοποιού, στο Λουτράκι, το 2020. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος ήταν έτοιμος να προχωρήσει σε επίθεση.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες, δίπλα στο κρεβάτι του βρήκαν οι αστυνομικοί δύο χειροβομβίδες και ένα πιστόλι. Εκτός από τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι, εκκρεμούσε σε βάρος του και ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία που διέπραξε στην Αλβανία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, 43χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, ληστεία κατά συρροή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Για τον εντοπισμό του προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, ενώ ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στην περιοχή των Κάτω Πατησίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούσαν διπλή ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα στις 10 προς 11-10-2020 σε εξοχική κατοικία στο Λουτράκι Κορινθίας, όπου ο συλληφθείς φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση τσεκουριού μία αλλοδαπή γυναίκα και έναν ημεδαπό άνδρα.

Ακολούθως, αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα και στη συνέχεια μετέφερε και πυρπόλησε το όχημα της γυναίκας σε απομονωμένο σημείο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι, ασημένιου χρώματος με ξύλινη λαβή,
  • 2 πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες,
  • 2 πυροδοτικοί μηχανισμοί αυτών,
  • 3 ζευγάρια μεταλλικών χειροπεδών,
  • άδεια διαμονής έτερου προσώπου, η οποία έφερε την φωτογραφία του 43χρονου

Ο 43χρονος συνελήφθη επίσης για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για πλαστογραφία και παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Επίσης, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία, με τις αρμόδιες Αρχές Αλβανίας μέσω του Τμήματος INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της εν λόγω χώρας για απόπειρα ένοπλης ληστείας κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, συνελήφθη και 41χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Επισημαίνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, του Κ.Ο.Κ. και της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Το χρονικό

Η 43χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή στο σπίτι της στις 10 Οκτωβρίου του 2020, έπειτα από ημέρες αναζήτησης. Δίπλα της βρέθηκε και το πτώμα του συντρόφου της. Και οι δύο έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Εξ αρχής ο 43χρονος Αλβανός θεωρούνταν βασικός ύποπτος.

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