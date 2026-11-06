Κατερίνα Παπουτσάκη: Εξομολογείται για τη δέσμευση- «Νιώθω τέλεια μόνη μου - Έγκωσα από τις σχέσεις»

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως είναι μόνη στη ζωή τον τον τελευταίο χρόνο

Ελένη Ευστρατίου

Κατερίνα Παπουτσάκη: Εξομολογείται για τη δέσμευση- «Νιώθω τέλεια μόνη μου - Έγκωσα από τις σχέσεις»
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  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι μόνη τον τελευταίο χρόνο και νιώθει μεγάλη ελευθερία από αυτήν την κατάσταση.
  • Δήλωσε πως πάντα ήταν σε σχέσεις, αλλά τώρα νιώθει τέλεια μόνη και δεν αποκλείει αλλαγή στο μέλλον.
  • Θεωρεί ότι οι σχέσεις την εγκλώβιζαν και δεν θέλει να αυτομειώνεται για να μην προκαλέσει ανασφάλεια στους άλλους.
  • Εκφράζει την αγάπη της για την υποκριτική και αναφέρθηκε στη σχέση της με το τραγούδι και τις στυλιστικές της επιλογές.
  • Αποφεύγει κοσμικές εκδηλώσεις και έχει μετανιώσει για κάποιες εμφανίσεις της στο παρελθόν.
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Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε για την προσωπική της ζωής σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Madwalk vidcast 2026», δηλώνοντας ότι είναι μόνη, κάτι που της έχει προσφέρει μεγάλη ελευθερία.

«Είναι υπέροχο να μην έχεις σύντροφο και να μην χρειάζεται να πεις ψέματα ότι δεν έχεις. Είναι φανταστικό», δήλωσε. «Πάντα ήμουν σε σχέση, δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να είμαι μόνη περισσότερο από μερικούς μήνες, ενώ σε αυτή τη φάση είμαι τέλεια μόνη μου», ανέφερε η γνωστή ηθοποιός, προσθέτοντας ότι ήταν πάντα «σχεσάκιας», αλλά πλέον «έγκωσε», χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο αυτό να αλλάξει στο μέλλον.

Επιπλέον, σχολιάζοντας τη διαφορά που έχει νιώσει αυτή την περίοδο ανέφερε ότι νιώθει περισσότερο ελεύθερη όσο είναι μόνη της, αφού οι σχέσεις την εγκλώβιζαν. «Σαν να εγκλωβίζομαι όταν μπαίνω σε μία σχέση. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα επιτρέψω ποτέ ξανά να συμβεί. Είτε γιατί αισθάνομαι ότι μερικές φορές χρειάζεται να χωρέσω κάπου, άρα μικραίνω, είτε γιατί έχω μεγάλη έγνοια να μην προκαλέσω ανασφάλεια στους άλλους, ενώ μπορεί οι άλλοι να μην μου επιβάλλουν με κτητικότατα να αυτομειωθώ, αλλά αυτοκαταπιέζομαι για να μην προκαλέσω ανασφάλεια στους άλλους», ανέφερε.

Στη συνέχεια της συνέντευξης μίλησε για την αγάπη της για την υποκριτική, αλλά και τη σχέση της με το τραγούδι. Σχολίασε τις στυλιστικές της επιλογές και το γεγονός ότι δεν έχει μεγάλη γκαρνταρόμπα για να φοράει διαφορετικά ρούχα σε κάθε της εμφάνιση, ενώ ανέφερε ότι επιλέγει να μην πηγαίνει σε κοσμικές εκδηλώσεις. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι της έχει τύχει πολλές φορές να δει εικόνες της από το παρελθόν και να μετανοιώσει για τον τρόπο που ντύθηκε.

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