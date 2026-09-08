«Δεν ζητούσα καν τα λεφτά μου»-Η αποκάλυψη της Κατερίνας Παπουτσάκη για τα πρώτα χρόνια της καριέρας

Snapshot Η Κατερίνα Παπουτσάκη αποκάλυψε ότι στην αρχή της καριέρας της δεν τολμούσε να ζητήσει τα χρήματα που δικαιούταν για τη δουλειά της.

Η ηθοποιός παραδέχθηκε πως δεν διαχειρίζεται καλά τα οικονομικά της και έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το χρήμα.

Η Παπουτσάκη ανέφερε πως νιώθει υποχρέωση να πληρώνει και αυτοσαρκάστηκε λέγοντας ότι αισθάνεται σαν Κροίσος.

Τόνισε ότι πλέον θέλει να βελτιώσει τη διαχείριση των οικονομικών της, ειδικά λόγω των αυξημένων ευθυνών της ως μητέρα δύο παιδιών. Snapshot powered by AI

Μια αναδρομή στα πρώτα χρόνια της τηλεοπτικής της πορείας έκανε η Κατερίνα Παπουτσάκη, με αφορμή την παρουσία της στην ΕΡΤ, στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς».

Η ηθοποιός παρακολούθησε απόσπασμα από παλαιότερη σειρά στην οποία είχε συμμετάσχει, θυμήθηκε τον εαυτό της στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα και έκανε έναν ιδιαίτερα ειλικρινή απολογισμό.

Η ίδια αποκάλυψε πως εκείνη την περίοδο δεν τολμούσε ακόμη και να ζητήσει τα χρήματα που δικαιούταν για τη δουλειά της.

«Σε αυτά δεν ζητούσα καν τα λεφτά μου, ντρεπόμουν. Πόσο ζώον, Θεέ μου. Ούτε στης ΕΡΤ, ούτε στο Κωνσταντίνου και Ελένης», είπε χαρακτηριστικά, κοιτάζοντας το απόσπασμα από το παρελθόν.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραδέχθηκε πως μέχρι σήμερα δεν αισθάνεται ότι διαχειρίζεται ιδιαίτερα καλά τα οικονομικά της, εξηγώντας πως έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το χρήμα.

«Εγώ δεν μπορώ να χειριστώ τα οικονομικά καθόλου καλά. Με τα χρήματα κάτι έχει γίνει... Αισθάνομαι ότι εγώ πρέπει να πληρώνω, ότι έχω υποχρέωση κάπως, κάτι συμβαίνει. Λες και είμαι κάποιος Κροίσος», ανέφερε με αυτοσαρκασμό.

Μάλιστα, η ηθοποιός τόνισε πως πλέον θέλει να δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι, καθώς οι ευθύνες της έχουν μεγαλώσει.

«Πρέπει να το φτιάξω. Δεν είμαι μόνη, έχω και δύο παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

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