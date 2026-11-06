Νέα γεννητούρια στο Εθνικό Πάρκο Αλοννήσου Βόρειων Σποράδων- Εντοπίστηκαν 2 ακόμη νεογέννητες φώκιες

Snapshot Στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων καταγράφηκαν πρόσφατα τρία νεογέννητα φωκάκια της Μεσογειακής φώκιας.

Το 2025 σημειώθηκε ρεκόρ γεννήσεων με 21 νεογέννητα, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο των τελευταίων 37 ετών.

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, οι φώκιες γέννησαν και γαλούχησαν τα μικρά τους σε ανοιχτές παραλίες, δείχνοντας αίσθημα ασφάλειας στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου.

Ο πληθυσμός της Μεσογειακής φώκιας έχει αυξηθεί στα 850-950 άτομα, από περίπου 600 στη δεκαετία του 1990, χάρη σε μακρόχρονες προσπάθειες προστασίας.

Η παρακολούθηση της φώκιας γίνεται με κάμερες και ανάλυση φωτογραφικού υλικού, σε συνεργασία ΟΦΥΠΕΚΑ, Ίδρυμα Thalassa και περιβαλλοντική οργάνωση MΟm. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναπαραγωγική περίοδος της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν δύο ακόμη νεογέννητα φωκάκια από το προσωπικό παρακολούθησης του Ιδρύματος Aenaos Thalassa, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων είχε εντοπίσει το πρώτο νεογνό της φετινής περιόδου σε ανοιχτή παραλία στη νησίδα Πιπέρι.

Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη διατήρηση της φώκιας αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της φετινής αναπαραγωγικής περιόδου, καθώς το 2025 καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ γεννήσεων στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Σποράδων. Κατά την περσινή περίοδο καταγράφηκαν 21 νεογέννητα, επίδοση που ξεπέρασε σημαντικά τον μέσο ετήσιο αριθμό γεννήσεων των τελευταίων 37 ετών.

Για την παρακολούθηση της φώκιας έχουν εγκατασταθεί κάμερες στα αναπαραγωγικά καταφύγια και η τελική εκτίμηση του πληθυσμού πραγματοποιείται με βάση την ανάλυση του φωτογραφικού υλικού. Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα παρακολούθησης συνεργάζονται ο ΟΦΥΠΕΚΑ, το Ίδρυμα Thalassa και η περιβαλλοντική οργάνωση MΟm, με βάση μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί.

Αναπαραγωγή σε ανοιχτές παραλίες

Για τους επιστήμονες, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι πέρσι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια είδαν τις Μεσογειακές φώκιες να γεννούν και να γαλουχούν τα μικρά τους σε ανοιχτές παραλίες στη νησίδα Πιπέρι και όχι σε σπηλιές. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι τα ζώα αισθάνονται ασφάλεια στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου.

Το 1996 η Μεσογειακή φώκια είχε καταταχθεί ως είδος Κρισίμως Κινδυνεύον στον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN (Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης). Περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός της ζει στην Ελλάδα, γεγονός που καθιστά τη χώρα μας καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρησή της. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο συνολικός πληθυσμός της δεν ξεπερνούσε τα 600 άτομα. Η ίδρυση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Σποράδων το 1992 αποτέλεσε μία από τις πρώτες σημαντικές κινήσεις προστασίας του είδους.

Χάρη στις μακρόχρονες προσπάθειες προστασίας, η κατάσταση διατήρησης του είδους βελτιώθηκε σταδιακά με τον πληθυσμό να εκτιμάται πλέον σε 850-950 άτομα. Παρά τη σταθερή ανάκαμψη της τελευταίας δεκαετίας, η ανάγκη για συνεχή προστασία παραμένει επιτακτική.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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