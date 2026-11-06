Κρήτη: Η Εκκλησία πήρε 600.000 ευρώ και ο Δήμος τα ακίνητα πλούσιου ομογενούς με κληρονομιά

Λύση στον γόρδιο δεσμό ύστερα από 12 χρόνια

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κρήτη: Η Εκκλησία πήρε 600.000 ευρώ και ο Δήμος τα ακίνητα πλούσιου ομογενούς με κληρονομιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μετά από 12 χρόνια, Δήμος Μινώα Πεδιάδας και Εκκλησία συμφώνησαν να εκτελέσουν τη διαθήκη του Γεώργιου Βασιλάκη, μοιράζοντας την κληρονομιά σε δύο κληροδοτήματα.
  • Η Εκκλησία πήρε 600.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ ο Δήμος κληρονόμησε ακίνητα αξίας εκατοντάδων στρεμμάτων για κοινωφελείς σκοπούς.
  • Η σύναψη συμβολαιογραφικής πράξης και η ίδρυση του «Βασιλογεώργιου» Κληροδοτήματος αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026 ή αρχές του 2027.
  • Η διαθήκη προβλέπει τη διαχείριση των ακινήτων από τον Δήμο με επιτροπή εποπτείας και τη χρηματοδότηση κοινωφελών έργων και υποστήριξη ευπαθών ομάδων του χωριού Αμαριανού.
  • Απορρίφθηκαν όροι της διαθήκης που δεν είναι συμβατοί με το Σύνταγμα, ενώ η υπόθεση είχε προκαλέσει δικαστικό θρίλερ λόγω ασάφειας και διχογνωμιών.
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Μια «χρυσή» κληρονομιά με 600.000 ευρώ μετρητά και περιουσία εκατοντάδων στρεμμάτων (αγροτικών, οικοπεδικών και κατοικιών) είναι έτοιμη να πέσει σε χωριό της Κρήτης, με σκοπό τη μεταμόρφωσή του και την ενίσχυση των κατοίκων του.

Η «μπλεγμένη» υπόθεση ξεκαθάρισε μετά από 12 χρόνια αδράνειας και δικαστικών περιπετειών. Έτσι η κληρονομιά του Γεώργιου Βασιλάκη βρήκε τον δρόμο της, αφού επιτέλους κατάφεραν να συνεννοηθούν Δήμος Μινώα Πεδιάδας και Εκκλησία για την εκτέλεση της δύσκολης διαθήκης με τους περίεργους όρους του θανόντος.

Όπως επιβεβαίωσε και η δικηγόρος της διαθήκης, Δήμος και Μητρόπολη συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τους όρους της διαθήκης και πλέον αναμένεται να προχωρήσουν από κοινού στη συμβολαιογραφική πράξη και εν συνεχεία στην ίδρυση του Κληροδοτήματος, δηλαδή του Ιδρύματος που όριζε ο διαθέτης στη χειρόγραφη διαθήκη του.

Όπως αναφέρει το patris.gr, οι δύο πλευρές κατάφερεαν τελικά να βρουν τη «χρυσή» φόρμουλα και να μοιραστούν την περιουσία σε δύο κληροδοτήματα: ο μεν Δήμος Μινώα Πεδιάδας, αφού έκανε εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας και βρήκε ότι η αξία της όχι μόνο δεν είναι ευκαταφρόνητη, αλλά αγγίζει ένα μεγάλο ποσό (ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτιμητική έκθεση), αποδέχτηκε να κληρονομήσει τα ακίνητα, η δε Μητρόπολη κληρονομεί τα 600.000 ευρώ μετρητά που άφησε ο Γιώργος Βασιλάκης στη διαθήκη του και από κοινού πορεύονται για την εκτέλεση των όρων μέσω της ίδρυσης ενός Κληροδοτήματος, του «Βασιλογεώργιον» Ιδρύματος, όπως ήταν και η τελευταία επιθυμία του διαθέτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκαλείται ως το τέλος του 2026 ή αρχές του 2027 να γίνει και η υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και της Εκκλησίας. Εν συνεχεία θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη σύσταση του Ιδρύματος, που για να λειτουργήσει θα πρέπει να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

«Αποδέχονται τους όρους της διαθήκης και οι δύο πλευρές, αυτό είναι το σημαντικό», σημείωσε χαρακτηριστικά η δικηγόρος, η οποία είχε κινήσει το 2024 για λογαριασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που χειρίζεται τις κληρονομιές, διαδικασία για ερμηνεία της διαθήκης από το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης. Η διαδικασία αυτή ανεκόπη, καθώς Δήμος και Εκκλησία αποδέχτηκαν τους όρους και βρέθηκε η φόρμουλα της εκτέλεσης της «χρυσής» διαθήκης ενός κατοίκου, που ήθελε να τον θυμούνται στο Αμαριανό ως ευεργέτη. Ουσιαστικά, γίνονται αποδεκτές και οι δύο νόμιμες διαθήκες, μια για την Κοινότητα και μια για την Εκκλησία.

Η περιπέτεια ξεκίνησε το 2009 όταν ο Γεώργιος Βασιλάκης συνέταξε την διαθήκη του. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2014 που απεβίωσε ο Ενοριακός Ναός του χωριού έσπευσε να εκδώσει κληρονομητήριο και να «σηκώσει» 54.000 ευρώ, που εν συνεχεία κατέπεσε με δικαστική απόφαση και έπρεπε να επιστρέψει τα λεφτά.

Συνδιαχείριση Δήμου-Μητρόπολης

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, αφού εκτίμησε τα ακίνητα του Βασιλάκη, αποδέχτηκε τους όρους της διαθήκης, και αντιστοίχως η Μητρόπολη αποδέχτηκε τους όρους για να πάρει τα μετρητά. Η Μητρόπολη με τα μετρητά θα χρηματοδοτεί το Ίδρυμα και ο Δήμος θα προΐσταται και θα εκτελεί έργα, αγαθοεργίες, και όσα άλλα κοινωφελή ορίζονται στις διαθήκες. Το Ίδρυμα θα συσταθεί σε δεύτερο χρόνο, ενώ σε αυτή τη φάση εκκρεμεί η σύναψη συμβολαιογραφικής πράξης μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας για τη «χρυσή» κληρονομιά.

Το χρονικό της κληρονομιάς του ομογενούς και το δικαστικό θρίλερ

Μια μεγάλη περιουσία, που απέκτησε εργαζόμενος στην Αμερική, θέλησε να αφήσει ένας πλούσιος ομογενής υπέρ της ωφέλειας του χωριού του.

Πρόκειται για τη γνωστή κληρονομιά του ομογενούς Γεωργίου Βασιλάκη και της συζύγου του Ελένης, η περιουσία των οποίων περιλάμβανε 604.000 ευρώ σε μετρητά και εκατοντάδες ρίζες ελιές, που είναι άγνωστο πλέον αν καλλιεργούνται και αν ναι από ποιους, αλλά και κάποια επιπλέον ακίνητα στο χωριό Αμαριανό της Δ.Ε. Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η κίνησή του αυτή, όμως, εξελίχθηκε σε δικαστικό θρίλερ, καθώς βρέθηκαν δύο έγκυρες διαθήκες, μια για τα μετρητά 600.000 ευρώ και μια για τα ακίνητα. Διαθήκες με ασάφειες και γεμάτες απαιτήσεις από τον κληροδότη. Μέσα σε αυτό το νέφος ασαφειών, η Ενορία του Αγίου Ευσταθίου στο Αμαριανό εισέπραξε τα μετρητά και μετά, με δικαστική απόφαση τα επέστρεψε, αλλά όχι στο σύνολό τους, καθώς είχε δαπανήσει 54.000 ευρώ.

Μεταξύ των επιθυμιών του κληροδότη ήταν να δημιουργηθεί και ένα ίδρυμα, το λεγόμενο «Βασιλογεώργιον», ενώ ως επιθυμίες είχε εκφράσει στις διαθήκες ότι θα ήθελε να μείνει άσβεστο το καντήλι του, να αλλάξουν ονόματα οι δρόμοι, να γίνει ανάπλαση στο χωριό του και άλλα, που ενδεχομένως να θεωρούνται σήμερα ασύμφορα ως δημόσια έργα έναντι της κληρονομιάς που αφήνει ή και εκτός συνταγματικής ορθότητας, καθώς μνημόνευε καθεστώς όπως της Χούντας. Τέτοιοι όροι, βέβαια, δεν είναι εκτελεστοί σήμερα με βάση το Σύνταγμα και συνεπώς εξαλείφονται.

Ο διαθέτης απεβίωσε στις 21 Απριλίου 2014 στο Ηράκλειο και το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου αναγνώρισε με το πρακτικό 461/2014 την ιδιόγραφη διαθήκη με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2009. Με δεύτερη απόφαση από το Ειρηνοδικείο με αριθμό 469/2014, στις 10 Ιουνίου δημοσιεύτηκε και η δεύτερη διαθήκη που είχε αφήσει ο Γεώργιος Βασιλάκης με αριθμό 8.800/18-3-2014 σε συμβολαιογράφο, ορίζοντας την τύχη των κινητών του και ως εκτελεστή της διαθήκης τον Παρασκευά Ξηρουχάκη, συνταξιούχο πρόεδρο Εφετών Κρήτης, ο οποίος αποποιήθηκε τον διορισμό και ορίστηκε άλλος εκτελεστής από την Αποκεντρωμένη, ενώ το 2019 ανέλαβε την εκτέλεση η δικηγόρος Ελπίδα Μανουρά, που κατέθεσε και τα ερωτήματα για τις ασάφειες των διαθηκών στο Εφετείο.

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Σε ό,τι αφορά τη δημόσια διαθήκη, συντάχθηκε και κατατέθηκε σε συμβολαιογράφο ένα μήνα πριν τον θάνατό του, δηλαδή στις 18 Μαρτίου 2014, θα πρέπει να αναφερθεί, σύμφωνα με το δικόγραφο προς το Εφετείο Κρήτης, που καλείται να «ξεδιαλύνει» την υπόθεση, ότι ο διαθέτης καταλείπει την κινητή περιουσία του στην Ενορία Αμαριανού Πεδιάδος για τους σκοπούς του «Βασιλογεώργιου» Κληροδοτήματος, που αναφέρει στην ιδιόγραφη διαθήκη του.

Στην ιδιόγραφη διαθήκη του το 2009, ο Βασιλάκης όρισε ότι τα ακίνητά του θα περάσουν στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αμαριανού, όπου γεννήθηκε, το οποίο τότε ανήκε στον Δήμο Καστελλίου και αργότερα, με τον «Καλλικράτη», συνενώθηκε στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Ο διαθέτης ξεκαθάρισε ότι τα ακίνητα αυτά δεν θα πωληθούν ή απαλλοτριωθούν ποτέ, αλλά θα καλλιεργούνται στο διηνεκές υπό την επίβλεψη του Δήμου και ενός αντικλήτου δημοτικού αντιπροσώπου του Αμαριανού.

Παράλληλα, ζήτησε τη σύσταση δημοτικής εξελεγκτικής επιτροπής για την περιφρούρηση του «Βασιλογεώργιου» Κληροδοτήματος, η οποία θα επιβλέπει την καλλιέργεια και εκμετάλλευση των ελαιοδέντρων και θα προστατεύει την περιουσία από αδικοπραξίες και ενέργειες καιροσκόπων. Η επιτροπή αυτή θα έχει το δικαίωμα να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, να συνάπτει συμβάσεις με καλλιεργητές και να διαθέτει τα εισοδήματα σε ανήμπορους γέροντες και φτωχούς του χωριού.

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Οι σκοποί του κληροδοτήματος ήταν τρεις: α) να θεραπεύονται πολλές από τις επείγουσες ανάγκες του Αμαριανού, β) να κρατηθούν αναμμένες οι καντήλες του διαθέτη και της οικογένειάς του, και γ) να στηρίζονται οι κατάκοιτοι, φτωχοί, ηλικιωμένοι και παλιννοστούντες συνδημότες του.

Τέλος, η τελευταία επιθυμία του Βασιλάκη προέβλεπε ότι η ανάληψη της ευθύνης από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας θα συνοδευόταν από συγκεκριμένα έργα, όπως ο καθαρισμός όλων των δρόμων και της πλατείας στο Αμαριανό, ασφαλτοστρώσεις, αλλαγή ονομάτων δρόμων, καθώς και ανακαίνιση και εξωραϊσμός της υπάρχουσας δεξαμενής ύδατος.

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