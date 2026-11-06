Αυστραλία: Η στιγμή που γυναίκα σώζει ένα μικρό κοάλα από τον σταγγαλισμό πύθωνα

Snapshot Μία γυναίκα στην Αυστραλία έσωσε ένα νεαρό κοάλα που στραγγαλιζόταν από έναν πύθωνα, ενώ η μητέρα του προσπαθούσε να το απεγκλωβίσει.

Η γυναίκα κατάφερε να απελευθερώσει το κοάλα χωρίς να τραυματιστεί από το φίδι, αν και υπέστη γρατζουνιές και δαγκωματιές από το μικρό ζώο.

Η διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο που η γυναίκα ελπίζει να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και την πίεση προς την κυβέρνηση για την προστασία των κοάλα.

Η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ έχει εκδώσει αυστηρές οδηγίες για την προσέγγιση της άγριας πανίδας, προειδοποιώντας να μην χειρίζονται τα ζώα χωρίς συμβουλή ειδικών.

Τα κοάλα βρίσκονται στα απειλούμενα είδη λόγω καταστροφής οικοτόπων, με πολλαπλές απειλές όπως πυρκαγιές, ασθένειες και τροχαία ατυχήματα. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με μία «μάχη» της φύσης ήρθε μία γυναίκα από την Αυστραλία, καθώς έβγαζε βόλτα τον σκύλο της στην περιοχή Μπρίσμπεϊν.

Ακούγοντας φωνές και αναστάτωση πλησίασε στο σημείο και είδε έναν πύθωνα να έχει στραγγαλίσει νεαρό κοάλα, προσπαθώντας να το πνίξει, ενώ η μητέρα του ζώου προσπαθούσε να το απεγκλωβίσει.

«Η καημένη η μαμά γρατζούναγε τον πύθωνα, προσπαθώντας να ελευθερώσει το μωρό της. Το μικρό με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και είδα τον πανικό στο πρόσωπό του», είπε η Νελ στο news.com.au.

Η Νελ έσπευσε να απελευθερώσει το νεαρό κοάλα από τον πύθωνα και κατάφερε να επανασυνδέσει με επιτυχία τη μητέρα με το μωρό της. Αν και η Νελ δεν τραυματίστηκε από το φίδι, υπέστη αρκετές γρατσουνιές και δαγκωματιές από το ταραγμένο μικρό κοάλα.

«Δεν σκέφτηκα καθόλου εκείνη τη στιγμή, απλώς πέταξα το κινητό μου στο έδαφος και άρχισα να χωρίζω τα δύο ζώα. Δεν ήξερα πόση ώρα ήταν σφιγμένο, και υπάρχει πολύ μικρό χρονικό περιθώριο για να δράσεις πριν ένας πύθωνας προκαλέσει τραυματισμούς όπως κατάγματα, βλάβες σε όργανα ή έλλειψη οξυγόνου.»

Η Νελ τράβηξε βίντεο με το κινητό της τη στιγμή που βρήκε εγκλωβισμένο το κοάλα, αλλά και αργότερα, όταν είχε καταφέρει να το απεγκλωβίσει και να το τοποθετήσει με ασφάλεια σε κλαδί δέντρου, μαζί με τη μητέρα του.

«Η προστασία όλων των άγριων ειδών είναι σημαντική για μένα. Έχω δει τόσο τραυματισμό της άγριας φύσης και καταστροφή του οικοτόπου τους κατά τη διάρκεια των πολλών χρόνων που εργάζομαι με τα αυτόχθονα ζώα, είναι κάτι που δεν ξεχνάς», εξήγησε.

Η Νελ είναι παθιασμένη με τη διάσωση της άγριας πανίδας και δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ελπίζει το βίντεο της διάσωσης να εμπνεύσει τους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό και να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στους κυβερνητικούς φορείς ώστε να καταστήσουν τη ζωή των κοάλα πιο ασφαλή.

«Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κάνει αρκετά για να τα προστατεύσει, αλλά συμβάλλει και σε αυτό. Η Αυστραλία έχει το υψηλότερο ποσοστό εξαφάνισης ειδών στον κόσμο. Εναπόκειται σε εμάς να κάνουμε κάτι γι’ αυτό πριν χάσουμε κι άλλα είδη.»

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ έχει δημοσιεύσει αυστηρές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης της αυτόχθονης άγριας πανίδας και υπενθυμίζει στους πολίτες να μην επιχειρούν ποτέ να χειριστούν άγρια ζώα χωρίς να έχουν πρώτα ζητήσει τη συμβουλή ειδικών.

Σχετικά με τον πύθωνα ο οποίος προσπαθούσε να τραφεί, η Νελ δήλωσε ότι «ήταν ικανός να σκοτώσει το κοάλα, αλλά ήταν πολύ μικρός για να το καταπιεί. Πιστεύω ότι ενήργησε ευκαιριακά και υπερεκτίμησε το μέγεθος του πιθανού θηράματός του. Οι πύθωνες μπορούν να επιβιώσουν εβδομάδες ή ακόμα και μήνες χωρίς τροφή, και υπάρχουν πολλές άλλες πηγές τροφής στη διάθεσή του που έχουν πιο κατάλληλο μέγεθος».

Δυστυχώς, τα κοάλα βρίσκονται στον κατάλογο των απειλούμενων ειδών και ο ρυθμός αναπαραγωγής τους είναι αργός. «Αντιμετωπίζουν ήδη τόσες πολλές άλλες προκλήσεις που καθιστούν το είδος τους ευάλωτο», είπε.

«Όλα αυτά οφείλονται στην καταστροφή του οικοτόπου τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διασχίζουν δρόμους και να χτυπιούνται από αυτοκίνητα, να εκτοπίζονται σε αστικά περιβάλλοντα, να είναι ευάλωτα σε αρπακτικά, να στερούνται πηγών τροφής καθώς έχουν μια εξειδικευμένη διατροφή που δεν μπορεί να συμπληρωθεί, αντιμετωπίζουν πυρκαγιές, ασθένειες, εκτοπισμό και πολλά άλλα ακόμη».

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