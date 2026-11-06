Αυστραλία: Η στιγμή που γυναίκα σώζει ένα μικρό κοάλα από τον σταγγαλισμό πύθωνα

Η μητέρα του μικρού ζώου προσπαθούσε να το απεγκλωβίσει

Ελένη Ευστρατίου

Αυστραλία: Η στιγμή που γυναίκα σώζει ένα μικρό κοάλα από τον σταγγαλισμό πύθωνα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μία γυναίκα στην Αυστραλία έσωσε ένα νεαρό κοάλα που στραγγαλιζόταν από έναν πύθωνα, ενώ η μητέρα του προσπαθούσε να το απεγκλωβίσει.
  • Η γυναίκα κατάφερε να απελευθερώσει το κοάλα χωρίς να τραυματιστεί από το φίδι, αν και υπέστη γρατζουνιές και δαγκωματιές από το μικρό ζώο.
  • Η διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο που η γυναίκα ελπίζει να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και την πίεση προς την κυβέρνηση για την προστασία των κοάλα.
  • Η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ έχει εκδώσει αυστηρές οδηγίες για την προσέγγιση της άγριας πανίδας, προειδοποιώντας να μην χειρίζονται τα ζώα χωρίς συμβουλή ειδικών.
  • Τα κοάλα βρίσκονται στα απειλούμενα είδη λόγω καταστροφής οικοτόπων, με πολλαπλές απειλές όπως πυρκαγιές, ασθένειες και τροχαία ατυχήματα.
Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με μία «μάχη» της φύσης ήρθε μία γυναίκα από την Αυστραλία, καθώς έβγαζε βόλτα τον σκύλο της στην περιοχή Μπρίσμπεϊν.

Ακούγοντας φωνές και αναστάτωση πλησίασε στο σημείο και είδε έναν πύθωνα να έχει στραγγαλίσει νεαρό κοάλα, προσπαθώντας να το πνίξει, ενώ η μητέρα του ζώου προσπαθούσε να το απεγκλωβίσει.

«Η καημένη η μαμά γρατζούναγε τον πύθωνα, προσπαθώντας να ελευθερώσει το μωρό της. Το μικρό με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και είδα τον πανικό στο πρόσωπό του», είπε η Νελ στο news.com.au.

Η Νελ έσπευσε να απελευθερώσει το νεαρό κοάλα από τον πύθωνα και κατάφερε να επανασυνδέσει με επιτυχία τη μητέρα με το μωρό της. Αν και η Νελ δεν τραυματίστηκε από το φίδι, υπέστη αρκετές γρατσουνιές και δαγκωματιές από το ταραγμένο μικρό κοάλα.

«Δεν σκέφτηκα καθόλου εκείνη τη στιγμή, απλώς πέταξα το κινητό μου στο έδαφος και άρχισα να χωρίζω τα δύο ζώα. Δεν ήξερα πόση ώρα ήταν σφιγμένο, και υπάρχει πολύ μικρό χρονικό περιθώριο για να δράσεις πριν ένας πύθωνας προκαλέσει τραυματισμούς όπως κατάγματα, βλάβες σε όργανα ή έλλειψη οξυγόνου

Η Νελ τράβηξε βίντεο με το κινητό της τη στιγμή που βρήκε εγκλωβισμένο το κοάλα, αλλά και αργότερα, όταν είχε καταφέρει να το απεγκλωβίσει και να το τοποθετήσει με ασφάλεια σε κλαδί δέντρου, μαζί με τη μητέρα του.

«Η προστασία όλων των άγριων ειδών είναι σημαντική για μένα. Έχω δει τόσο τραυματισμό της άγριας φύσης και καταστροφή του οικοτόπου τους κατά τη διάρκεια των πολλών χρόνων που εργάζομαι με τα αυτόχθονα ζώα, είναι κάτι που δεν ξεχνάς», εξήγησε.

Η Νελ είναι παθιασμένη με τη διάσωση της άγριας πανίδας και δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ελπίζει το βίντεο της διάσωσης να εμπνεύσει τους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό και να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στους κυβερνητικούς φορείς ώστε να καταστήσουν τη ζωή των κοάλα πιο ασφαλή.

«Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κάνει αρκετά για να τα προστατεύσει, αλλά συμβάλλει και σε αυτό. Η Αυστραλία έχει το υψηλότερο ποσοστό εξαφάνισης ειδών στον κόσμο. Εναπόκειται σε εμάς να κάνουμε κάτι γι’ αυτό πριν χάσουμε κι άλλα είδη

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ έχει δημοσιεύσει αυστηρές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης της αυτόχθονης άγριας πανίδας και υπενθυμίζει στους πολίτες να μην επιχειρούν ποτέ να χειριστούν άγρια ζώα χωρίς να έχουν πρώτα ζητήσει τη συμβουλή ειδικών.

Σχετικά με τον πύθωνα ο οποίος προσπαθούσε να τραφεί, η Νελ δήλωσε ότι «ήταν ικανός να σκοτώσει το κοάλα, αλλά ήταν πολύ μικρός για να το καταπιεί. Πιστεύω ότι ενήργησε ευκαιριακά και υπερεκτίμησε το μέγεθος του πιθανού θηράματός του. Οι πύθωνες μπορούν να επιβιώσουν εβδομάδες ή ακόμα και μήνες χωρίς τροφή, και υπάρχουν πολλές άλλες πηγές τροφής στη διάθεσή του που έχουν πιο κατάλληλο μέγεθος».

Δυστυχώς, τα κοάλα βρίσκονται στον κατάλογο των απειλούμενων ειδών και ο ρυθμός αναπαραγωγής τους είναι αργός. «Αντιμετωπίζουν ήδη τόσες πολλές άλλες προκλήσεις που καθιστούν το είδος τους ευάλωτο», είπε.

«Όλα αυτά οφείλονται στην καταστροφή του οικοτόπου τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διασχίζουν δρόμους και να χτυπιούνται από αυτοκίνητα, να εκτοπίζονται σε αστικά περιβάλλοντα, να είναι ευάλωτα σε αρπακτικά, να στερούνται πηγών τροφής καθώς έχουν μια εξειδικευμένη διατροφή που δεν μπορεί να συμπληρωθεί, αντιμετωπίζουν πυρκαγιές, ασθένειες, εκτοπισμό και πολλά άλλα ακόμη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των Φιρινίδη και Μανησιώτη

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλιάνος δήμαρχος κάνει έφοδο σε νοσοκομείο - Πιάνει τους γιατρούς σε ερωτικές περιπτύξεις

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα: Αρνούνται την εμπλοκή οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» - «Πού το έχετε δει; Δεν υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια»

16:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης για «Παιδική Χαρά»: Έρχονται έρευνες για νέες ΜΚΟ - Κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί απέναντι στον νόμο

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο στη Γαλλία: Ένας 18χρονος και μία 7χρονη είναι τα θύματα του σχολικού λεωφορείου

16:00ANNOUNCEMENTS

Η Πειραιώς δίνει ρυθμό στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας με 2 μοναδικά μουσικά events!

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το παράνομο γηροκομείο που σφραγίστηκε- «Ήταν απάνθρωποι, αλλά τα παιδιά των ηλικιωμένων δεν έβλεπαν;»

15:59ΚΥΠΡΟΣ

Απειλή για βόμβα σε πτήση Πράγα - Λάρνακα

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Νεκρός ναυτικός μετά την επίθεση στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο VELOS SAPPHIRE

15:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε βίντεο: Όσα έκανε ο Μητσοτάκης στην περιοδεία του στη Μεσσηνία μέσα σε 30 δευτερόλεπτα

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσό κράνος βρέθηκε σε τάφο 4.500 ετών: Το παλαιότερο σύμβολο εξουσίας στην ιστορία

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι συνταξιοδοτήθηκε στα 54 και μετακόμισε σε νησί που αγόρασε για 48.400€

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Στα δικαστήρια ο 36χρονος που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον πατέρα του

15:38ANNOUNCEMENTS

Αντίστροφη μέτρηση για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με Μεγάλο Χορηγό την Allwyn Hellas – Στις 7 και 8 Νοεμβρίου η διήμερη δρομική γιορτή με 85.000 συμμετοχές από όλο τον κόσμο

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Η στιγμή που γυναίκα σώζει ένα μικρό κοάλα από τον σταγγαλισμό πύθωνα

15:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Financial Times: Σκάει η φούσκα της AI; Το σενάριο για κραχ στις αγορές και απώλειες $200 δισ.

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα γεννητούρια στο Εθνικό Πάρκο Αλοννήσου Βόρειων Σποράδων- Εντοπίστηκαν 2 ακόμη νεογέννητες φώκιες

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 44χρονος στα Πατήσια για τη δολοφονία της πρώην του και ενός φαρμακοποιού το 2020, στο Λουτράκι

15:11LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: Εξομολογείται για τη δέσμευση- «Νιώθω τέλεια μόνη μου - Έγκωσα από τις σχέσεις»

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Έξωση ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη: «Έρχεται λαίλαπα», λέει ο γιος τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 44χρονος στα Πατήσια για τη δολοφονία της πρώην του και ενός φαρμακοποιού το 2020, στο Λουτράκι

14:24LIFESTYLE

Εκτός Eurovision ο Φωκάς Ευαγγελινός

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Νεκρός ναυτικός μετά την επίθεση στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο VELOS SAPPHIRE

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Κασκαντέρ του Τσακ Νόρις ο νεκρός κρατούμενος στις φυλακές της Πάτρας - Πώς ο «Μπιλ ο Καναδός» έγινε αρχινονός στην Καλαμάτα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ο φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος ο 47χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το αγριογούρουνο

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Φιρινίδης: Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή - Η φωτό που έστελνε στους γονείς των παιδιών που εξαπατούσε

12:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μοιραίο λάθος με την προποφόλη και τη μιδαζολάμη - Δεν ήξερε πώς να τις χορηγήσει η Γάκα

15:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Financial Times: Σκάει η φούσκα της AI; Το σενάριο για κραχ στις αγορές και απώλειες $200 δισ.

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα ζούμε για να δουλεύουμε: Σύνταξη στα 68 από το 2030 και στα 70 από το 2055 -Τα σενάρια για τα όρια ηλικίας

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι συνταξιοδοτήθηκε στα 54 και μετακόμισε σε νησί που αγόρασε για 48.400€

13:55ΕΘΝΙΚΑ

Εκδόθηκε NAVTEX για έρευνες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών του διαδρόμου East to Med από το πλοίο Kobi Ruegg

23:26LIFESTYLE

Σωτήρης Μουστάκας: Ξεσπάει η κόρη του Αλεξία για τις φήμες ότι έχασε την περιουσία του σε καζίνο

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Οδηγός «επιβίωσης»- Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ποιοι δρόμοι κλείνουν

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει ο χάρτης της δόμησης σε 26 περιοχές της χώρας: Σε ποιες περιοχές μπορεί να προστεθεί ένας όροφος

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Χάκαραν το email του ανήμερα των γενεθλιών του και παρήγγειλαν 150 Porsche, 50 Mercedes και καραμπίνες - «Θα κινηθώ νομικά, ενημέρωσα τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος»

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το παράνομο γηροκομείο που σφραγίστηκε- «Ήταν απάνθρωποι, αλλά τα παιδιά των ηλικιωμένων δεν έβλεπαν;»

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των Φιρινίδη και Μανησιώτη

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ