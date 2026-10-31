Αυστραλία: Η «δολοφόνος με τα μανιτάρια» χάνει την έφεση - Στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής της

Η Πάτερσον είχε καταδικάσει  σε ισόβια κάθειρξη τον Σεπτέβριο του 2025 για τρεις δολοφονίες και μία απόπειρα, αφού τους είχε ταΐσει ένα γεύμα με δηλητηριώδη μανιτάρια

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Αυστραλία: Η «δολοφόνος με τα μανιτάρια» χάνει την έφεση - Στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Έριν Πάτερσον καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής για τρεις δολοφονίες και μία απόπειρα, αφού τους τάισε δηλητηριώδη μανιτάρια.
  • Η έφεσή της απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώρια, που ακύρωσε την προηγούμενη περίοδο χωρίς αναστολή.
  • Τα θύματα πέθαναν μετά από κατανάλωση μανιταριών «death cap» σε γεύμα με μοσχαρίσιο Γουέλινγκτον το 2023, ενώ ένας επιζώντας πάστορας υπέστη σοβαρή ασθένεια.
  • Η Πάτερσον είναι η δεύτερη γυναίκα στην Αυστραλία που καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς αναστολή, μετά την Katherine Knight το 2001.
  • Η Πάτερσον θα επιστρέψει στο Κέντρο «Dame Phyllis Frost» και κρατείται σχεδόν σε απομόνωση λόγω της μη δημοτικότητάς της μεταξύ των συγκρατουμένων.
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Η Έριν Πάτερσον θα πεθάνει στη φυλακή, αφού απέτυχε η απελπισμένη προσπάθειά της να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης της και ακυρώθηκε η περίοδος κατά την οποία δεν δικαιούται αναστολή.

Την Παρασκευή, οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βικτώρια απέρριψαν την έφεσή της.

Η Πάτερσον είχε καταδικάσει σε ισόβια κάθειρξη στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, αφού κρίθηκε ένοχη για τις δολοφονίες του Ντον και της Γκέιλ Πάτερσον, καθώς και της αδελφής της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον, αφού τους είχε ταΐσει ένα μοσχαρίσιο Γουέλινγκτον με δηλητηριώδη μανιτάρια.

Ο δικαστής Μπιλ είχε ορίσει περίοδο χωρίς δυνατότητα αναστολής 33 ετών. Ωστόσο, η εισαγγελία πέτυχε να επιβληθεί αυστηρότερη ποινή στην Πάτερσον, και το δικαστικό σώμα αύξησε τη φυλάκισή της σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Η Πάτερσον, η οποία εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσω βιντεοσύνδεσης, δεν έδειξε καμία συγκίνηση καθώς σφραγίστηκε η μοίρα της.

Οι δικηγόροι της έχουν δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, την τελευταία διαθέσιμη νομική οδό για την Πάτερσον προκειμένου να αμφισβητήσει την καταδίκη και την ποινή της.

Τα θύματα της Πάτερσον πέθαναν αφού κατανάλωσαν μανιτάρια «death cap» που σερβιρίστηκαν σε μοσχαρίσιο Γουέλινγκτον κατά τη διάρκεια γεύματος στο σπίτι της στη Λεονγκάθα στις 29 Ιουλίου 2023.

Ο πάστορας Ίαν Γουίλκινσον, ο οποίος δεν παρευρέθηκε στην ακροαματική διαδικασία της Παρασκευής, επέζησε μετά από σοβαρή ασθένεια, ενώ η Πάτερσον καταδικάστηκε επίσης για απόπειρα δολοφονίας του.

Η Πάτερσον άσκησε έφεση κατά των καταδικαστικών αποφάσεων για φόνο βασιζόμενη σε επτά λόγους, υποστηρίζοντας ότι πολλαπλά σφάλματα προκάλεσαν ουσιαστική δικαστική πλάνη και ότι οι καταδικαστικές αποφάσεις της θα έπρεπε να ακυρωθούν.

Η έφεσή της επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στους ισχυρισμούς της ότι σημειώθηκε «θεμελιώδης παρατυπία» όταν η επιτροπή ενόρκων απομονώθηκε στο ίδιο ξενοδοχείο με την αστυνομία και τους εισαγγελείς κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, γεγονός που ενδεχομένως να επηρέασε τις αποφάσεις – ένας λόγος τον οποίο οι δικαστές έκριναν ότι «στερείται βάσης».

Η ποινή αυτή σημαίνει ότι η Πάτερσον είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία της Αυστραλίας που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Η Katherine Knight από τη Νέα Νότια Ουαλία έγινε η πρώτη το 2001, αφού μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον σύντροφό της John Price, έγδαρε το σώμα του και μαγείρεψε το κεφάλι του με την πρόθεση να το ταΐσει στα παιδιά του.

Η Πάτερσον είχε επίσης υποστηρίξει ότι ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία δεν έπρεπε να είχαν γίνει δεκτά ή είχαν αποκλειστεί λανθασμένα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από πύργους κινητής τηλεφωνίας που συνδέονταν με θεάσεις μανιταριών του είδους «death cap», μηνυμάτων στο Facebook, καθώς και των μαρτυριών «φίλων» και φωτογραφιών και βίντεο μανιταριών που βρέθηκαν σε μια κάρτα SD και τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς της σχετικά με τη συλλογή μανιταριών.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η μακρά αντεξέτασή της από την εισαγγελία ήταν «άδικη και καταπιεστική» και ότι η τελική αγόρευση του εισαγγελέα περιείχε πολυάριθμα λάθη ή ανακρίβειες και υπονοούσε ότι είχε κίνητρο για τη δολοφονία.

Η αποτυχία της θα οδηγήσει τώρα στην επιστροφή της στο Κέντρο «Dame Phyllis Frost», όπου αναμένεται να περάσει δεκαετίες ανάμεσα στις χειρότερες γυναίκες εγκληματίες της χώρας. Δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις συγκρατούμενές της με αποτέλεσμα να κρατείται σχεδόν σε απομόνωση.

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