Μεροκάματο τρόμου σε σούπερ μάρκετ: Η οδηγός «μπήκε» με όπισθεν

Snapshot Ένα αυτοκίνητο εισήλθε με όπισθεν μέσα σε σούπερ μάρκετ στην Αδελαΐδα, καταστρέφοντας τον τοίχο και ράφια κοντά στον ιδιοκτήτη.

Ο ιδιοκτήτης, Marc Schirripa, που είχε αγοράσει το κατάστημα μόλις πριν έναν μήνα, γλίτωσε από σοβαρό τραυματισμό και δέχθηκε βοήθεια από παραϊατρικούς χωρίς να χρειαστεί νοσοκομειακή νοσηλεία.

Η οδηγός, 31 ετών, και η συνοδηγός 29 ετών βγήκαν αλώβητες από το όχημα, ενώ η πρώτη τιμωρήθηκε με πρόστιμο για υπερβολική όπισθεν.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί μέσα στο σούπερ μάρκετ και το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες CCTV.

Ο ιδιοκτήτης ευχαρίστησε την τοπική κοινότητα για την υποστήριξη που έλαβε μετά το συμβάν. Snapshot powered by AI

Από τύχη γλίτωσε ένας ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, όταν την ώρα που γέμιζε τα ράφια, ένα αυτοκίνητο γκρέμισε τον τοίχο και βρέθηκε σε απόσταση εκατοστών από το σημείο που ήταν.

Σε ένα τρομακτικό βίντεο, καταγράφει τη στιγμή που ένα όχημα μπαίνει με την όπισθεν μέσα στο κτήριο, την Κυριακή.

Πλάνα από κάμερες CCTV κατέγραψαν την τρομακτική στιγμή στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, κατά την οποία τούβλα και συντρίμμια εκτοξεύτηκαν μέσα στο κατάστημα IGA.

Το αυτοκίνητο να διαπερνά τον τοίχο του σούπερ μάρκετ, καταστρέφοντας μια σειρά από ράφια που κρέμονταν πίσω από τον ιδιοκτήτη, Marc Schirripa.

Βρισκόμενος μόλις λίγα εκατοστά μακριά από μια ολοκληρωτική καταστροφή, φαινόταν σοκαρισμένος και παράλυτος να αντιδράσει απέναντι σε μία επερχόμενη καταστροφή.

🇦🇺 Avustralya’da bir market çalışanı, geri geri gelen bir aracın duvarı yıkarak içeri girmesi sonucu ezilmekten şans eseri kurtuldu. 31 yaşındaki sürücüye ‘gereğinden fazla geri gitmesi’ nedeniyle para cezası kesildi. https://t.co/izYkpwmih6 — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) November 3, 2026

Το σούπερ μάρκετ ανέβασε το βίντεο στο Facebook. Η λεζάντα έγραφε: «Μια ασυνήθιστη μέρα στο IGA Local Grocer του Woodville. Ο διάδρομος 4 μόλις μετατράπηκε σε λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας!».

Ο Marc, ο οποίος αγόρασε την επιχείρηση, μόλις πριν από έναν μήνα, περιέγραψε ότι ένιωσε έναν «ηχητικό κρότο» πίσω του τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ εξήρε τη στήριξη που δέχθηκε από την κοινότητα, μετά την περιπέτειά του.

Ο Μαρκ έλαβε βοήθεια από τους παραϊατρικούς στο σημείο του συμβάντος, αλλά δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η αστυνομία ανέφερε ότι κανείς μέσα στο σούπερ μάρκετ δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Η οδηγός, μια 31χρονη γυναίκα από το Γούντβιλ, βγήκε αλώβητη. Βρισκόταν στο όχημα μαζί με μια 29χρονη. Στην οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο.