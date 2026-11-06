Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας και η πολική δίνη μπορούν να επηρεάσουν την Ελλάδα

Τι φέρνει στην Ελλάδα ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας

Δημήτρης Δρίζος

Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας και η πολική δίνη μπορούν να επηρεάσουν τον καιρό στην Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πιθανή αποδυνάμωση και διαταραχή της πολικής δίνης τον Νοέμβριο μπορεί να επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη και να αναδιαμορφώσει τον φετινό χειμώνα.
  • Η πολική δίνη λειτουργεί ως «ασπίδα» που περιορίζει τον πολικό ψυχρό αέρα στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη και η αποσταθεροποίησή της μπορεί να επιτρέψει τη μετακίνηση ψυχρών αέριων μαζών προς νότια.
  • Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πιθανότητα πρώιμης εκδήλωσης του φαινομένου Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης, αλλά υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα λόγω συνεχούς μετατόπισης των ημερομηνιών.
  • Βραχυπρόθεσμα, δεν αναμένεται γενικευμένη εισβολή πολικού ψύχους στην Ευρώπη, με θερμοκρασίες κοντά ή λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή στην κεντρική και νότια Ευρώπη.
  • Για την Ελλάδα, προβλέπονται διαστήματα με φθινοπωρινή ή ψυχρή αίσθηση και θερμοκρασίες γύρω στα κανονικά, χωρίς σαφή ένδειξη για ακραία ψύχη ή γενικευμένες χιονοπτώσεις στα πεδινά.
Snapshot powered by AI

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ατμοσφαιρικό σκηνικό διαμορφώνεται στις μακροπρόθεσμες καιρικές προγνώσεις για τον Νοέμβριο. Στο επίκεντρο του βρίσκεται η σταδιακή αποδυνάμωση της πολικής δίνης στη στρατόσφαιρα, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική διαταραχή της ακόμα και μέσα στο πρώτο μισό του μήνα.

Αν οι άνεμοι αντιστραφούν πλήρως σύμφωνα με τα προγνωστικά σενάρια, τότε θα μιλάμε για ένα φαινόμενο Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης μεγάλης έντασης (Major SSW).

Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε ακόμα σε επίπεδο προγνωστικών σεναρίων. Η ακριβής χρονική στιγμή εκδήλωσης του φαινομένου έχει μετατεθεί αρκετές φορές, γεγονός που απαιτεί επιβεβαίωση από τις πραγματικές μετρήσεις. Η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη για ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς μια πιθανή ανατροπή στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας μπορεί να αναδιαμορφώσει πλήρως τον φετινό χειμώνα.

1793956165267-641149494-111.jpg

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του κλιματολόγου Judah Cohen από το Atmospheric and Environmental Research (AER), η πολική δίνη εμφανίζεται ήδη επιμηκυμένη και αναμένεται να αναδιοργανωθεί. Ο ίδιος υπογραμμίζει τη δυσκολία πρόβλεψης του ατμοσφαιρικού παζλ για το επόμενο διάστημα, τονίζοντας πως ένα πρωιμότατο στρατοσφαιρικό γεγονός δεν σημαίνει αυτόματα έναν βαρύ χειμώνα, αλλά αυξάνει κατακόρυφα την αβεβαιότητα στις μακροπρόθεσμες τάσεις.

Τι είναι η πολική δίνη και πώς επηρεάζει τις αέριες μάζες

Η πολική δίνη αποτελείται από ένα τεράστιο σύστημα δυτικών ανέμων που περιστρέφονται γύρω από τις πολικές περιοχές σε μεγάλο υψόμετρο (στη στρατόσφαιρα). Όταν παραμένει ισχυρή και συμπαγής, λειτουργεί ως «ασπίδα» που κρατά τις πολικές ψυχρές μάζες περιορισμένες στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη.

Αντίθετα, όταν αποσταθεροποιείται, παραμορφώνεται ή μετατοπίζεται, ευνοείται η αλλαγή της κατανομής των αέριων μαζών. Αυτό δεν σημαίνει πως ο ψυχρός αέρας κατεβαίνει αυτόματα στη Μεσόγειο, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε, κάτω από συγκεκριμένες βαρομετρικές διατάξεις, οι ψυχρές μάζες να βρουν δίοδο προς νοτιότερες περιοχές. Η πολική δίνη μπορεί είτε να επιμηκυνθεί, είτε να μετατοπιστεί, είτε ακόμα και να διασπαστεί σε ξεχωριστά κέντρα, ανάλογα με την αλληλεπίδραση στρατόσφαιρας και τροπόσφαιρας.

222.jpg

Το ασυνήθιστα πρώιμο «παράθυρο» και η αβεβαιότητα των μοντέλων

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της τρέχουσας περιόδου είναι η πιθανότητα το φαινόμενο να εκδηλωθεί πολύ νωρίς στη χειμερινή σεζόν. Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν έντονη μεταφορά ενέργειας από την τροπόσφαιρα προς τα ψηλότερα στρώματα, η οποία φρενάρει την περιστροφή της δίνης.

Εάν αυτή η επιβράδυνση φέρει αντιστροφή των ανέμων, το κριτήριο για το Major SSW θα πληρωθεί και επίσημα. Ωστόσο, η συνεχής μετατόπιση των ημερομηνιών κορύφωσης στα μοντέλα δείχνει ότι απαιτείται ψυχραιμία και διαρκής επαναξιολόγηση των δεδομένων.

Τι αναμένεται για την Ευρώπη βραχυπρόθεσμα

Οι βραχυπρόθεσμες αναλύσεις δεν δείχνουν άμεση γενικευμένη εισβολή πολικού ψύχους σε ολόκληρη την ήπειρο. Αρχικά, η διάταξη της ατμόσφαιρας δείχνει υψηλές πιέσεις μεταξύ Σκανδιναβίας και Γροιλανδίας, ενώ χαμηλότερες πιέσεις θα επικρατήσουν στην κεντρική και νότια Ευρώπη. Αυτή η εικόνα ενδέχεται να φέρει θερμοκρασίες κοντά ή και λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε αυτές τις περιοχές, την ίδια στιγμή που ο βορράς θα παραμείνει ηπιότερος. Στη συνέχεια, καθώς ο αντικυκλώνας του Ατλαντικού θα εξασθενεί, οι ψυχρότερες συνθήκες αναμένεται να περιοριστούν, δίνοντας χώρο σε θερμοκρασίες κοντά στα κλιματικά πρότυπα.

333.jpg

Η επίπτωση στην Ελλάδα: Έρχεται κρύο και χιόνια;

Για την περιοχή μας και ειδικότερα για την Ελλάδα, το ενδεχόμενο διαταραχής της πολικής δίνης και η γενικότερη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας στη Μεσόγειο παρακολουθούνται στενά. Με βάση τα τρέχοντα σενάρια, η νότια Ευρώπη ενδέχεται να δεχτεί επίδραση από χαμηλότερες πιέσεις στο πρώτο στάδιο.

Αυτό σημαίνει ότι για την Ελλάδα δεν αποκλείονται διαστήματα με πιο φθινοπωρινή ή ψυχρή αίσθηση και θερμοκρασίες γύρω από τα κανονικά επίπεδα μέσα στον Νοέμβριο. Ωστόσο, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει κάποια σαφής ένδειξη για ακραία ψυχρή εισβολή ή γενικευμένες χιονοπτώσεις στα πεδινά. Το κλειδί για τη χώρα μας θα είναι η ακριβής γεωγραφική θέση των βαρομετρικών χαμηλών, τα οποία θα καθορίσουν αν θα υπάρξουν αξιόλογες βροχές ή τοπικά φαινόμενα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προφυλακίστηκε η πρώην υπουργός Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων - Κέρδη άνω των 2,1 δισ. λιρών

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ύποπτα αντικείμενα στους δρόμους: Γιατί δεν αφήνει σακούλα για σακούλα η ΕΛΑΣ και στέλνει τα ΤΕΕΜ

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Δύο κρατούμενοι ανέβηκαν σε δεξαμενή νερού ως ένδειξη διαμαρτυρίας - Ο ένας έγραψε στη μπλούζα του «Ρακέλ, σ' αγαπώ»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Ολλανδία δίνει 500 εκατ. δολάρια για να σωθούν τα τροπικά δάση - Πόσο μεγάλη έκταση μπορεί να προστατευτεί

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην Πετρούπολη - Διακοπή κυκλοφορίας

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη εισβολή σε τράπεζα με δύο νεκρούς

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να συνδυαστούν οι κλιματικοί στόχοι με τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων – Συνάντηση με Hoekstra

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αρνητική η απόφαση του δικαστηρίου για την αποτροπή της έξωσης παρά τις κινητοποιήσεις

11:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας και η πολική δίνη μπορούν να επηρεάσουν την Ελλάδα

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι Μαγιορκίνη για γρίπη: Νωρίτερα φέτος η έξαρση - Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Προχωράμε στην υλοποίηση μιας ακόμα αντιπλημμυρικής παρέμβασης, στο πλαίσιο της ολιστικής στρατηγικής μας, που θωρακίζει αποτελεσματικά τον Δήμο Πεντέλης»

10:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάχες για γερά νεύρα στην πρωινή ζώνη

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκαριστικό τροχαίο με σχολικό λεωφορείο, αναφορές για δεκάδες τραυματίες - Επέβαιναν 70 άτομα

10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AKTOR4TheFuture: Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Όμιλος AKTOR επενδύει στη νέα γενιά επιστημόνων και στο φυτώριο στελεχών του αύριο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι μετέτρεψε υπόγειο διαμέρισμα σε παράνομο γηροκομείο με άθλιες συνθήκες

10:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το BYD Dolphin G DM-i στην Ελλάδα

10:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα τον Δεκέμβριο - Ποιος ο λόγος

10:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΞ: Επιστρέφει με νέο άλμπουμ και στήνει ένα μυστήριο γύρω από την κυκλοφορία του - Το επιτραπέζιο που έχει κατακλύσει τα social media

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Φιρινίδης: Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή - Η φωτό που έστελνε στους γονείς των παιδιών που εξαπατούσε

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα ζούμε για να δουλεύουμε: Σύνταξη στα 68 από το 2030 και στα 70 από το 2055 -Τα σενάρια για τα όρια ηλικίας

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Χάκαραν το email του ανήμερα των γενεθλιών του και παρήγγειλαν 150 Porsche, 50 Mercedes και καραμπίνες - «Θα κινηθώ νομικά, ενημέρωσα τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος»

10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκαριστικό τροχαίο με σχολικό λεωφορείο, αναφορές για δεκάδες τραυματίες - Επέβαιναν 70 άτομα

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ ελέγχων για ύποπτες βαλίτσες σε Φάληρο, Μοναστηράκι και Εξάρχεια - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Κασκαντέρ του Τσακ Νόρις ο νεκρός κρατούμενος στις φυλακές της Πάτρας - Πώς ο «Μπιλ ο Καναδός» έγινε αρχινονός στην Καλαμάτα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ο φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος ο 47χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το αγριογούρουνο

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» μπλόκαρε τον ερανικό λογαριασμό για τη μικρή Μαριτίνα - «Η οικογένεια ελπίζει πλέον μόνο σε ένα θαύμα», λέει ο δικηγόρος

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Ποιος είναι ο 54χρονος συνεργάτης του Γιαννακόπουλου με το αιματοβαμένο παρελθόν

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην Πετρούπολη - Διακοπή κυκλοφορίας

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση του καιρού στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Ισχυροί βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας – Νέες βροχές από την Κυριακή

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη εισβολή σε τράπεζα με δύο νεκρούς

10:00ΥΓΕΙΑ

11 φορές περισσότερες αναφορές για καρδιακή ανακοπή: Τι έδειξε νέα έρευνα για τα ενεργειακά ποτά

11:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας και η πολική δίνη μπορούν να επηρεάσουν την Ελλάδα

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Haloween Hunt: Σοκάρουν οι καταγγελίες κακοποίησης των συμμετεχόντων στο πάρτι στο Γκάζι - Τους δάγκωσαν, τους χτύπησαν με αλυσίδες και τους έβρισαν

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι Μαγιορκίνη για γρίπη: Νωρίτερα φέτος η έξαρση - Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αρνητική η απόφαση του δικαστηρίου για την αποτροπή της έξωσης παρά τις κινητοποιήσεις

08:35LIFESTYLE

Τηλεοπτικά δικαιώματα: Στην πλατφόρμα του ΣΠΟΡΤ FM TV Champions, Europa και Conference League της επόμενης πενταετίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ