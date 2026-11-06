Το μυστηριώδες νησί με τα 1.000 πέτρινα αγάλματα που επέλεξε ο Μάρτιν ΜακΝτόνα για τη νέα του ταινία

Snapshot Ο Μάρτιν ΜακΝτόνα επέλεξε το Νησί του Πάσχα ως σκηνικό για την ταινία του «Wild Horse Nine», τοποθετώντας τη δράση λίγο πριν το πραξικόπημα του 1973 στη Χιλή.

Το Νησί του Πάσχα φιλοξενεί περίπου 900 έως 1.000 πέτρινα αγάλματα Μοάι, τα οποία αναπαριστούν προγόνους της τοπικής κοινότητας και έχουν σώμα, όχι μόνο κεφάλια.

Το ηφαιστειακό λατομείο Ράνο Ραράκου ήταν το κύριο σημείο κατασκευής των Μοάι, όπου πολλά αγάλματα παραμένουν ημιτελή ή θαμμένα.

Το Αχού Τονγκαρίκι αποτελεί το μεγαλύτερο τελετουργικό συγκρότημα του νησιού με 15 Μοάι στη σειρά και είναι εθνικό πάρκο UNESCO από το 1995.

Το «Wild Horse Nine» είναι η δεύτερη ταινία που γυρίστηκε στο Νησί του Πάσχα, με τη συνεργασία της τοπικής κοινότητας για τον σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχαιολογικών χώρων. Snapshot powered by AI

Ένα από τα πιο αινιγματικά μέρη του πλανήτη επέλεξε ο Μάρτιν ΜακΝτόνα για τη νέα του ταινία, «Wild Horse Nine». Ο δημιουργός των «Αόρατων Γυναικών» και «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» μεταφέρει τη δράση στο Νησί του Πάσχα, στον Ειρηνικό Ωκεανό, λίγο πριν από το πραξικόπημα του Αουγκούστο Πινοσέτ στη Χιλή το 1973.

Πέρα από την πολιτική ίντριγκα, το κατασκοπικό στοιχείο και το μαύρο χιούμορ που χαρακτηρίζουν την ταινία, το ίδιο το σκηνικό έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τα επιβλητικά πέτρινα αγάλματα Μοάι, τα ηφαιστειακά τοπία και οι απομονωμένες ακτές δημιουργούν ένα κινηματογραφικό περιβάλλον που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό.

Το Νησί του Πάσχα, γνωστό στους κατοίκους του ως Ράπα Νούι, δεν είναι απλώς ένας εντυπωσιακός προορισμός. Είναι ένας τόπος με μακραίωνη ιστορία, πολιτισμό και μυστήρια που εξακολουθούν να γοητεύουν ταξιδιώτες και ερευνητές.

Τα σχεδόν 1.000 πέτρινα αγάλματα που κοιτούν τον ορίζοντα

Το πρώτο πράγμα που τραβά το βλέμμα του επισκέπτη είναι τα Μοάι, τα γιγαντιαία πέτρινα αγάλματα που έχουν συνδεθεί όσο τίποτε άλλο με την ταυτότητα του νησιού. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 900 έως 1.000, ενώ ορισμένα φτάνουν σε ύψος τα 20 μέτρα. Δημιουργήθηκαν από τους κατοίκους της Ράπα Νούι, κυρίως από τον 10ο έως τον 16ο αιώνα, και θεωρείται ότι αναπαριστούν σημαντικούς προγόνους της κοινότητας.

Αγάλματα Μοάι στο Αχού Τονγκαρίκι, Ράπα Νούι ή Νησί του Πάσχα AP

Ένα από τα πιο διαδεδομένα λάθη σχετικά με τα Μοάι είναι ότι πρόκειται για αγάλματα που απεικονίζουν μόνο κεφάλια. Στην πραγματικότητα, έχουν ολόκληρο σώμα, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκεται θαμμένο κάτω από το έδαφος. Η εντύπωση αυτή δημιουργήθηκε από τις γνωστές φωτογραφίες των αγαλμάτων στο ηφαίστειο Ράνο Ραράκου, όπου πολλά εμφανίζονται με το κεφάλι και το πάνω μέρος του κορμού τους να προεξέχουν από το έδαφος.

Το «εργαστήριο» των Μοάι και το μεγαλύτερο σύμπλεγμα του νησιού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Ράνο Ραράκου, ένα ηφαιστειακό λατομείο που αποτέλεσε το βασικό σημείο κατασκευής των αγαλμάτων. Εκεί μπορεί κανείς να δει δεκάδες Μοάι σε διαφορετικά στάδια ολοκλήρωσης, ορισμένα από τα οποία δεν εγκατέλειψαν ποτέ το σημείο όπου λαξεύτηκαν. Περίπου το 95% των αγαλμάτων κατασκευάστηκε από τον ηφαιστειακό τόφο της περιοχής.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό σημείο είναι το Αχού Τονγκαρίκι, το μεγαλύτερο τελετουργικό συγκρότημα του νησιού, με 15 Μοάι τοποθετημένα στη σειρά, με φόντο τον Ειρηνικό Ωκεανό. Η εικόνα των αγαλμάτων την ώρα της ανατολής αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωτογραφίες της Ράπα Νούι.

Αγάλματα Μοάι AP

Το νησί διαθέτει, επίσης, εντυπωσιακές ακτές, όπως η παραλία Ανακένα, αλλά και το Αχού Ταχάι, ένα από τα πιο γνωστά σημεία για να παρακολουθήσει κανείς το ηλιοβασίλεμα. Το 1995, το Εθνικό Πάρκο Ράπα Νούι εντάχθηκε στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αναγνωρίζοντας τη μοναδική πολιτιστική και αρχαιολογική του αξία.

Στιγμιότυπο από ηλιακή έκλειψη στο Ταχάι, στη Ράπα Νούι AP

Τα γυρίσματα του «Wild Horse Nine» και η κινηματογραφική ιστορία του νησιού

Η επιλογή του Μάρτιν ΜακΝτόνα δεν ήταν τυχαία.

Ο σκηνοθέτης είχε επισκεφθεί τη Ράπα Νούι αρκετά χρόνια πριν από τα γυρίσματα και εντυπωσιάστηκε από την απομόνωση, τα τοπία και τα Μοάι. Η ιδέα να αποτελέσει το νησί το σκηνικό μιας κινηματογραφικής ιστορίας υπήρχε στο μυαλό του για χρόνια, μέχρι να συνδεθεί με την πολιτική πραγματικότητα της Χιλής του 1973.

Μάλιστα, το «Wild Horse Nine» είναι μόλις η δεύτερη ταινία στην ιστορία που πραγματοποιεί γυρίσματα στο Νησί του Πάσχα. Η προηγούμενη ήταν το «Rapa Nui» του 1994. Η παραγωγή χρειάστηκε να μεταφέρει στο απομακρυσμένο νησί τις κάμερες, τον εξοπλισμό και τα αυτοκίνητα εποχής που απαιτούσε η αναπαράσταση της δεκαετίας του 1970, με τη μεταφορά να γίνεται ακόμη και με πλοίο από τη Χιλή.

Κάθε μονολιθική ανθρώπινη μορφή, που σκαλίστηκε πριν από αιώνες από τον λαό των Ραπανούι αυτού του απομακρυσμένου νησιού του Ειρηνικού, αντιπροσωπεύει έναν πρόγονο AP

Εξίσου σημαντική ήταν η συνεργασία με την τοπική κοινότητα. Όπως εξήγησαν ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός Γκράχαμ Μπρόντμπεντ, είχαν ξεκινήσει τις επαφές με τους εκπροσώπους της Ράπα Νούι περίπου έναν χρόνο πριν από τα γυρίσματα, θέλοντας να εξασφαλίσουν τον σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά και στους ιερούς αρχαιολογικούς χώρους του νησιού.

Ο ήλιος ανατέλλει πίσω από μια σειρά αγαλμάτων «μοάι» στο Αχού Τονγκαρίκι, στη Ράπα Νούι AP

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Τζον Μάλκοβιτς, Σαμ Ρόκγουελ και Στιβ Μπουσέμι, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου ο Μάλκοβιτς απέσπασε το Κύπελλο Βόλπι Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, το «Wild Horse Nine» προβάλλεται και στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, σε διανομή της Feelgood.

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