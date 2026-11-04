Ελίζαμπεθ Χολμς: Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της πριν από τη φυλακή έρχεται στην Ελλάδα

Το «You Can See Everything» των Νέιθαν Φίλντερ και Λανς Όπενχαϊμ καταγράφει την προσωπική ζωή της πρώην ισχυρής επιχειρηματία της Silicon Valley και του συντρόφου της, σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι γεμάτο ανατροπές

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ελίζαμπεθ Χολμς: Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της πριν από τη φυλακή έρχεται στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
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  • Το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» καταγράφει την προσωπική ζωή της Ελίζαμπεθ Χολμς και του συντρόφου της 34 ημέρες πριν από τη φυλάκισή της.
  • Η Χολμς, ιδρύτρια της Theranos, καταδικάστηκε για απάτη επειδή η τεχνολογία της εταιρείας δεν λειτουργούσε όπως είχε παρουσιαστεί.
  • Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ αμφισβητούν την αυθεντικότητα όσων παρουσιάζονται, δημιουργώντας ένα έργο που παίζει με τα όρια της αλήθειας.
  • Η ταινία παρουσιάζει τη μετάβαση από τη δημόσια εικόνα της Χολμς ως επιχειρηματία στην προσωπική ζωή και τις συνέπειες της καταδίκης της.
  • Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε μυστικά σε βάθος τριετίας και θα προβληθεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες από τις 19 Νοεμβρίου.
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Η Ελίζαμπεθ Χολμς υπήρξε κάποτε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της αμερικανικής επιχειρηματικότητας. Ως ιδρύτρια της Theranos υποσχόταν μια επανάσταση στον χώρο των ιατρικών εξετάσεων, υποστηρίζοντας ότι μπορούσε να πραγματοποιήσει πολλαπλές αναλύσεις αίματος με ελάχιστες σταγόνες. Η τεχνολογία, ωστόσο, δεν λειτουργούσε όπως είχε παρουσιαστεί, η εταιρεία κατέρρευσε και η ίδια καταδικάστηκε για απάτη εις βάρος επενδυτών.

Τώρα, η ιστορία της επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που δεν μοιάζει με όσα έχουμε συνηθίσει. Το «You Can See Everything» της A24, με ελληνικό τίτλο «Μπορείς να δεις τα πάντα», έρχεται στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, σε παραγωγή της Feelgood Entertainment.

Οι δημιουργοί Νέιθαν Φίλντερ και Λανς Όπενχαϊμ αποκτούν πρόσβαση στο σπίτι της Χολμς και του συντρόφου της, Μπίλι Έβανς, καταγράφοντας στιγμές από την καθημερινότητά τους, την οικογενειακή τους ζωή και όσα προηγήθηκαν της φυλάκισής της. Αυτό που ξεκινά ως ένα προσωπικό πορτρέτο εξελίσσεται σε μια απρόβλεπτη κινηματογραφική διαδρομή, η οποία θέτει διαρκώς υπό αμφισβήτηση όσα βλέπει ο θεατής.

34 ημέρες πριν από τη φυλακή: Οι κάμερες μπαίνουν στο σπίτι της Ελίζαμπεθ Χολμς

Η αφετηρία του ντοκιμαντέρ βρίσκεται 34 ημέρες πριν από την έναρξη της ποινής της Χολμς. Η πρώην επικεφαλής της Theranos προσκαλεί τον Νέιθαν Φίλντερ και την κινηματογραφική του ομάδα να καταγράψουν τη ζωή της, μαζί με τον σύντροφό της και τα δύο μικρά παιδιά τους.

Η Χολμς, η οποία εξακολουθεί να υποστηρίζει τη δική της εκδοχή για την υπόθεση της Theranos, εμφανίζεται μπροστά στις κάμερες σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από εκείνο των δικαστικών αιθουσών και των επιχειρηματικών παρουσιάσεων που σημάδεψαν την προηγούμενη ζωή της.

Ο Μπίλι Έβανς βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της αφήγησης. Η σχέση του με τη Χολμς, η καθημερινότητα με τα παιδιά τους και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη νέα πραγματικότητα αποτελούν βασικά στοιχεία της κινηματογραφικής καταγραφής.

Ωστόσο, οι δημιουργοί δεν περιορίζονται σε μια απλή παρακολούθηση της ζωής ενός ζευγαριού. Το ερώτημα που επανέρχεται είναι κατά πόσο αυτό που βλέπει το κοινό αποτελεί μια αυθεντική εικόνα της πραγματικότητας ή μια ακόμη προσπάθεια διαμόρφωσης της δημόσιας εικόνας της Χολμς.

Ένα ντοκιμαντέρ που παίζει με τα όρια της αλήθειας

Εδώ βρίσκεται και η ιδιαιτερότητα της ταινίας. Ο Νέιθαν Φίλντερ, γνωστός από τις σειρές «The Rehearsal» και «Nathan for You», έχει χτίσει τη δημιουργική του ταυτότητα γύρω από καταστάσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο πραγματικό, το παράλογο και το σκηνοθετημένο.

Στο «You Can See Everything» αυτή η προσέγγιση συναντά το ξεχωριστό κινηματογραφικό ύφος του Λανς Όπενχαϊμ, δημιουργώντας ένα έργο που δεν ακολουθεί τις συμβάσεις ενός συνηθισμένου ντοκιμαντέρ για μια μεγάλη επιχειρηματική απάτη.

Η κάμερα παρακολουθεί, ρωτά, επιμένει και συχνά φέρνει τους πρωταγωνιστές αντιμέτωπους με τις δικές τους δηλώσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια διαρκής αναμέτρηση ανάμεσα σε εκείνους που καταγράφονται και σε εκείνους που προσπαθούν να καταλάβουν τι πραγματικά συμβαίνει μπροστά τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλύψει οι δημιουργοί, η ίδια η διαδικασία του μοντάζ αποδείχθηκε ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς ακόμη και οι δύο σκηνοθέτες διαφωνούσαν για το πώς έπρεπε να ερμηνεύσουν ορισμένες από τις καταστάσεις που είχαν καταγράψει.

Η ταινία γυρίστηκε υπό καθεστώς μυστικότητας και η κινηματογραφική της αφήγηση εκτείνεται σε βάθος τριετίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η κριτική υποδοχή της στάθηκε ιδιαίτερα στο απρόβλεπτο στοιχείο της, προτείνοντας ουσιαστικά στους θεατές να την παρακολουθήσουν χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις ανατροπές της.

Η ζωή μετά την κατάρρευση της Theranos

Η ιστορία που παρακολουθεί η ταινία δεν μπορεί να διαχωριστεί από την υπόθεση που έκανε την Ελίζαμπεθ Χολμς παγκοσμίως γνωστή.

Η επιχειρηματίας είχε ιδρύσει την Theranos το 2003, παρουσιάζοντας μια τεχνολογία που υποσχόταν να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι εξετάσεις αίματος. Η εταιρεία συγκέντρωσε τεράστια επενδυτικά κεφάλαια και η Χολμς αναδείχθηκε σε μία από τις πιο προβεβλημένες γυναικείες παρουσίες της Silicon Valley.

Η πραγματικότητα, όμως, αποδείχθηκε πολύ διαφορετική από τις υποσχέσεις. Η τεχνολογία δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις με την αξιοπιστία που διαφημιζόταν, ενώ αποκαλύψεις για τη λειτουργία της εταιρείας οδήγησαν στην κατάρρευσή της και σε δικαστικές περιπέτειες για την ιδρύτριά της.

Η Χολμς καταδικάστηκε για συνωμοσία και απάτη εις βάρος επενδυτών και οδηγήθηκε στη φυλακή τον Μάιο του 2023.

Το «You Can See Everything» επιχειρεί να φωτίσει ακριβώς εκείνη τη μεταβατική περίοδο: την απόσταση ανάμεσα στη δημόσια εικόνα μιας γυναίκας που κάποτε παρουσιαζόταν ως το μέλλον της τεχνολογίας και στην προσωπική πραγματικότητα μιας οικογένειας που καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες της καταδίκης της.

Το ντοκιμαντέρ έχει διάρκεια περίπου 2 ώρες και 55 λεπτά και αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες κινηματογραφικές προτάσεις για το 2026.

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