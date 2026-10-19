Ελίζαμπεθ Χολμς: Καταδικάστηκε για απάτη και τώρα η ιστορία της σπάει ταμεία

Snapshot Το ντοκιμαντέρ « Can See Everything» για την Ελίζαμπεθ Χολμς σημείωσε ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων 15 εκατ. δολαρίων στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής στη Βόρεια Αμερική.

Η Χολμς καταδικάστηκε το 2022 για απάτη σε βάρος επενδυτών και εκτίει ποινή κάθειρξης 11 ετών και τριών μηνών σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Τέξας.

Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας σχεδόν τριών ωρών, γυρίστηκε σε τρία χρόνια με άκρα μυστικότητα και περιλαμβάνει στιγμές με την οικογένεια και τον σύντροφο της Χολμς πριν τη φυλάκιση της.

Η ταινία έλαβε εξαιρετικές κριτικές, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 99% στο Rotten Tomatoes και 99/100 στο Metacritic, με πάνω από 70% του κοινού κάτω των 35 ετών.

Η υπόθεση Theranos αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις εταιρικής απάτης στη Silicon Valley, με την εταιρεία να καταρρέει όταν αποκαλύφθηκε η αναξιοπιστία της τεχνολογίας της. Snapshot powered by AI

Με εισπράξεις 15 εκατ. δολαρίων στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του, το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ για το είδος του στη Βόρεια Αμερική. Η ταινία, που επικεντρώνεται στην Ελίζαμπεθ Χολμς, την ιδρύτρια της εταιρείας βιοτεχνολογίας Theranos που καταδικάστηκε για απάτη, σημείωσε το μεγαλύτερο άνοιγμα για ντοκιμαντέρ στην περιοχή από το 2004, όταν το «Fahrenheit 9/11» του Μάικλ Μουρ είχε συγκεντρώσει σχεδόν 24 εκατ. δολάρια.

Σε σκηνοθεσία των Νέιθαν Φίλντερ και Λανς Οπενχάιμ, το «You Can See Everything» προβλήθηκε σε μόλις 855 αίθουσες στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής A24, περισσότερες από 2.000 προβολές έγιναν sold out μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς το ενδιαφέρον του κοινού ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η ιστορία της Ελίζαμπεθ Χολμς επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Η Ελίζαμπεθ Χολμς έγινε γνωστή ως ιδρύτρια της Theranos, μιας εταιρείας που υποσχόταν να αλλάξει τις εξετάσεις αίματος με μια τεχνολογία που απαιτούσε ελάχιστη ποσότητα αίματος. Η εταιρεία κατέρρευσε όταν αποκαλύφθηκε ότι η τεχνολογία της δεν μπορούσε να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της, ενώ η ίδια καταδικάστηκε το 2022 για απάτη εις βάρος επενδυτών.

Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας σχεδόν τριών ωρών, γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα σε διάστημα τριών ετών. Ο Νέιθαν Φίλντερ πέρασε περισσότερο από έναν μήνα με τη Χολμς και την οικογένειά της, ανάμεσά τους τα δύο μικρά παιδιά της και ο σύντροφός της, Μπίλι Έβανς, λίγο πριν εκείνη παρουσιαστεί στις ομοσπονδιακές φυλακές για να εκτίσει την ποινή της.

Θετικές οι κριτικές

Η εμπορική επιτυχία της ταινίας συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν κατά την πρεμιέρα της, συγκέντρωνε βαθμολογία 99% στο Rotten Tomatoes και 99/100 στο Metacritic. Παράλληλα, το 91% των θεατών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση εξόδου της PostTrak δήλωσε ότι θα τη συνιστούσε οπωσδήποτε.

Περισσότερο από το 70% του κοινού που παρακολούθησε την ταινία στο πρώτο Σαββατοκύριακο ήταν κάτω των 35 ετών. Η επίδοση θεωρείται αξιοσημείωτη και λόγω της διάρκειάς της, καθώς πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ σχεδόν τριών ωρών.

Το κόστος παραγωγής φέρεται να ήταν μικρότερο από 7 εκατ. δολάρια, ενώ η προώθησή της εκτιμάται ότι κόστισε λιγότερα από 10 εκατ. δολάρια. Η διεθνής κυκλοφορία της δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, με την πρεμιέρα στην Αυστραλία να έχει προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις 20 Νοεμβρίου.

Από την ίδρυση της Theranos στην καταδίκη της Ελίζαμπεθ Χολμς

Η Ελίζαμπεθ Χολμς ίδρυσε τη Theranos το 2003, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία της είχε αναπτύξει μια επαναστατική τεχνολογία που επέτρεπε τη διενέργεια πολλών εξετάσεων αίματος με ελάχιστη ποσότητα αίματος. Η επιχειρηματική της ιδέα προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις, ωστόσο το 2015 δημοσιογραφική έρευνα της Wall Street Journal έφερε στο φως σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία της τεχνολογίας και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Το 2018, οι αμερικανικές αρχές άσκησαν διώξεις σε βάρος της Χολμς και του πρώην προέδρου της Theranos, Ράμες «Σάνι» Μπαλβάνι, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε την ίδια χρονιά τη διάλυσή της. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σκάνδαλα εταιρικής απάτης στη Silicon Valley.

Τον Ιανουάριο του 2022, η Χολμς κρίθηκε ένοχη για τέσσερις κατηγορίες που αφορούσαν την εξαπάτηση επενδυτών, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 11 ετών και 3 μηνών. Η υπόθεσή της εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις υπερβολικές υποσχέσεις στον χώρο της τεχνολογίας και τα όρια ανάμεσα στην επιχειρηματική φιλοδοξία και την εξαπάτηση.

Το «You Can See Everything» κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 16 Οκτωβρίου, ενώ έχει προγραμματιστεί να προβληθεί στην Αυστραλία στις 12 Νοεμβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 20 Νοεμβρίου. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ στις ελληνικές αίθουσες.

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