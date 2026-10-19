Ελίζαμπεθ Χολμς: Καταδικάστηκε για απάτη και τώρα η ιστορία της σπάει ταμεία

«Πιο παράξενη κι από μυθοπλασία» - Το ντοκιμαντέρ με την Ελίζαμπεθ Χολμς για την απάτη της Theranos σπάει κάθε ρεκόρ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ελίζαμπεθ Χολμς: Καταδικάστηκε για απάτη και τώρα η ιστορία της σπάει ταμεία
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ντοκιμαντέρ « Can See Everything» για την Ελίζαμπεθ Χολμς σημείωσε ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων 15 εκατ. δολαρίων στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής στη Βόρεια Αμερική.
  • Η Χολμς καταδικάστηκε το 2022 για απάτη σε βάρος επενδυτών και εκτίει ποινή κάθειρξης 11 ετών και τριών μηνών σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Τέξας.
  • Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας σχεδόν τριών ωρών, γυρίστηκε σε τρία χρόνια με άκρα μυστικότητα και περιλαμβάνει στιγμές με την οικογένεια και τον σύντροφο της Χολμς πριν τη φυλάκιση της.
  • Η ταινία έλαβε εξαιρετικές κριτικές, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 99% στο Rotten Tomatoes και 99/100 στο Metacritic, με πάνω από 70% του κοινού κάτω των 35 ετών.
  • Η υπόθεση Theranos αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις εταιρικής απάτης στη Silicon Valley, με την εταιρεία να καταρρέει όταν αποκαλύφθηκε η αναξιοπιστία της τεχνολογίας της.
Snapshot powered by AI

Με εισπράξεις 15 εκατ. δολαρίων στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του, το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ για το είδος του στη Βόρεια Αμερική. Η ταινία, που επικεντρώνεται στην Ελίζαμπεθ Χολμς, την ιδρύτρια της εταιρείας βιοτεχνολογίας Theranos που καταδικάστηκε για απάτη, σημείωσε το μεγαλύτερο άνοιγμα για ντοκιμαντέρ στην περιοχή από το 2004, όταν το «Fahrenheit 9/11» του Μάικλ Μουρ είχε συγκεντρώσει σχεδόν 24 εκατ. δολάρια.

Σε σκηνοθεσία των Νέιθαν Φίλντερ και Λανς Οπενχάιμ, το «You Can See Everything» προβλήθηκε σε μόλις 855 αίθουσες στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής A24, περισσότερες από 2.000 προβολές έγιναν sold out μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς το ενδιαφέρον του κοινού ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η ιστορία της Ελίζαμπεθ Χολμς επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Η Ελίζαμπεθ Χολμς έγινε γνωστή ως ιδρύτρια της Theranos, μιας εταιρείας που υποσχόταν να αλλάξει τις εξετάσεις αίματος με μια τεχνολογία που απαιτούσε ελάχιστη ποσότητα αίματος. Η εταιρεία κατέρρευσε όταν αποκαλύφθηκε ότι η τεχνολογία της δεν μπορούσε να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της, ενώ η ίδια καταδικάστηκε το 2022 για απάτη εις βάρος επενδυτών.

Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας σχεδόν τριών ωρών, γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα σε διάστημα τριών ετών. Ο Νέιθαν Φίλντερ πέρασε περισσότερο από έναν μήνα με τη Χολμς και την οικογένειά της, ανάμεσά τους τα δύο μικρά παιδιά της και ο σύντροφός της, Μπίλι Έβανς, λίγο πριν εκείνη παρουσιαστεί στις ομοσπονδιακές φυλακές για να εκτίσει την ποινή της.

Θετικές οι κριτικές

Η εμπορική επιτυχία της ταινίας συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν κατά την πρεμιέρα της, συγκέντρωνε βαθμολογία 99% στο Rotten Tomatoes και 99/100 στο Metacritic. Παράλληλα, το 91% των θεατών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση εξόδου της PostTrak δήλωσε ότι θα τη συνιστούσε οπωσδήποτε.

Περισσότερο από το 70% του κοινού που παρακολούθησε την ταινία στο πρώτο Σαββατοκύριακο ήταν κάτω των 35 ετών. Η επίδοση θεωρείται αξιοσημείωτη και λόγω της διάρκειάς της, καθώς πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ σχεδόν τριών ωρών.

Το κόστος παραγωγής φέρεται να ήταν μικρότερο από 7 εκατ. δολάρια, ενώ η προώθησή της εκτιμάται ότι κόστισε λιγότερα από 10 εκατ. δολάρια. Η διεθνής κυκλοφορία της δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, με την πρεμιέρα στην Αυστραλία να έχει προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις 20 Νοεμβρίου.

Από την ίδρυση της Theranos στην καταδίκη της Ελίζαμπεθ Χολμς

Η Ελίζαμπεθ Χολμς ίδρυσε τη Theranos το 2003, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία της είχε αναπτύξει μια επαναστατική τεχνολογία που επέτρεπε τη διενέργεια πολλών εξετάσεων αίματος με ελάχιστη ποσότητα αίματος. Η επιχειρηματική της ιδέα προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις, ωστόσο το 2015 δημοσιογραφική έρευνα της Wall Street Journal έφερε στο φως σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία της τεχνολογίας και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Ελίζαμπεθ Χολμς

Το 2018, οι αμερικανικές αρχές άσκησαν διώξεις σε βάρος της Χολμς και του πρώην προέδρου της Theranos, Ράμες «Σάνι» Μπαλβάνι, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε την ίδια χρονιά τη διάλυσή της. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σκάνδαλα εταιρικής απάτης στη Silicon Valley.

Τον Ιανουάριο του 2022, η Χολμς κρίθηκε ένοχη για τέσσερις κατηγορίες που αφορούσαν την εξαπάτηση επενδυτών, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 11 ετών και 3 μηνών. Η υπόθεσή της εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις υπερβολικές υποσχέσεις στον χώρο της τεχνολογίας και τα όρια ανάμεσα στην επιχειρηματική φιλοδοξία και την εξαπάτηση.

Το «You Can See Everything» κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 16 Οκτωβρίου, ενώ έχει προγραμματιστεί να προβληθεί στην Αυστραλία στις 12 Νοεμβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 20 Νοεμβρίου. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ στις ελληνικές αίθουσες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,5 δισ. στο εννεάμηνο

14:27LIFESTYLE

Η Κάια Γκέρμπερ σπάει τη σιωπή της για τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Το να είμαι αδελφή σου ήταν πάντα το αγαπημένο κομμάτι του εαυτού μου»

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Δεσμεύτηκε να δώσει μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες - Δίκυκλο συγκρούστηκε με ΙΧ

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Ελίζαμπεθ Χολμς: Καταδικάστηκε για απάτη και τώρα το «ανατριχιαστικό» βλέμμα της σπάει ταμεία

13:58ANNOUNCEMENTS

«Απολογία Σωκράτους» του Θεοδόση Πελεγρίνη: Η τελευταία παράσταση στο Θέατρο Μπέλλος

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες και λεηλάτησαν καταστήματα Louis Vuitton, Hermes και Apple - Η Dior προσέλαβε ιδιωτικές ομάδες ασφαλείας

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου -«Φώναζε help» πριν σπάσει το παράθυρο και πέσει στο δρόμο

13:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ξανά στο εδώλιο οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη - Έφεση κατά της απόφασης αθώωσής τους από την Εισαγγελία

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που εξοργισμένος Παριζιάνος πετά καυτό νερό σε διαδηλωτές από το παράθυρό του

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη με φόντο τη Γαλλία: «Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει στις εποχές της κοινωνικής αναταραχής και των λαϊκιστών»

13:03LIFESTYLE

Victoria’s Secret Show 2026: Φινάλε με σέξι εσώρουχα και εντυπωσιακές εμφανίσεις πάνω στη σκηνή

13:00ΕΛΛΑΔΑ

«Η γιατρός τον σκότωσε και του στέρησε την επιλογή» - Όσα γράφει ο Βασίλης Ζούλιας για τις εξαρτήσεις και τον Μαζωνάκη

12:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Οι βροχές του Οκτωβρίου χαρακτηρίζονται από τη ραγδαιότητα» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμές συνολικού ύψους 32,3 εκατ. ευρώ

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για διαδηλώσεις στη Γαλλία: Ακούμε τους προβληματισμούς των πολιτών αλλά πρέπει να απομονώσουμε ακραίες φωνές που επενδύουν στο χάος και το μπάχαλο

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Δεν έγινε η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες βρήκαν... δέντρα αντί για συντρίμμια της Αμέλια Έρχαρτ

12:38LIFESTYLE

Τιμοτέ Σαλαμέ: «Έμεινε με το στόμα ανοιχτό» - Η αντίδραση του ηθοποιού στην εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ στην πασαρέλα της Victoria’s Secret - Βίντεο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλή βουλευτής σε κρίσιμη κατάσταση αφού χτυπήθηκε από όχημα έξω από το γραφείο της - Για επίθεση κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι - Συνελήφθη 43χρονος

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Έναν χρόνο μετά και 4 συλλήψεις, τα κοσμήματα του στέμματος παραμένουν άφαντα – Τα επικρατέστερα σενάρια και τα αναπάντητα ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:32ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου -«Φώναζε help» πριν σπάσει το παράθυρο και πέσει στο δρόμο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του ιερέα που καταπλακώθηκε από σταυρό κατά τη Θεία Λειτουργία

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στην πρωινή ζώνη, η Γερμανού και η κυριαρχία του «Voice»

12:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Οι βροχές του Οκτωβρίου χαρακτηρίζονται από τη ραγδαιότητα» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καλός γείτονας» που βίαζε και σκότωνε γνωστές του – Το τέλος στο σπίτι του αφεντικού του

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που εξοργισμένος Παριζιάνος πετά καυτό νερό σε διαδηλωτές από το παράθυρό του

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Δεν έγινε η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες βρήκαν... δέντρα αντί για συντρίμμια της Αμέλια Έρχαρτ

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα 400 σενάρια για τον Νοέμβριο - Τι δείχνουν ECMWF, JMA, UKMO και άλλα προγνωστικά κέντρα

12:30ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε η περίοδος εποχικής γρίπης: Τι προσέχουμε με συμπτώματα και εμβολιασμό

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Μπέτυ Βαλάση: Με το τραγούδι της «Λωξάντρας» αποχαιρετούν την ηθοποιό στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συρτοτσιφτετέλια και άλλα: Tραγούδια για...τα πανηγύρια

05:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Νέας Μάκρης – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

13:00ΕΛΛΑΔΑ

«Η γιατρός τον σκότωσε και του στέρησε την επιλογή» - Όσα γράφει ο Βασίλης Ζούλιας για τις εξαρτήσεις και τον Μαζωνάκη

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες και λεηλάτησαν καταστήματα Louis Vuitton, Hermes και Apple - Η Dior προσέλαβε ιδιωτικές ομάδες ασφαλείας

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Ελίζαμπεθ Χολμς: Καταδικάστηκε για απάτη και τώρα το «ανατριχιαστικό» βλέμμα της σπάει ταμεία

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη με φόντο τη Γαλλία: «Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει στις εποχές της κοινωνικής αναταραχής και των λαϊκιστών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ