Clayface: Επιτέλους, μια ταινία της DC που έχει το θάρρος να σε κάνει να νιώσεις άβολα

Αν υπάρχει κάτι που έχουμε μάθει από τις κινηματογραφικές μεταφορές των κόμικς, είναι πως ακόμη και ο μεγαλύτερος villain μπορεί να αποκτήσει τη δική του ταινία, το δικό του origin story και, με λίγη καλή δουλειά στο σενάριο, ένα κοινό που θα τον υποστηρίζει. Η Marvel το έκανε με τον Venom, μετατρέποντας έναν από τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους του Spider-Man σε μια φιγούρα που μπορούσες να συμπαθήσεις, ακόμη κι αν δεν θα ήθελες να τον συναντήσεις σε σκοτεινό σοκάκι.

Η DC, από την άλλη, αποφάσισε να παίξει με διαφορετικούς κανόνες. Μετά τις απογοητεύσεις που προηγήθηκαν από το Superman και το Supergirl, το επόμενο κεφάλαιο μετά το εξαιρετικό αλλά τηλεοπτικό Lanterns, ήταν το Clayface. Ένα φιλμ που στα μάτια των περισσότερων φαινόταν σαν ένας αντίστοιχος Venom, ωστόσο, αποδείχτηκε ότι ήρθε να μας συστήσει ακόμη έναν υποψήφιο ήρωα, αλλά να μας θυμίσει πως ορισμένες ιστορίες είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες όταν δεν προσπαθούν να κάνουν τον πρωταγωνιστή τους συμπαθητικό με το ζόρι.

Ο Matt Hagen δεν είναι ο Venom της DC

Ο Matt Hagen, τον οποίο υποδύεται ο Tom Rhys Harries, ξεκινά ως ένας άνθρωπος που έχει λόγους να πιστεύει ότι η ζωή επιτέλους του χαμογελά. Έχει καταφέρει να ξεφύγει από τις δυσκολίες του παρελθόντος, να χτίσει μια καριέρα σαν ηθοποιός και να πλησιάσει την κορυφή του Χόλιγουντ. Όμως, η πτώση του είναι τόσο βίαιη όσο και η άνοδος του καθώς μια τραυματική επίθεση καταστρέφει το πρόσωπο που αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο της δουλειάς του.

Για έναν ηθοποιό που έχει επενδύσει πάνω στην εικόνα του, η συγκεκριμένη απώλεια δεν είναι απλώς επαγγελματική, αλλά κυρίως υπαρξιακή. Και όταν η απελπισία τον οδηγεί σε μια πειραματική θεραπεία, η προσπάθεια να ξανακερδίσει όσα έχασε μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

δεν είναι ένας κλασικός anti-hero που κάνει κακές επιλογές, αλλά κατά βάθος έχει χρυσή καρδιά και απλώς χρειάζεται κάποιον να του δώσει μια ευκαιρία. Είναι μια τραγική φιγούρα που σταδιακά μετατρέπεται σε κάτι τρομακτικό. Μπορείς να καταλάβεις τον πόνο του, να νιώσεις την αδικία που βιώνει και να ευχηθείς να είχε βρεθεί κάποιος να τον σταματήσει εγκαίρως.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον δικαιολογήσεις για όλα όσα ακολουθούν. Και η ταινία έχει το θάρρος να μην προσπαθεί να σε πείσει για το αντίθετο.

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη διαφορά του Clayface από ιστορίες όπως εκείνη του Venom. Ο Hagen

Body horror που δεν σου επιτρέπει να φας ήσυχος τα νάτσος σου

Αν περίμενες μια τυπική ταινία κόμικς με μερικές σκοτεινές σκηνές, εντυπωσιακά εφέ και μια τελική αναμέτρηση που θα λύσει τα πάντα, μάλλον θα χρειαστεί να αναθεωρήσεις τις προσδοκίες σου.

Το Clayface επιλέγει τον δρόμο του horror και αξιοποιεί τη μεταμόρφωση του Matt για να δημιουργήσει εικόνες που μπορούν να σε κάνουν να ανατριχιάσεις πάρα πολύ. Η σάρκα παύει να είναι κάτι δεδομένο, το πρόσωπο χάνει τη γνώριμη μορφή του και το ανθρώπινο σώμα μετατρέπεται σε πεδίο μιας εφιαλτικής αλλαγής.

Υπάρχουν στιγμές που το θέαμα γίνεται τόσο άβολο, ώστε πιάνεις τον εαυτό σου να θέλει να κοιτάξει αλλού. Όχι επειδή η ταινία προσπαθεί απλώς να σε σοκάρει με αίμα και gore, αλλά επειδή σε αναγκάζει να παρακολουθήσεις κάτι που κανονικά ο εγκέφαλός σου αρνείται να αποδεχτεί ως φυσιολογικό.

Είναι το είδος της κινηματογραφικής εμπειρίας που κάνει το ποπ κορν να μοιάζει ξαφνικά με πολύ κακή ιδέα. Και αν έχεις παραγγείλει νάτσος με έξτρα σάλτσα, δεν φταίμε εμείς.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι πως το body horror δεν αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό περιτύλιγμα, καθώς η σωματική παραμόρφωση αντικατοπτρίζει την ψυχολογική κατάρρευση του Hagen. Όσο περισσότερο αλλάζει η εξωτερική του εμφάνιση, τόσο περισσότερο διαλύεται η εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Το τέρας δεν εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά, αλλά γεννιέται μέσα από μια αλληλουχία επιλογών, απωλειών και απελπισμένων προσπαθειών να διορθωθεί κάτι που ίσως δεν μπορούσε ποτέ να διορθωθεί.

Η DC ανακαλύπτει ξανά τη σκοτεινή πλευρά της

Το Clayface πετυχαίνει κάτι που δεν είναι καθόλου αυτονόητο για μια κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη σε κόμικς: αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος της DC δεν χρειάζεται να είναι διαρκώς μια παρέλαση υπερηρώων, αστείων ατακών και εντυπωσιακών μαχών.

Υπάρχει χώρος για ιστορίες που σε κάνουν να νιώθεις άβολα, για χαρακτήρες που δεν θέλεις απαραίτητα να συμπαθήσεις ή για τέρατα που δεν γεννήθηκαν με σκοπό να γίνουν οι επόμενοι αγαπημένοι σου πρωταγωνιστές. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία της ταινίας.

Δεν προσπαθεί να μετατρέψει τον Clayface σε έναν ακόμη Venom, ούτε να τον εξωραΐσει για να γίνει πιο εμπορικός. Τον αφήνει να παραμείνει μια σκοτεινή, τραγική και τρομακτική φιγούρα, με όλη την αμηχανία που συνεπάγεται η παρακολούθηση της μεταμόρφωσής του και αυτό δίνει στο DCU μια διαφορετική προοπτική.

Επιτέλους, μια ταινία της DC που αξίζει να συζητήσεις

Το Clayface δεν είναι η καλύτερη ταινία κόμικς όλων των εποχών, αρκεί όμως που τολμά να είναι κάτι διαφορετικό και που δεν φοβάται να πάρει έναν γνωστό χαρακτήρα, οδηγώντας τον σε ένα πραγματικά σκοτεινό μονοπάτι.

Για πρώτη φορά, το DCU μοιάζει να καταλαβαίνει ότι η δύναμή του δεν βρίσκεται αποκλειστικά στους εμβληματικούς ήρωες, αλλά και στους εφιάλτες που κατοικούν στην απέναντι πλευρά. Εκεί όπου η συμπάθεια μετατρέπεται σε φόβο, η τραγωδία σε τρόμο και η ανάγκη για αποδοχή σε κάτι που μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο.

Και κάπου εκεί, μέσα σε αυτή την άβολη, ανατριχιαστική διαδρομή, βγαίνεις από την αίθουσα και λες κάτι που είχαμε καιρό να πούμε για μια ταινία αυτού του σύμπαντος:

«Επιτέλους, μια καλή ταινία της DC».

Τόσο σκοτεινή όσο πρέπει. Τόσο τρομακτική όσο αντέχεις. Και με αρκετή σάρκα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, για να θυμάσαι ότι τα κόμικς μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα από μια ακόμη μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό.

H ταινία Clayface, έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Οκτωβρίου από την Tanweer.