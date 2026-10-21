Αγνώριστος ο Ντουέιν Τζόνσον: Η απίστευτη μεταμόρφωση σε ηλικιωμένο άνδρα για τη νέα του ταινία

Snapshot Ο Ντουέιν Τζόνσον μεταμορφώθηκε σε εκκεντρικό ηλικιωμένο άνδρα για την ταινία «Lizard Music», εμφανιζόμενος σχεδόν αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και γένια.

Η ταινία βασίζεται στο παιδικό βιβλίο του Ντάνιελ Πίνκγουοτερ και ακολουθεί την ιστορία ενός αγοριού που ανακαλύπτει μια μυστηριώδη τηλεοπτική εκπομπή με σαύρες που παίζουν παράξενη μουσική.

Ο Τζόνσον υποδύεται τον χαρακτήρα «Chicken Man», έναν ιδιόρρυθμο ηλικιωμένο με σύντροφο μια υπέργηρη κότα, με τον οποίο αναπτύσσεται ιδιαίτερη φιλία με το νεαρό αγόρι της ιστορίας.

Η σωματική προετοιμασία και η μεταμόρφωση του ηθοποιού για τον ρόλο απέχουν σημαντικά από τις προηγούμενες εικόνες του ως μυώδης ήρωας δράσης.

Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, με τον Τζόνσον να συνεργάζεται ξανά με τον σκηνοθέτη του «The Smashing Machine». Snapshot powered by AI

Αν υπάρχει ένας ηθοποιός στο Χόλιγουντ που δύσκολα περνά απαρατήρητος, αυτός είναι ο Ντουέιν Τζόνσον.

Με την επιβλητική σωματική του διάπλαση, το χαρακτηριστικό ξυρισμένο κεφάλι και την αθλητική του φυσιογνωμία, ο άνθρωπος που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως «The Rock» έχει δημιουργήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Μόνο που, αυτή τη φορά, ακόμη και οι πιο πιστοί θαυμαστές του ίσως χρειάζονταν μια δεύτερη ματιά για να τον αναγνωρίσουν.

Ο 54χρονος σταρ εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστος στα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Lizard Music», τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Ο Τζόνσον, που τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αναζητά ολοένα πιο απαιτητικούς υποκριτικούς ρόλους, μεταμορφώθηκε σε έναν εκκεντρικό ηλικιωμένο άνδρα, αφήνοντας πίσω τη γνώριμη εικόνα του μυώδους ήρωα δράσης.

Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα αποκαλύπτουν μια θεαματική αλλαγή, η οποία δεν περιορίζεται στο μακιγιάζ και τα ρούχα, αλλά συνδέεται και με τη σωματική προετοιμασία του ηθοποιού για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Στα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα, ο Ντουέιν Τζόνσον εμφανίζεται με γκρίζα γένια και μαλλιά, εμφανή σημάδια γήρανσης στο πρόσωπο και ένα ιδιαίτερο στιλ που απέχει πολύ από τις συνηθισμένες δημόσιες εμφανίσεις του.

Φορά μπεζ καπέλο τύπου bucket, ασορτί παλτό, μπλε πουκάμισο, γραβάτα και γκρι παντελόνι, ενώ την εικόνα συμπληρώνουν σκουλαρίκια και στα δύο αυτιά.

Σε μία από τις σκηνές κρατά ένα κομμάτι πίτσα, έχοντας στο πλευρό του τον νεαρό ηθοποιό Θίο Κλαρκ Λέμπερ, ο οποίος υποδύεται έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες της ιστορίας.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς ο άλλοτε παλαιστής και πρωταγωνιστής μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών μοιάζει να έχει αφήσει πίσω του δεκαετίες από τη γνώριμη εικόνα του.

Η μεταμόρφωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις έναν χρόνο νωρίτερα ο Τζόνσον είχε ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική σωματική προετοιμασία για την ταινία «The Smashing Machine».

Ο εκκεντρικός «Chicken Man» και η παράξενη ιστορία του «Lizard Music»

Στη νέα κινηματογραφική παραγωγή, ο Ντουέιν Τζόνσον υποδύεται έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, γνωστό με το προσωνύμιο «Chicken Man».

Πρόκειται για έναν εκκεντρικό και ιδιαίτερα ιδιόρρυθμο χαρακτήρα, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας φανταστικής ιστορίας που βασίζεται στο ομώνυμο παιδικό βιβλίο του Ντάνιελ Πίνκγουοτερ.

Η πλοκή ακολουθεί ένα νεαρό αγόρι που ανακαλύπτει κατά τύχη μια μυστηριώδη νυχτερινή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία σαύρες παίζουν μια απόκοσμη, σχεδόν εξωπραγματική μουσική.

Αυτή η αναπάντεχη ανακάλυψη γίνεται η αφορμή για να ξεκινήσει ένα ταξίδι σε έναν κόσμο γεμάτο παράξενα πλάσματα και απίθανες συναντήσεις.

Στην προσπάθειά του να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από το μυστηριώδες τηλεοπτικό πρόγραμμα, το αγόρι συναντά τον Chicken Man, έναν αλλόκοτο ηλικιωμένο άνδρα που έχει μια εξίσου ασυνήθιστη σύντροφο: μια υπέργηρη κότα με το όνομα Κλόντια.

Ανάμεσα στους δύο ήρωες αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη φιλία, καθώς διαπιστώνουν ότι, παρά τις διαφορές τους, η συνάντησή τους έρχεται σε μια στιγμή που και οι δύο έχουν ανάγκη από συντροφικότητα.

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