Η «κατάρα» των Κένεντι: Η δυναστεία που άγγιξε την κορυφή του κόσμου και βυθίστηκε στην τραγωδία

Snapshot οικογένεια Κένεντι έχει βιώσει πολλαπλές τραγωδίες, όπως δολοφονίες, αεροπορικά δυστυχήματα και θανάτους σε νεαρή ηλικία, που δημιούργησαν το μύθο της «κατάρας των Κένεντι».

Η Κάιλ Κένεντι, εγγονή του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, πέθανε σε ηλικία 42 ετών το 2026, επαναφέροντας τη συζήτηση για τις απώλειες της οικογένειας.

Οι δολοφονίες του Τζον Φ. Κένεντι το 1963 και του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι το 1968 σημάδεψαν την πολιτική ιστορία και την οικογένεια Κένεντι.

Αεροπορικά δυστυχήματα και άλλα ατυχήματα, όπως αυτά που στοίχισαν τη ζωή στον Τζόζεφ Κένεντι Τζούνιορ (1944) και τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ (1999), έχουν συμβάλει στη μακρά σειρά τραγωδιών της οικογένειας.

Παρά τις δημόσιες επιτυχίες, η οικογένεια Κένεντι έχει πληρώσει βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες απώλειες, που συνεχίστηκαν και στις νεότερες γενιές. Snapshot powered by AI

Αεροπορικά δυστυχήματα, πολιτικές δολοφονίες, θάνατοι σε νεαρή ηλικία και προσωπικές τραγωδίες έχουν δημιουργήσει γύρω από το επώνυμο Κένεντι έναν μύθο που επιβιώνει από γενιά σε γενιά: εκείνον της περίφημης «κατάρας των Κένεντι».

Η τελευταία απώλεια ήρθε με τον θάνατο της Κάιλ Κένεντι, εγγονής του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, σε ηλικία 42 ετών. Η Κάιλ έφυγε από τη ζωή στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, στο σπίτι της στη Μασαχουσέτη, ωστόσο η είδηση έγινε ευρύτερα γνωστή σχεδόν έναν μήνα αργότερα.

Ο θάνατός της επαναφέρει στο προσκήνιο μια οικογενειακή ιστορία στην οποία η δημόσια επιτυχία και η ιδιωτική οδύνη συχνά συνυπήρξαν με τρόπο σχεδόν αδιανόητο.

Κάιλ Κένεντι: Η τελευταία απώλεια που ξύπνησε μνήμες

Η Κάιλ Φράνσις Κένεντι ήταν κόρη του Μάικλ Κένεντι και της Βικτόρια Ντενίζ Γκίφορντ και εγγονή του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και της Έθελ Κένεντι.

Γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1984 στην Ουάσινγκτον και μεγάλωσε στη Μασαχουσέτη. Σε αντίθεση με άλλα μέλη της οικογένειάς της, δεν επέλεξε μια ζωή στην πρώτη γραμμή της πολιτικής δημοσιότητας.

Η Κάιλ Κένεντι

Αφοσιώθηκε στην εκπαίδευση, εργαζόμενη για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών παιδιών από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Σπούδασε στο Georgetown, συνέχισε στο Pace University και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο από το Χάρβαρντ.

Το 2020, η ζωή της άλλαξε δραματικά όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον νωτιαίο μυελό, ο οποίος της προκάλεσε μακροχρόνια παράλυση.

Παρά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, συνέχισε να δραστηριοποιείται δημόσια, υπερασπιζόμενη τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία.

Η ίδια είχε γνωρίσει την απώλεια από πολύ μικρή ηλικία. Ήταν μόλις 13 ετών όταν ο πατέρας της, Μάικλ Κένεντι, σκοτώθηκε σε ατύχημα κάνοντας σκι, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1997.

Αργότερα βίωσε και τον θάνατο της κόρης της, Ζοζεφίν, η οποία πέθανε λίγο μετά τη γέννησή της. Η Κάιλ αφήνει πίσω της δύο γιους, τον Κόνορ και τον Ντέκλαν.

Η αρχή της «κατάρας»: Δύο αεροπορικά δυστυχήματα μέσα σε τέσσερα χρόνια

Οι τραγωδίες που συνδέθηκαν με την οικογένεια Κένεντι ξεκινούν πολύ πριν από τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι.

Το 1944, ο Τζόζεφ Π. Κένεντι Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας και αδελφός του μετέπειτα Αμερικανού προέδρου, σκοτώθηκε σε ηλικία 29 ετών, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε εξερράγη κατά τη διάρκεια στρατιωτικής αποστολής στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τζόζεφ θεωρούνταν αρχικά ο γιος που προοριζόταν για τη μεγάλη πολιτική σταδιοδρομία. Ο θάνατός του άλλαξε την πορεία της οικογένειας, μεταφέροντας ουσιαστικά τις πολιτικές προσδοκίες στον μικρότερο αδελφό του, Τζον.

AP

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1948, η οικογένεια βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με την ίδια τραγωδία.

Η Καθλίν «Κικ» Κένεντι σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Γαλλία, σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Δύο παιδιά της ίδιας οικογένειας είχαν χάσει τη ζωή τους μέσα σε τέσσερα χρόνια, σε δύο διαφορετικά αεροπορικά δυστυχήματα.

1963: Η δολοφονία που συγκλόνισε τον κόσμο

Στις 22 Νοεμβρίου 1963, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, δολοφονήθηκε στο Ντάλας του Τέξας. Ήταν μόλις 46 ετών.

Οι εικόνες της συζύγου του, Τζάκι Κένεντι, μέσα στην προεδρική αυτοκινητοπομπή, έγιναν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ιστορικά ντοκουμέντα του 20ού αιώνα.

Η δολοφονία του JFK άλλαξε την αμερικανική ιστορία, αλλά και τη ζωή μιας οικογένειας που είχε ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα.

Είχαν προηγηθεί και άλλες απώλειες για το προεδρικό ζευγάρι.

Το 1956, η Τζάκι είχε γεννήσει ένα κοριτσάκι που ήρθε στον κόσμο νεκρό, την Αραμπέλα. Το 1963, λίγους μήνες πριν από τη δολοφονία του συζύγου της, το ζευγάρι έχασε τον νεογέννητο γιο του, Πάτρικ, μόλις δύο ημέρες μετά τη γέννησή του.

Πριν ακόμη ο κόσμος θρηνήσει τον πρόεδρό του, η οικογένεια είχε ήδη βιώσει επανειλημμένα τον πόνο της απώλειας.

1968: Η δολοφονία του Ρόμπερτ Κένεντι

Μόλις πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του JFK, ένας ακόμη Κένεντι έπεφτε νεκρός από δολοφονική επίθεση.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και γερουσιαστής, διεκδικούσε το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 1968.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι / AP

Στις 5 Ιουνίου, λίγο μετά τη νικητήρια ομιλία του για τις προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια, πυροβολήθηκε σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες. Πέθανε την επόμενη ημέρα, σε ηλικία 42 ετών.

Για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε χρόνια, μια πολιτική δολοφονία στερούσε από την οικογένεια ένα από τα πιο προβεβλημένα μέλη της. Η σύζυγός του, Έθελ Κένεντι, έμεινε να μεγαλώσει τα έντεκα παιδιά τους.

Τεντ Κένεντι: Η τραγωδία του Τσαπακουίντικ και η αναφορά στην «κατάρα»

Το 1969, ο Τεντ Κένεντι βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ακόμη τραγικού γεγονότος.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε από γέφυρα στο νησί Τσαπακουίντικ της Μασαχουσέτης. Η 28χρονη συνεπιβάτιδά του, Μαίρη Τζο Κοπέκνι, έχασε τη ζωή της.

Ο Τεντ Κένεντι δεν ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές για το δυστύχημα και αργότερα παραδέχτηκε την ενοχή του για την εγκατάλειψη του σημείου.

Στη δημόσια τοποθέτησή του είχε αναρωτηθεί εάν κάποια τρομερή κατάρα βάραινε πράγματι την οικογένεια Κένεντι.

Ο Τεντ Κένεντι / AP

Ήταν μία από τις στιγμές που ο όρος «κατάρα των Κένεντι» απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα.

1984–1997: Οι γιοι του Ρόμπερτ Κένεντι και οι επόμενες τραγωδίες

Το 1984, ο Ντέιβιντ Κένεντι, γιος του Ρόμπερτ και της Έθελ, πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών στη Φλόριντα, σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Ο Ντέιβιντ είχε αντιμετωπίσει επί χρόνια προβλήματα εξάρτησης, έχοντας βιώσει από νεαρή ηλικία τη δολοφονία του πατέρα του.

Δεκατρία χρόνια αργότερα, στις 31 Δεκεμβρίου 1997, η οικογένεια έχασε και τον αδελφό του, Μάικλ Κένεντι.

Ο 39χρονος σκοτώθηκε σε ατύχημα κάνοντας σκι στο Άσπεν του Κολοράντο.

Ο Μάικλ ήταν ο πατέρας της Κάιλ Κένεντι, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2026, συνδέοντας τις δύο τραγωδίες με σχεδόν τρεις δεκαετίες απόσταση.

Τζον Κένεντι Τζούνιορ: Το αεροπορικό δυστύχημα που βύθισε ξανά την Αμερική στο πένθος

Αν υπάρχει μία τραγωδία που, μετά τις δολοφονίες των δύο αδελφών Κένεντι, συγκλόνισε εξίσου την αμερικανική κοινή γνώμη, ήταν ο θάνατος του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Ο μοναχογιός του JFK και της Τζάκι Κένεντι είχε μεγαλώσει μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου.

Από το μικρό αγόρι που χαιρετούσε στρατιωτικά το φέρετρο του δολοφονημένου πατέρα του μέχρι τον γοητευτικό εκδότη του περιοδικού George, ο Τζον Τζούνιορ υπήρξε ένα από τα πιο φωτογραφημένα πρόσωπα της γενιάς του.

Στις 16 Ιουλίου 1999, το μικρό αεροσκάφος που πιλοτάριζε συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό, κοντά στο Μάρθας Βίνγιαρντ.

Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ / AP

Μαζί του σκοτώθηκαν η σύζυγός του, Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι, και η αδελφή της, Λόρεν Μπεσέτ.

Ο Τζον ήταν 38 ετών, η Κάρολιν 33 και η Λόρεν 34.

Η είδηση του θανάτου τους επανέφερε με οδυνηρό τρόπο στη δημόσια συζήτηση την ιστορία της οικογένειας.

Περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, το ενδιαφέρον για το ζευγάρι αναζωπυρώθηκε μέσα από την τηλεοπτική σειρά *Love Story*, παραγωγής του Ράιαν Μέρφι, η οποία αφηγείται τη σχέση τους και τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό τέλος.

Οι απώλειες της νεότερης γενιάς

Η νέα χιλιετία δεν έβαλε τέλος στις οικογενειακές τραγωδίες.

Το 2012, η Μέρι Ρίτσαρντσον Κένεντι, εν διαστάσει σύζυγος του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ αυτοκτόνησε σε ηλικία 52 ετών.

Το 2019, η 22χρονη Σίρσα Κένεντι Χιλ, εγγονή του Ρόμπερτ και της Έθελ Κένεντι, πέθανε από τυχαία υπερδοσολογία στο οικογενειακό συγκρότημα κατοικιών στη Μασαχουσέτη.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 2020, η Μέιβ Κένεντι ΜακΚιν και ο οκτάχρονος γιος της, Γκίντεον, έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα με κανό στον κόλπο Τσέζαπικ.

Η Μέιβ ήταν εγγονή του Ρόμπερτ Κένεντι και κόρη της Κάθλιν Κένεντι Τάουνσεντ.

Η απώλεια μητέρας και παιδιού ήρθε να προστεθεί σε μια οικογενειακή ιστορία που είχε ήδη σημαδευτεί από αλλεπάλληλους πρόωρους θανάτους.

2025: Ο θάνατος της Τατιάνα Σλόσμπεργκ στα 35 της χρόνια

Στα τέλη του 2025, ακόμη μία νεαρή γυναίκα της οικογένειας Κένεντι έχασε τη ζωή της.

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή του JFK, πέθανε σε ηλικία 35 ετών έπειτα από μάχη με τη λευχαιμία.

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ

Η Τατιάνα, δημοσιογράφος και συγγραφέας, είχε δημοσιοποιήσει τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της μέσα από ένα συγκλονιστικό προσωπικό κείμενο στο «The New Yorker».

Είχε διαγνωστεί με τη νόσο λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, το 2024.

Ο θάνατός της αποτέλεσε μια νέα οδυνηρή υπενθύμιση ότι οι απώλειες εξακολουθούν να σημαδεύουν και τις νεότερες γενιές της οικογένειας.

Μια «κατάρα» ή το βάρος μιας οικογενειακής ιστορίας;

Οι Κένεντι έζησαν σαν να ήταν γεννημένοι για να γράψουν ιστορία. Και πράγματι, την έγραψαν. Με προεδρικές ομιλίες, πολιτικές φιλοδοξίες, εμβληματικές φωτογραφίες και μια λάμψη που ξεπέρασε τα σύνορα της Αμερικής. Μόνο που ανάμεσα στις λαμπερές σελίδες της οικογενειακής τους ιστορίας παρεμβάλλονταν διαρκώς εκείνες που κανείς δεν θα ήθελε να έχουν γραφτεί.

Ο θάνατος της Κάιλ Κένεντι προσθέτει ένα ακόμη όνομα σε αυτή τη μακρά ακολουθία απωλειών. Και μαζί του επανέρχεται ο παλιός μύθος της «κατάρας», σαν μια σκιά που εξακολουθεί να ακολουθεί το διασημότερο επώνυμο της αμερικανικής πολιτικής ιστορίας.

Ίσως, όμως, η πραγματική τραγωδία των Κένεντι να μην βρίσκεται σε κάποια μυστηριώδη κατάρα. Βρίσκεται στην οδυνηρή αντίφαση μιας οικογένειας που απέκτησε σχεδόν ό,τι μπορεί να ονειρευτεί ένας άνθρωπος, αλλά αναγκάστηκε να αποχωριστεί ξανά και ξανά εκείνο που δεν μπορούσε να αγοράσει με κανένα τίμημα.

Η Αμερική τούς χάρισε έναν μύθο. Η ζωή τούς στέρησε την ψευδαίσθηση ότι ακόμη και οι μύθοι είναι άτρωτοι.

Διαβάστε επίσης