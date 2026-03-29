Οι απόρρητες λεπτομέρειες ενός «love story» - Οι απερίγραπτοι τραυματισμοί FK Jr και της Κάρολιν

Snapshot Η ταινία «Love Story: John F Kennedy Jr and Carolyn Bessette» παρουσιάζει μια ρομαντικοποιημένη εκδοχή της σχέσης και του αεροπορικού δυστυχήματος, που διαφέρει σημαντικά από την πραγματικότητα.

Ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ είχε αμφίβολες ικανότητες πιλότου, αγνοούσε προειδοποιήσεις και έχασε τον έλεγχο του αεροπλάνου πριν τη συντριβή, η οποία ήταν απότομη και βίαιη.

Τα πτώματα του Τζον, της Κάρολιν και της αδελφής της Λόρεν παρουσιάστηκαν με σοβαρές αλλοιώσεις, ενώ υπήρξε συγκάλυψη από την οικογένεια Κένεντι για την κατάσταση των λειψάνων και τις εκθέσεις αυτοψίας.

Η μητέρα της Κάρολιν και της Λόρεν είχε ασκήσει αγωγή για αδικαιολόγητο θάνατο, που έκλεισε με συμβιβασμό ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ μετάνιωσε για την αποτέφρωση των θυμάτων μαζί και την απόρριψη ταφής.

Η ταινία περιλαμβάνει ανακριβείς σκηνές, όπως τη θέση της Κάρολιν στο αεροπλάνο και την ήρεμη αναμονή του θανάτου, που δεν ανταποκρίνονται στα γεγονότα της μοιραίας πτήσης.

Στη σκληρή και ανατριχιαστική πραγματικότητα μία «ιστορίας αγάπης» που περισσότερο στη φαντασία των ρομαντικών βρίσκεται, απέχοντας πολύ από τον ρεαλισμό, αναφέρεται δημοσίευμα, που αποδομεί ένα προς ένα όλα εκείνα τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ταινία «Love Story: John F Kennedy Jr and Carolyn Bessette»

Με αφορμή το τελευταίο επεισόδιο της ταινίας που προβλήθηκε την Πέμπτη το βράδυ, η αρθρογράφος της Daily Mail, Mάουριν Κάλαχαν, αποκαλύπτει απόρρητες μέχρι σήμερα λεπτομέρειες από τη σκηνή του αεροπορικού δυστυχήματος, αλλά και τη σχέση του ζευγαριού.

Αξίζει μόνο να σημειωθεί, ότι αυτό που παρουσιάζεται ως ιστορία αγάπης δεν διαδραματίστηκε στο πολύ μακρινό παρελθόν και οι αναφορές στον Τύπο εκείνη την εποχή απείχαν πολύ από το σενάριο της ταινίας, αποτυπώνοντας μία εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 10ης Οκτωβρίου 1996, ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και η σύζυγός του Κάρολιν Μπέσετ Κένεντι φεύγουν από ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη AP/Douglas Healey

H σκηνή όπου η Κάρολιν στη θεραπεία ζευγαριών με τον Τζον, λέει ότι έχει έναν επαναλαμβανόμενο εφιάλτη στον οποίο βρίσκεται στο πίσω κάθισμα εκείνου του καμπριολέ στο Ντάλας, ντυμένη με το ροζ κοστούμι Chanel της Τζάκι και το καπέλο της, και ότι αποτραβιέται καθώς ξαφνικά βρέχεται από το αίμα του συζύγου της.

Αυτό που ενόχλησε ωστόσο ήταν η διαπίστωση του θεραπευτή ότι «κρατούν με νύχια και δόντια αυτόν τον γάμο».

Το ζευγάρι αντιμετώπιζε δυσκολίες στη σχέση του πριν από το θάνατό του, και όπως και στην ταινία όντως, παρακολούθησαν κάποιες συνεδρίες συμβουλευτικής γάμου.

Η Carolyn κάθισε πραγματικά στο μπροστινό κάθισμα του αεροπλάνου πριν συντριβεί;

Το Love Story απεικονίζει την τελευταία τους πτήση ως απολύτως ρομαντική, σαν να πρέπει όλοι να φιλοδοξούμε να πετάξουμε στους ουρανούς με έναν μανιακό αυτοκτονικό και δολοφόνο που δεν ήξερε πώς να χρησιμοποιήσει τα όργανα στο ίδιο του το αεροπλάνο, που διέκοψε κάθε επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, που φέρεται να τον είδαν να πίνει στην πίστα (επιπλέον των παυσίπονων), στον οποίο είχε αφαιρεθεί μόλις την προηγούμενη μέρα ο νάρθηκας από τον σπασμένο αστράγαλό του, ο οποίος αρνήθηκε τις προειδοποιήσεις από πιο έμπειρους πιλότους να μην πετάξει εκείνο το βράδυ και ο οποίος απέρριψε την προσφορά ενός εκπαιδευτή πτήσεων να πετάξει μαζί του ως εφεδρικός.

Επίσης παραλίγο να συγκρουστεί με ένα γεμάτο επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines λίγα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί στον βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού.

Ωστόσο, οι Μέρφι και Χάινς, εκτελεστικοί παραγωγοί της ταινίας παρουσιάζουν την Κάρολιν να κάθεται άνετα στο πίσω μέρος ενός αεροπλάνου που αμφέβαλε αν ο σύζυγός της θα μπορούσε να χειριστεί, διαβάζοντας το θεατρικό έργο του Brian Friel «Lovers: Winners and Losers», πριν ανέβει στο πιλοτήριο για να καθίσει δίπλα στον Τζον.

Δεν συνέβη ποτέ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ένα σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και το πλήρωμά του επιστρέφουν στο σταθμό του Γουντς Χολ, στη Μασαχουσέτη, την Κυριακή 18 Ιουλίου 1999, μετά από μια δεύτερη ημέρα επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης για τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, τη σύζυγό του Κάρολιν Μπέσετ Κένεντι και την αδελφή της Λόρεν Μπέσετ. Το μονοκινητήριο αεροπλάνο που πιλοτάριζε ο Κένεντι συνετρίβη στα νερά ανοιχτά του Μάρθας Βίνιαρντ, ενώ κατευθυνόταν προς τον γάμο του ξαδέλφου του Ρόρι AP/Jim Cole

Στη σκηνή όπου η Κάρολιν δίπλα στον Τζον φιλάει το χέρι του και να λέει ήρεμα «Ανάπνευσε, Τζον», καθώς όλα τα όργανα αρχίζουν να ανάβουν και να σηματοδοτούν ότι κάτι πάει πολύ στραβά.

Η αδελφή της Κάρολιν, η Λόρεν, παρακολουθεί από πίσω, ικανοποιημένη που οι εραστές έχουν συμφιλιωθεί, και στη συνέχεια κλείνει απαλά τα μάτια της καθώς ο Τζον και η Κάρολιν περιμένουν ήρεμα τον επικείμενο θάνατό τους – σαν να είναι ένας ήπιος, αναμενόμενος θάνατος, και όχι μια άγρια σπειροειδής πτώση με δυνάμεις G(βαρύτητας) που θα έκαναν τα σώματά τους να νιώθουν σαν να διαλύονται.

Ο Μέρφι και ο Χάινς απεικονίζουν αυτό το αεροπλάνο να βιώνει κάτι που μοιάζει με ήπια αναταραχή πριν απλώς χαθεί μέσα στην ομιχλώδη, σκοτεινή νύχτα.

Αυτό είναι που συνέβη στην πραγματικότητα: ο JFK Jr — και πάλι, σε αντίθεση με μια σκηνή του φινάλε — δεν έλεγξε ποτέ τον καιρό εκείνο το βράδυ.

Έχασε τον έλεγχο του αεροσκάφους του, ενός Piper Saratoga, λίγα λεπτά αφότου αποφάσισε να πετάξει πάνω από τον ωκεανό, αντί να ακολουθήσει την φωτισμένη ακτογραμμή της Ανατολικής Ακτής.

Στη συνέχεια, το αεροπλάνο μπήκε σε μια φονική σπειροειδή πτώση, πέφτοντας 1.100 πόδια σε μόλις 14 δευτερόλεπτα, με ταχύτητα πτώσης πάνω από 4.700 πόδια ανά λεπτό.

Οι δυνάμεις G θα τους είχαν σπρώξει όλους πίσω στα καθίσματά τους με τεράστια πίεση. Όλοι θα γνώριζαν ότι επρόκειτο να πεθάνουν.

Αλλά στην εκδοχή της ταινίας: Πέθανε νέος, άφησε ένα όμορφο πτώμα.

Μέλη των οικογενειών Κένεντι και Μπεσέτ επιστρέφουν στο Σταθμό της Ακτοφυλακής του Γουντς Χολ στο Γουντς Χολ της Μασαχουσέτης, την Πέμπτη 22 Ιουλίου 1999, αφού έριξαν στη θάλασσα τις στάχτες του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, της συζύγου του Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι και της αδελφής της Λόρεν Γκέιλ Μπεσέτ. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους , όταν το αεροπλάνο τους συνετρίβη στα ανοικτά των ακτών του Μάρθας Βίνιαρντ AP/Jim Cole

Είναι ανατριχιαστική η πραγματική περιγραφή συνταξιούχου δύτη του Ναυτικού που μιλούσε για την ανάσυρση των πτωμάτων.

Σε δύο εμφανίσεις σε podcast πέρυσι, ο δύτης επιβεβαίωσε μια μακροχρόνια φήμη: Ότι τουλάχιστον ένα από τα πτώματα είχε κοπεί στο στήθος.

«Το πτώμα του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ είχε κοπεί στη μέση», είπε. «Ψάξαμε για τα πόδια. Τα πόδια δεν ανασύρθηκαν ποτέ.»

Επίσης, εδώ και καιρό κυκλοφορεί η φήμη ότι το πτώμα της Λόρεν Μπεσέτ απορροφήθηκε εξ ολοκλήρου από το αεροπλάνο και δεν βρέθηκε ποτέ.

Όσον αφορά την Κάρολιν, ο δύτης λέει ότι ειδοποίησε τον ανώτερό του όταν βρήκε ένα κομμάτι κρανίου με μακριά, ξανθά μαλλιά.

Η απάντηση του ανώτερού του;

«Όχι, δεν το έκανες.»

Ο δύτης το έλαβε ως εντολή να αφήσει τα λείψανα να επιπλεύσουν, πράγμα που και έκανε.

Και αυτά είναι τα λίγα που γνωρίζουμε για την συγκάλυψη που ενορχήστρωσε ο «μηχανισμός» των Κένεντι, με επικεφαλής τον τότε γερουσιαστή Τεντ Κένεντι, με σκοπό να αποκρύψει την κατάσταση των πτωμάτων, φροντίζοντας ώστε οι εκθέσεις αυτοψίας να εξαφανιστούν και οι φωτογραφίες των λειψάνων να μην καταγραφούν πουθενά (αν τραβήχτηκαν καθόλου), διατηρώντας έτσι όχι μόνο τον μύθο του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, αλλά και εξαλείφοντας αποδεικτικά στοιχεία που θα ενίσχυαν την αγωγή για αδικαιολόγητο θάνατο που η μητέρα της Κάρολιν και της Λόρεν, Ανν Φρίμαν, είχε ασκήσει κατά της περιουσίας του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Τελικά, οι Κένεντι κατέληξαν σε συμβιβασμό μαζί της για ένα ποσό που σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια δολάρια.

Η Ανν φέρεται να έχει μετανιώσει που επέτρεψε την αποτέφρωση της Κάρολιν και της Λόρεν μαζί με τον Τζον, με τις στάχτες τους να σκορπίζονται στη θάλασσα, αντί να τις θάψει κοντά της — ώστε να έχει ένα μέρος να τις επισκέπτεται και να τις θρηνεί.

Διαβάστε επίσης