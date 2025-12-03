Στη φόρα τα άπλυτα του Κένεντι: Τι αποκάλυψε ο πρώην της δημοσιογράφου με την οποία είχε σχέση

Ο δημοσιογράφος Ράιαν Λίζα έδωσε στη δημοσιότητα σημείωμα της Ολίβια Νάτσι, στο οποίο φέρεται να συμβουλεύει τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ για την εμφάνιση και τη στρατηγική του πριν από την τηλεμαχία του 2024.

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται η υπόθεση της Ολίβια Νάτσι και της σχέσης της με τον υπουργό Υγείας και πρώην υποψήφιο πρόεδρο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούρνιορ.

Η «θύελλα» ξέσπασε μετά τη δημοσίευση ενός «στρατηγικού σημειώματος» που είχε συντάξει για τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Το έγγραφο αναρτήθηκε την Τετάρτη στο μέσο Telos News από τον πρώην αρραβωνιαστικό της «πέτρας του σκανδάλου», δημοσιογράφο Ράιαν Λίζα, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Νάτσι υπερέβη τα όρια της δημοσιογραφίας και λειτούργησε ως άτυπη σύμβουλος του Κένεντι, ενώ διατηρούσαν σχέση.

Το περιεχόμενο του σημειώματος

Στο κείμενο, η Νάτσι παρομοίαζε τον Κένεντι με τον Ρόκι Μπαλμπόα και του έδινε ακόμη και οδηγίες για το χρώμα του κοστουμιού που θα φορούσε σε μια από τις δημόσιες εμφανίσεις του, όταν ακόμη ήταν υποψήφιος πρόεδρος.

Η ίδια τον συμβούλευε για το πώς θα έπρεπε να αντιδράσεις στον αποκλεισμό του - λόγω χαμηλών επιδόσεων στις δημοσκοπήσεις - από την τηλεμαχία της 27ης Ιουνίου του 2024 ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν.

«Είναι άδικο, αλλά πρέπει να διαχειριστείς την πραγματικότητα όπως είναι», φέρεται να του έγραψε. Η Νάτσι, σήμερα 32 ετών, του είχε προτείνει να παραχωρήσει αποκλειστική συνέντευξη στο Fox News, και συγκεκριμένα στον παρουσιαστή Τζέσι Γουότερς. Αν εκείνος δεν δεχόταν, πρότεινε εναλλακτικά τις εκπομπές «Fox & Friends», «The Five» ή «Outnumbered». Ως έσχατη λύση, ανέφερε τον Πιρς Μόργκαν και τη συνεργασία με το μέσο Daily Mail, με μοναδικό όρο την προβολή της συνέντευξης στην πρώτη σελίδα του ιστότοπου.

«Δεν θέλω να γίνω η Ναόμι Γουλφ που συμβουλεύει τον Αλ Γκορ, αλλά θα φορούσα ένα (μπλε - σε αντίθεση με τον Γκορ, εσύ είσαι καλοκαιρινός τύπος) κοστούμι και την κλασική σου λεπτή γραβάτα, ώστε αυτά τα κλιπ να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα από αισθητική άποψη με αυτό που θα επέτυχε η παρουσία σου στη συζήτηση, δηλαδή να δείξουν τόσο την αξιοπιστία όσο και την αντίθεση», έγραψε, προσθέτοντας αργότερα: «Το συμπέρασμα πρέπει να είναι ότι εσύ είσαι ο Ρόκι, ενώ οι άλλοι υποψήφιοι είναι ο Ρόκι και ο Μπουλγουίνκλ».

Η προσωπική διάσταση και οι συνέπειες

Προς το τέλος του σημειώματος, η Νάτσι εμφανίζεται να του γράφει: «Είσαι ο καλύτερος υποψήφιος», συνοδεύοντας τη φράση με emojis καρδιάς και φιλιού. Η δημοσίευση του κειμένου ήρθε μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «American Canto», το οποίο έχει δεχθεί έντονη κριτική, ενώ ο Λίζα υποστηρίζει ότι η συγγραφέας δεν αποκάλυψε όσα γνώριζε για τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η σχέση ανάμεσα στη Νάτσι και τον Κένεντι έγινε δημόσια τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η δημοσιογράφος τέθηκε σε αναστολή από το περιοδικό New York Magazine και αποχώρησε τον επόμενο μήνα. Η ίδια επιμένει ότι η σχέση τους δεν ήταν «σωματική».

Η απάντηση της Νάτσι και η στάση των μέσων

Στην απάντησή της, η Νάτσι κατηγόρησε τον Λίζα ότι διακινεί «εμμονική μυθοπλασία εκδίκησης» που δεν θα γινόταν δεκτή από «κανένα σοβαρό δημοσιογραφικό μέσο». Όπως ανέφερε στη δημοσιογράφο Έμιλι Σούντμπεργκ, «οι κατηγορίες αυτές είναι ακόμη μία προσπάθεια παρενόχλησης και εξευτελισμού».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Page Six, ο εκδοτικός οργανισμός Condé Nast επανεξετάζει πλέον την πρόσφατη πρόσληψή της στο Vanity Fair.

