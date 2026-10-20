Νέα τραγωδία για τους Κένεντι: Πέθανε η Κάιλ, εγγονή του Μπόμπι και της Έθελ - Ήταν 42 ετών

Snapshot Η Κάιλ Κένεντι, εγγονή του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και της Έθελ Κένεντι, πέθανε στις 21 Σεπτεμβρίου στο Γουέστγουντ της Μασαχουσέτης, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί τα αίτια του θανάτου της.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ήταν καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω σοβαρού τραυματισμού στη σπονδυλική στήλη το 2020.

Η Κάιλ ήταν εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακούς τίτλους από τα Πανεπιστήμια Πέις και Χάρβαρντ και είχε εργαστεί σε σχολείο για παιδιά από μειονεκτικές ομάδες μέσω του προγράμματος «Teach For America».

Έζησε προσωπικές τραγωδίες, όπως ο θάνατος του πατέρα της Μάικλ Κένεντι το 1997 και η απώλεια της νεογέννητης κόρης της Τζόσι.

Το 2012 βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής λόγω ενός περιστατικού στον γάμο της με τον ξάδελφό της Κόνορ Κένεντι και την Τέιλορ Σουίφτ. Snapshot powered by AI

Νέος θάνατος στην οικογένεια Κένεντι, καθώς όπως αποκαλύφθηκε από μία νεκρολογία στο διαδίκτυο, την οποία επικαλείται το ΤΜΖ, η Κάιλ Κένεντι — μία από τις εγγονές του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και της Έθελ Κένεντι — έχει πεθάνει.

Η Κάιλ πέθανε στο σπίτι της στο Γουέστγουντ της Μασαχουσέτης, στις 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη νεκρολογία, ενώ η αιτία και οι συνθήκες του θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστές.

Η Κάιλ ήταν κόρη του Μάικλ Κένεντι —το έκτο από τα 11 παιδιά του Ρόμπερτ και της Έθελ— και της Βικτόρια Ντενίζ Γκίφορντ, της οποίας ο πατέρας ήταν ο θρύλος του NFL Φρανκ Γκίφορντ.

Η Κάιλ ήταν μόλις 13 ετών όταν ο πατέρας της Μάικλ σκοτώθηκε ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με σκι μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας Κένεντι. Πέθανε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1997.

Αργότερα έγινε εκπαιδευτικός... ξεκινώντας την καριέρα της ενώ εργαζόταν σε ένα σχολείο για παιδιά από μειονεκτικές ομάδες μέσω του προγράμματος «Teach For America», μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν.

Η Κάιλ απέκτησε στη συνέχεια μεταπτυχιακούς τίτλους από το Πανεπιστήμιο Πέις και το Χάρβαρντ.

Αν και ζούσε κυρίως μια ιδιωτική ζωή, η Κάιλ βρέθηκε για λίγο στο επίκεντρο της εθνικής προσοχής το 2012… όταν ο ξάδελφός της, Κόνορ Κένεντι, φέρεται να εισέβαλε στον γάμο της μαζί με την τότε κοπέλα του, Τέιλορ Σουίφτ.

Η Τέιλορ πάντα αρνιόταν ότι ήταν «παράνομη επισκέπτρια» — επιμένοντας ότι είχε προσκληθεί και ισχυριζόταν μάλιστα ότι η Κάιλ την ευχαρίστησε που εμφανίστηκε.

Τα τελευταία χρόνια, η Κάιλ αντιμετώπισε τις δικές της δοκιμασίες... έχασε την κόρη της, Τζόσι, λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννησή της.

Η Κάιλ έμεινε παράλυτη μετά από σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη το 2020.

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