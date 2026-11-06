Σκωτία: Συλλήψεις και βανδαλισμοί κατά τους εορτασμούς της Bonfire Night

Snapshot Επτά άτομα συνελήφθησαν στη Σκωτία λόγω επεισοδίων κατά τη «Νύχτα των Φωτιών», με ένα περιπολικό να πυρπολείται ολοσχερώς.

Ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι από έκρηξη πυροτεχνήματος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε πάνω από 1.172 κλήσεις και ανταποκρίθηκε σε περισσότερα από 767 περιστατικά που σχετίζονταν με πυροτεχνήματα.

Η Bonfire Night γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Νοεμβρίου στη Βρετανία, τιμώντας την αποτυχημένη απόπειρα ανατίναξης του βρετανικού Κοινοβουλίου το 1605 από τον Γκάι Φωκς. Snapshot powered by AI

Επτά συλλήψεις πραγματοποίησαν οι Αρχές της Σκωτίας, καθώς επεισόδια σημειώθηκαν στα πλαίσια της «Νύχτας των Φωτιών» (Bonfire Night) σε αρκετές περιοχές, ενώ ένα περιπολικό πυρπολήθηκε.

Ένας αστυνομικός και ένας διασώστης ασθενοφόρου υπέστησαν επίσης ελαφρούς τραυματισμούς όταν δέχτηκαν επίθεση με πυροτεχνήματα, ενώ ανταποκρίνονταν σε κλήση για τραυματισμένο άνδρα στη Γλασκώβη.

Σε άλλη πόλη της Σκωτίας, ένας 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού άναψε ένα πυροτέχνημα το οποίο εξερράγη προκαλώντας βλάβη στο μάτι του.

They're not celebrating Bonfire Night. @STVNews footage tonight from Edinburgh shows fireworks being thrown at police vans and at the fire crews who get called out to put the fires out. That's not high spirits. That's hunting the people who turn up when it goes wrong. https://t.co/dg51sUTYFe — WasAcop (@WasAcop) November 5, 2026

Το περιπολικό καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ συνελήφθη ένας 16χρονος.

Επιθέσεις με πυροτεχνήματα δέχθηκαν, επίσης, αστυνομικοί και πολίτες σε αρκετές περιοχές του Εδιμβούργου.

«Οι αστυνομικοί, το προσωπικό των ασθενοφόρων και οι πυροσβέστες βρίσκονται εκεί για να προστατεύουν τις κοινότητες – όχι για να δέχονται βία», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Ντέιβιντ Ρόμπερτσον, ο οποίος δεσμεύτηκε οι υπεύθυνοι να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Η υπουργός Παιδείας της Σκωτίας, Μέιρι ΜακΆλαν, δήλωσε ότι τυχόν επιθέσεις κατά των πολιτών ή εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι «εντελώς απαράδεκτα».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σκωτίας έλαβε περισσότερες από 1.172 κλήσεις που σχετίζονταν με πυροτεχνήματα και φωτιές μεταξύ 17:30 και 23:30, ενώ ανταποκρίθηκε σε περισσότερα από 767 περιστατικά.

Τι είναι η Bonfire Night

Η Bonfire Night, γνωστή και ως Guy Fawkes Night (Νύχτα του Γκάι Φωκς) ή Νύχτα των Πυροτεχνημάτων, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Νοεμβρίου στη Βρετανία.

Στις 5 Νοεμβρίου του 1605, ο Γκάι Φωκς, ο οποίος ανήκε σε μία ομάδα καθολικών συνομωτών, συνελήφθη, όταν προσπάθησε να ανατινάξει το βρετανικό Κοινοβούλιο στο Λονδίνο, με στόχο να σκοτώσει τον βασιλιά Ιάκωβο Α΄ και να ανατρέψει την προτεσταντική εξουσία.

Έκτοτε, κάθε χρόνο στις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες με μεγάλες φωτιές, πυροτεχνήματα και το παραδοσιακό κάψιμο ομοιωμάτων του Γκάι Φωκς.

Στη σύγχρονη εποχή, ο Γκάι Φωκς έγινε σύμβολο της επανάστασης, ιδιαίτερα μέσα από το κόμικ και την ταινία V for Vendetta (2005), όπου η χαρακτηριστική μάσκα του συμβολίζει την αντίσταση στην καταπίεση και την εξουσία.

Η μάσκα αυτή, επίσης, χρησιμοποιείται από οργανώσεις, όπως οι Anonymous.

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