Γερμανία: Πολιτική σύγκρουση για τα επεισόδια μετά τις διαδηλώσεις της Gen Z

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών αποδίδει τις ταραχές σε ακροαριστερές ομάδες και άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, προκαλώντας την αντίδραση του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γερμανία: Πολιτική σύγκρουση για τα επεισόδια μετά τις διαδηλώσεις της Gen Z
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ απέδωσε τα επεισόδια μετά τις διαδηλώσεις της Gen Z σε ακροαριστερές ομάδες και άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, προαναγγέλλοντας αυστηρές κυρώσεις.
  • Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους αμφισβήτησε τη σύνδεση των δραστών με συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και καταδίκασε τη συλλογική ευθύνη με βάση την καταγωγή.
  • Οι περισσότερες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ειρηνικά, ενώ τα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μετά τη λήξη τους, με επιθέσεις σε αστυνομικούς, καταστροφές και λεηλασίες κυρίως σε Φρανκφούρτη, Κολωνία και Αμβούργο.
  • Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt» αποστασιοποιήθηκε από τη βία και ανακοίνωσε νέες κινητοποιήσεις για τις 14 και 20 Νοεμβρίου.
  • Η βία μετά τις διαδηλώσεις προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με κόμματα όπως οι Πράσινοι, η Αριστερά και η AfD να διατυπώνουν διαφορετικές ερμηνείες για τα αίτια και τις ευθύνες.
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Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στη Γερμανία η βία που σημειώθηκε μετά τις μαζικές διαδηλώσεις της Gen Z, το Σάββατο (31/10), με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ να προαναγγέλλει αυστηρές κυρώσεις και να αποδίδει τα επεισόδια σε ακροαριστερές ομάδες και άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος αμφισβήτησε τη σύνδεση των δραστών με συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.

Δεκάδες χιλιάδες νέοι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 30 γερμανικές πόλεις, διεκδικώντας καλύτερη εκπαίδευση, προσιτή στέγαση, κοινωνική δικαιοσύνη και μέτρα για την κλιματική αλλαγή, ενώ διαμαρτυρήθηκαν και για τα σχέδια επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Οι περισσότερες συγκεντρώσεις ολοκληρώθηκαν ειρηνικά. Ωστόσο, το βράδυ σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, κυρίως στη Φρανκφούρτη, στην Κολωνία και στο Αμβούργο, με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, καταστροφές περιουσιών και λεηλασίες καταστημάτων. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή οργανωμένων ομάδων, επισημαίνοντας ότι αρκετά από τα περιστατικά σημειώθηκαν μετά τη λήξη των διαδηλώσεων.

Germany Protest

Ντόμπριντ: «Δεν ήταν μαθητές – Θα υπάρξουν σκληρές ποινές»

Μιλώντας στην Bild am Sonntag, ο Ντόμπριντ υποστήριξε ότι η αστυνομική επιχείρηση ήταν επιτυχής, καθώς η ισχυρή παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση της βίας.

Ο υπουργός κατηγόρησε «αριστερές ομάδες επιρρεπείς στη βία και ταραχοποιούς από την κοινότητα των μεταναστών» ότι εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαδηλώσεις για να προκαλέσουν επεισόδια. Όπως είπε, οι δράστες δεν ήταν μαθητές που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, αλλά άτομα που επιδίωκαν τις συγκρούσεις και τις λεηλασίες.

«Περιμένω να αντιμετωπίσουν σκληρή τιμωρία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην ταυτοποίηση υπόπτων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ, υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις στην Κολωνία υπονομεύθηκαν από εξτρεμιστικές και βίαιες ομάδες. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι οι διεκδικήσεις των νέων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατίας και δεν πρέπει να ταυτίζονται με τις επιθέσεις εναντίον της αστυνομίας.

Germany Protest

Πιστόριους: «Τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο μεταναστευτικές ομάδες;»

Αποστάσεις από τις τοποθετήσεις Ντόμπριντ πήρε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος, μιλώντας στο ZDF, δήλωσε ότι δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για να αποδεχθεί την περιγραφή των πιθανών δραστών.

«Τι ακριβώς είναι οι μεταναστευτικές ομάδες; Είναι άνθρωποι που ζουν στη Γερμανία επί τρεις γενιές και έχουν γερμανική υπηκοότητα;», διερωτήθηκε, εκτιμώντας ότι τέτοιου είδους διακρίσεις οδηγούν τη δημόσια συζήτηση σε λανθασμένη κατεύθυνση.

Ο Πιστόριους καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και τις καταστροφές περιουσιών, υπογραμμίζοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Επέμεινε, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να αποδίδεται συλλογική ευθύνη σε ανθρώπους με βάση την καταγωγή τους.

Αντίστοιχα, οι Πράσινοι και η Αριστερά καταδίκασαν τα επεισόδια, ζητώντας παράλληλα να μη χαθούν από τη δημόσια συζήτηση τα αιτήματα των νέων. Η επικεφαλής της Αριστεράς, Ινές Σβέρτντνερ, προειδοποίησε ότι η βία μικρών ομάδων δεν πρέπει να επισκιάσει τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και την κοινωνική πολιτική.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), Αλίς Βάιντελ, απέδωσε τα επεισόδια στις πολιτικές του CDU για τη μετανάστευση και την αντιμετώπιση του αριστερού εξτρεμισμού.

Αποστάσεις από τους διοργανωτές – Νέες κινητοποιήσεις τον Νοέμβριο

Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt», που διοργάνωσε τις κινητοποιήσεις, αποστασιοποιήθηκε από τη βία, τονίζοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή σε όσα ακολούθησαν μετά την ολοκλήρωση των συγκεντρώσεων.

«Δεν είχαμε καμία επιρροή σε ό,τι συνέβη μετά το τέλος των διαδηλώσεων», δήλωσε εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας, η οποία υποστηρίζει ότι περίπου 120.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη Γερμανία.

Παρά τα επεισόδια, οι διοργανωτές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις τους, ανακοινώνοντας νέες κινητοποιήσεις για τις 14 Νοεμβρίου και συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διαμαρτυρίες της 20ής Νοεμβρίου.

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